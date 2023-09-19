የባህሪ መለዋወጥ በግሬድ-ታይል ግሬክልስ ውስጥ ፈጣን ክልል መስፋፋትን ያመቻቻል

የማክስ ፕላንክ የዝግመተ ለውጥ አንትሮፖሎጂ ተቋም፣ የካሊፎርኒያ ሳንታ ባርባራ ዩኒቨርሲቲ እና የሮቼስተር ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እንዳረጋገጡት ታላቁ ጭራ ያለው ግራክል፣ ህዝቡን በሰሜን አሜሪካ በፍጥነት እያሰፋ የሚገኘው የወፍ ዝርያ ለስኬታማነቱ ባለውለታ ነው። ባህሪ. ተመራማሪዎቹ እንዳረጋገጡት ታላቁ ጅራት ግራክልሎች የመኖሪያ ስፋታቸውን ጨምረዋል እና በከተሞች በረሃማ አካባቢዎች ውስጥ ለመኖር መላመድ እንደ የቅርብ ዘመድ ከሆነው ጀልባ-ጭራ ጅራት ጋር ተጣጥመዋል።
እ.ኤ.አ. በ1979 እና 2019 መካከል በተደረጉ የአእዋፍ ክስተቶች የዜጎች ሳይንስ ምልከታ ላይ የተመሰረተው ጥናቱ፣ የታላላቅ ጭራ ግርዶሾች በቀላሉ ወደ አዲስ መኖሪያ ቦታ እንዳልገቡ፣ ነገር ግን የመኖሪያ ምርጫቸውን በመቀየር ክልላቸውን በንቃት አስፋፍተዋል። በአንጻሩ፣ በጀልባ የተሸከሙ ግሬክሎች ለአየር ንብረት ለውጥ ምላሽ ክልላቸውን በትንሹ ወደ ሰሜን ብቻ ያንቀሳቅሳሉ።
ተመራማሪዎቹ ከአዳዲስ መኖሪያ ቤቶች ጋር ለመላመድ በታላላቅ ጅራት ግራክሎች ላይ የባህሪውን ሚና መርምረዋል ። በክልሉ ጠርዝ ላይ ያለው ህዝብ ጠርዝ ከሌለው ህዝብ ጋር ሲነፃፀር የበለጠ ተለዋዋጭነት እና ጽናት አሳይቷል. ተመራማሪዎቹ እንደሚገምቱት ጽናት ግለሰቦች በአዳዲስ አካባቢዎች ለሚገጥሟቸው ተግዳሮቶች መፍትሄ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል፣ በሕዝብ ውስጥ ያለው ተለዋዋጭነት ግን የተሳካ የመስፋፋት እድሎችን ይጨምራል።
ግኝቶቹ ፈጣን ክልል መስፋፋትን በማመቻቸት የመተጣጠፍ እና የመቆየት አስፈላጊነትን ያጎላሉ እናም እንደ ትልቅ ጭራ ያሉ ዝርያዎች ከአዳዲስ አካባቢዎች ጋር እንዴት እንደሚላመዱ መረዳቱ እየቀነሱ ያሉ ዝርያዎች የአካባቢ ለውጦችን እንዲቋቋሙ ለመርዳት ግንዛቤዎችን እንደሚሰጡ ይጠቁማሉ።
ምንጭ፡ Peer Community Journal (DOI፡ 10.24072/pcjournal.320)