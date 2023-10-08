ሳሮች ዲኤንኤ መስረቅ ወደ ዝግመተ ለውጥ ጥቅሞች ይመራል፣ የጥናት ግኝቶች

በቅርቡ በሼፊልድ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው ሳሮች በዙሪያው ከሚገኙ እፅዋት ዲ ኤን ኤ የመስረቅ ችሎታ ስላላቸው የዝግመተ ለውጥ ጥቅሞችን የሚያስገኝ የተፈጥሮ ጄኔቲክ ሚውቴሽን ይከሰታሉ። ይህ ሂደት በቤተ ሙከራ ውስጥ በዘረመል የተሻሻሉ ሰብሎች እንዴት እንደሚፈጠሩ ተመሳሳይ ነው።
ጥናቱ የመጀመርያው ነው የጎን ዘረ-መል (ጅን) ዝውውር፣ ይህም ዲኤንኤ ከአንዱ ዝርያ ወደ ሌላው ጂኖም ማስተዋወቅ፣ በሳር ውስጥ ምን ያህል በተደጋጋሚ እንደሚከሰት ያሳያል። የተሰረቁት የዘረመል ሚስጥሮች እነዚህ ሣሮች የበለጠ እንዲያድጉ፣ እንዲጠናከሩ እና ከአዳዲስ አካባቢዎች ጋር በፍጥነት እንዲላመዱ ያስችላቸዋል።
በጎን በኩል ያለውን የጂን ዝውውር መጠን መረዳት በእጽዋት እድገት ላይ ያለውን ተፅዕኖ እና ከአካባቢው ጋር መላመድ ያለውን አቅም ለመገምገም ወሳኝ ነው። ሣሮች 30% የሚሆነውን የምድርን ምድራዊ ገጽ የሚሸፍኑ እና አብዛኛው የዓለምን ምግብ የማምረት ሃላፊነት ስላለባቸው፣ እነሱ በሥነ-ምህዳር እና በገበያ ላይ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያላቸው የእጽዋት ምድብ ናቸው።
ክስተቱን ለመመርመር የሼፊልድ ቡድን የሐሩር ክልል ሳር ዝርያዎችን በቅደም ተከተል በመያዝ በተለያዩ የዝግመተ ለውጥ ደረጃዎች ላይ የተጨመሩትን የጂኖች ብዛት አስላ። በዱር ሣሮች ውስጥ የሚከሰቱ ዝውውሮች በዘር የተሻሻሉ ሰብሎች እንዴት እንደሚፈጠሩ ይታመናል. ይህ ግኝት በዘረመል የተሻሻሉ ሰብሎችን ግንዛቤ እና አጠቃቀም እንዲሁም የሰብል ምርትን ለማሳደግ እና የበለጠ የመቋቋም እፅዋትን ለመፍጠር በሚደረጉ ጥረቶች ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል።
የጥናቱ ከፍተኛ ደራሲ የሆኑት ዶ/ር ሉክ ደንኒንግ በዘረመል የተሻሻሉ ሰብሎችን ለመፍጠር የተለያዩ መንገዶች እንዳሉ ገልፀው አንዳንዶቹ የሰውን ተሳትፎ የሚጠይቁ ሌሎች ደግሞ የማይፈልጉ ናቸው። በዱር ሳሮች ላይ የሚታዩት ዝውውሮች በዝቅተኛ ጣልቃገብነት ስልቶች በድንገት ሊከሰቱ ይችላሉ። ተመራማሪዎቹ ይህንን መላምት ለማረጋገጥ አስበዋል.
የጎን የጂን ዝውውር በዱር ውስጥ እንዴት እንደሚከሰት በተሻለ ሁኔታ በመረዳት የዚህን ሂደት ስኬት ማሻሻል እና አወዛጋቢ የጄኔቲክ ማሻሻያዎችን እንደ ተፈጥሯዊ ሂደት መመልከት ይቻል ይሆናል። ቡድኑ በሰብል ዝርያዎች መካከል በሚታዩ ልዩነቶች ውስጥ ያለውን ሚና ለማወቅ የታወቁ የጎን የጂን ዝውውር ምሳሌዎችን በማስመሰል ሀሳባቸውን ለመሞከር አቅዷል።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት ሣሩ ዲኤንኤን ለመስረቅ እና የዘረመል ጥቅሞችን ለማግኘት ስላለው አስደናቂ ችሎታ ብርሃን ፈንጥቋል፣ ይህም በእጽዋት ባዮሎጂ እና በግብርና መስክ ላይ ከፍተኛ አንድምታ አለው።
ምንጮች:
- የሼፊልድ ዩኒቨርሲቲ
– NatureWorldNews.com