በአፍሪካ ውስጥ አጥቢ እንስሳ ዝግመተ ለውጥ በሳር መሬት መስፋፋት የማይመራ፣ የጥናት ሃሳብ ያቀርባል

በአፍሪካ ውስጥ የአጥቢ እንስሳት ዝግመተ ለውጥ፣ የዘመናችን የሰው ቅድመ አያቶች ጨምሮ፣ በዋነኛነት የሚመራው በሳር መሬቶች መስፋፋት ነው የሚለውን አዲስ ጥናት የሚፈታተነው ነው። በዩታ ዩኒቨርሲቲ በተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው በእፅዋት ላይ የሚደረጉ ለውጦች በአጥቢ እንስሳት ስብስብ ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደሩ እና ይህም ወደ መጥፋት እና አዳዲስ ዝርያዎች መፈጠር ምክንያት ሆኗል. ጥናቱ ያተኮረው 58 ዘመናዊ የእፅዋት ዝርያዎች በአፍሪካ በሚገኙ ፓርኮች እና የተፈጥሮ ሀብቶች ላይ በደን ሽፋን ላይ ለሚደረጉ ለውጦች ምላሾችን በመቅረጽ ላይ ነው። ውጤቶቹ በግምት ግማሽ የእንጨት ሽፋን ላላቸው አካባቢዎች ምርጫን አሳይተዋል ፣ በጣም ጥቂት ዝርያዎች ግን ክፍት የሣር ሜዳዎችን ወይም የተዘጉ ደኖችን ይመርጣሉ።
የምርምር ቡድኑ በተጨማሪም የግጦሽ አሳሾችን፣ አሳሾችን፣ ፍራፍሬዎችን እና ድብልቅ መጋቢዎችን ጨምሮ የአጥቢ እንስሳትን የአመጋገብ ምርጫዎች ግምት ውስጥ ያስገባ ነበር። ክፍት መኖሪያ ቤቶችን የሚመርጡ ዝርያዎች የእንጨት ሽፋን እየጨመረ በመምጣቱ የእድላቸው ማሽቆልቆል አሳይተዋል, የተዘጉ የደን መሬቶችን የሚመርጡ ዝርያዎች ደግሞ ወደ ክፍት የሣር ሜዳዎች በመቀየር የእድላቸው ቀንሷል. ጥናቱ እንደሚያሳየው እንደ ኢምፓላ፣ ጎሽ እና የዱር አራዊት ያሉ አንዳንድ ዝርያዎች የእፅዋትን ሽፋን የመቀየር ስሜት አይታይባቸውም።
ተመራማሪዎቹ በሴኖዞይክ መገባደጃ ላይ የመስፋፋት እድሉ ከፍተኛው የሳቫና አካባቢ ሲሆን በዛፎች እና ቁጥቋጦዎች የተጠላለፉ የሳር መሬቶች ናቸው ብለው ደምድመዋል። እነዚህ አካባቢዎች በዓመታዊ የዝናብ መጠን ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድረዋል፣ ይህም ወይ በበለጠ ደረቅ ሁኔታዎች የእድገት ምርታማነትን ሊቀንስ ወይም ከመጠን በላይ ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች የእጽዋት ንጥረ ነገሮችን ሊቀንስ ይችላል።
ጥናቱ ያለፈውን የመሬት ገጽታ ለውጦችን እንደገና ለመገንባት ቅሪተ አካላትን መጠቀም ያለውን ውስንነት አፅንዖት ሰጥቷል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች አንዳንድ ቅሪተ አካላት ጥቅጥቅ ያሉ የጫካ ቦታዎችን እንደሚያመለክቱ ይጠቁማሉ, ነገር ግን ይህ ጥናት እንደሚያሳየው እነዚህ ቅሪተ አካላት በትልቅ ቦታ ላይ ያለውን የእንጨት ሽፋን በትክክል አይወክሉም. ተመራማሪዎቹ በቅሪተ አካላት ላይ ብቻ እንደ "አመላካች ዝርያዎች" በፓሊዮኮሎጂካል ተሃድሶዎች ላይ ከመደገፍ ያስጠነቅቃሉ.
በማጠቃለያው ጥናቱ እንደሚያመለክተው በኋለኛው ሴኖዞይክ በኩል የሳር መሬቶች መስፋፋት በአፍሪካ ውስጥ የአጥቢ እንስሳት ስፔሺየት እና የመጥፋት ዋነኛ መንስኤ ላይሆን ይችላል። በምትኩ፣ በእጽዋት ሽፋን ላይ የተደረጉ ለውጦች፣ እንደ ዝናብ ባሉ ምክንያቶች ተጽዕኖ፣ በአህጉሪቱ ውስጥ አጥቢ እንስሳት ዝግመተ ለውጥን በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል።
ምንጮች:
- ካትሪን ጂ. በአሁኑ ጊዜ የአፍሪካ አጥቢ እንስሳት፣ Palaeogeography፣ Palaeoclimatology፣ Palaeoecology (2023) ላይ በመተንተን የፓሊዮን አካባቢ ፍንጮችን ማጠናከር። DOI፡ 10.1016/j.palaeo.2023.111786