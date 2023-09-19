የግራፊን ሪባን ለTwistronics ጥናቶች የተሻለ መድረክ ያቀርባል

የግራፊን ሪባንን የሚያካትቱ የTreditronics ጥናቶች አዲስ አቀራረብ ለተመራማሪዎች በመጠምዘዝ አንግል ላይ የተሻለ ቁጥጥር እንዲኖራቸው እና ከጎን ያሉ ባለ ሁለት ገጽታ (2D) ቁሶችን በመጠምዘዝ እና በማጣራት የሚመጡትን ኤሌክትሮኒካዊ ተፅእኖዎች ለማጥናት ቀላል ያደርገዋል። ቀደም ሲል የተዘዋወረ ጥናቶች ያተኮሩት ሁለት ቁሶችን በማጣመም እና በመደርደር ላይ ነው፣ ነገር ግን አዲሱ ሪባን ላይ የተመሰረተ ቴክኒክ በመጠምዘዝ አንግል ላይ ቀጣይነት ያለው ለውጥ እንዲኖር ያስችላል፣ ይህም የተሻለ ቁጥጥር እና የኤሌክትሮኒካዊ ተፅእኖዎችን በቀላሉ ለማጥናት ያስችላል።
የ 2D ቁሳቁሶች ንብርብሮችን በመደርደር እና በመካከላቸው ያለውን አንግል በመቀየር ተመራማሪዎች የእነዚህን ቁሳቁሶች ኤሌክትሮኒክ ባህሪያት መለወጥ እንደሚችሉ ደርሰውበታል. ለምሳሌ፣ የግራፊን ቢላይየር ከባለ ስድስት ጎን ቦሮን ናይትራይድ ጋር ሲገናኝ የባንድ ክፍተት ይፈጥራል። ይህ የሚከሰተው በትንሹ ያልተዛመዱ የግራፊን እና የ hBN ንጣፎች የሞይር ሱፐርላቲስ ስለሚፈጥሩ የባንድ ክፍተት እንዲፈጠር ስለሚያስችል ነው። ሽፋኖቹን የበለጠ በማዞር እና በመካከላቸው ያለውን አንግል በመጨመር የባንዱ ክፍተት ይጠፋል.
ይህ የቁሳቁስን ኬሚካላዊ ስብጥር ሳይለውጥ የኤሌክትሮኒካዊ ንብረቶችን የመቀየር ችሎታ በመሳሪያ ምህንድስና ውስጥ በመሠረቱ አዲስ አቅጣጫ ሲሆን “ትዊስትሮኒክ” የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። ነገር ግን የተለያዩ የናሙና ቦታዎች የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ ባህሪያት ሊኖራቸው ስለሚችል የተጠማዘዙ ማዕዘኖችን እና ተያያዥ ጫናዎችን መቆጣጠር ፈታኝ ነው። ይህንን ለመቅረፍ የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የሪባን ቅርጽ ያለው የግራፊን ሽፋን በ hBN አናት ላይ በማስቀመጥ የፓይዞ-አቶሚክ ሃይል ማይክሮስኮፕ በመጠቀም የሪባንን አንድ ጫፍ በቀስታ ጎንበስ። ይህ ያለማቋረጥ የሚለዋወጥ የተጠማዘዘ አንግል እና ሊተነበይ የሚችል ወጥ የሆነ የጭንቀት መገለጫ ፈጠረ።
ተመራማሪዎቹ ሁለቱንም ጥረቶችን እና ጠመዝማዛ አንግልን ያለማቋረጥ ማስተካከል ችለዋል ፣ ይህም ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ መልኩ የተጠማዘዘውን ማዕዘኖች “የደረጃ ዲያግራም” እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። ይህ የቁጥጥር ደረጃ የኤሌክትሮኒካዊ ባንድ መዋቅር ጥገኝነት ከዚህ ቀደም ሊቻል ያልቻለውን ትክክለኛ ካርታ ለመስራት ያስችላል። በተጨማሪም አዲሱ ቴክኒክ በአስማት አንግል ባለ ሁለትዮሽ ግራፊን ሲስተሞች ውስጥ ያለውን የጭንቀት ሚና ሊባዛ በሚችል መንገድ ለመለካት የመጀመሪያ እድል የሚሰጥ እና በተጠማዘዘ የንብርብሮች ስርዓቶች ውስጥ የኤሌክትሮኒክስ ባንድ መዋቅርን ለመቆጣጠር አዳዲስ ሀሳቦችን ይከፍታል።
ምንጮች፡- የለም።