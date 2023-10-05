የስታንፎርድ ሳይንቲስቶች ብርቅ የወርቅ ቅርፅን በኤሌክትሮኒክስ እና ኢነርጂ ሊሆኑ ከሚችሉ መተግበሪያዎች ጋር ያመሳስላሉ

በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ሳይንቲስቶች Au2+ በመባል የሚታወቀውን በሃሊድ ፔሮቭስኪት የተረጋገጠ ብርቅየ ወርቅ በተሳካ ሁኔታ አዋህደዋል። ይህ ልዩ ቁሳቁስ በኤሌክትሮኒክስ እና በኢነርጂ ዘርፎች ውስጥ ሊተገበር የሚችል እና የኖቤል ተሸላሚው ሊነስ ፓውሊንግ ቀደም ሲል ካደረገው ምርምር ጋር የተያያዘ ነው።
ወርቅ በተረጋጋ Au2+ መልኩ በተፈጥሮ የማይገኝ አካል ነው። ሆኖም የስታንፎርድ ተመራማሪዎች ሃሊድ ፔሮቭስኪት በመጠቀም ይህንን የማይታወቅ የወርቅ አይነት መፍጠር እና ማረጋጋት ችለዋል። Au2+ perovskite ቀላል ንጥረ ነገሮችን በመጠቀም እና በክፍል ሙቀት ውስጥ ሊዋሃድ ይችላል፣ ይህም ምርቱ ፈጣን እና ቀላል ያደርገዋል።
ይህ ግኝት ጠቃሚ ነው ምክንያቱም በፔሮቭስኪት ውስጥ ያሉት የወርቅ አተሞች ከፍተኛ ሙቀት ባለው ሱፐርኮንዳክተሮች ውስጥ ከመዳብ አተሞች ጋር ተመሳሳይ ባህሪያትን ያሳያሉ. በተጨማሪም፣ እንደ Au2+ ያሉ ያልተጣመሩ ኤሌክትሮኖች ያላቸው ከባድ አቶሞች ቀለል ያሉ አተሞች የሌላቸው ልዩ መግነጢሳዊ ውጤቶች አሏቸው።
የ Au2+ ብርቅነት በአንፃራዊ ተፅእኖዎች ምክንያት ነው፣ ይህም ቅንጣቶች ወደ ብርሃን ፍጥነት ሲቃረቡ ነው። እነዚህ ተፅዕኖዎች በወርቅ አተሞች ዙሪያ ያሉ ኤሌክትሮኖች እንዲከብዱ እና ከኒውክሊየስ ጋር በጥብቅ እንዲተሳሰሩ ያደርጋሉ። በውጤቱም፣ ወርቅ በተፈጥሮ አንድ ወይም ሶስት ኤሌክትሮኖችን ያጣል፣ እንደቅደም ተከተላቸው Au1+ ወይም Au3+፣ እና Au2+ ምስረታ ሳይጨምር።
Au2+-harboring perovskite ለመፍጠር ተመራማሪዎቹ ሲሲየም ክሎራይድ እና Au3+-ክሎራይድ በውሃ ውስጥ ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ እና ከቫይታሚን ሲ ጋር ተቀላቅለዋል።ቫይታሚን ሲ ኤሌክትሮን ይለግሳል፣ Au3+ ወደ Au2+ ለውጦታል። ይህ ቁሳቁስ በጠንካራ መልክ የተረጋጋ ነው ነገር ግን በመፍትሔ ውስጥ አይደለም.
ተጨማሪ ሙከራዎች እና ትንታኔዎች, ስፔክትሮስኮፒ እና የኤክስሬይ ልዩነትን ጨምሮ, የብርሃን መሳብ እና የፔሮቭስኪት ክሪስታል መዋቅርን ለማጥናት ተካሂደዋል. ተመራማሪዎቹ ይህ ግኝት አስደናቂ ባህሪያት ያላቸውን ቁሳቁሶች ለማምረት አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል ብለው ያምናሉ.
ይህ ጥናት በተፈጥሮ ኬሚስትሪ የታተመ ሲሆን ጥናቱ የሚመራው በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የኬሚስትሪ ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ሄማማላ ካሩናዳሳ እና በፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ የኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ የድህረ ዶክትሬት ምሁር ኩርት ሊንድኲስት ናቸው።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ኬሚስትሪ: [link]
- ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ: [አገናኝ]
- ፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ: [አገናኝ]