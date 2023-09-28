ከግሉተን ነፃ በሆነው የአፍሪካ እህል ጤፍ ውስጥ የአንቲኦክሲዳንት እንቅስቃሴን አገኘ

የሰሜን ካሮላይና ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ግሪንስቦሮ በምስራቅ አፍሪካ በተለምዶ የሚመረተው ጤፍ ከግሉተን ነፃ የሆነ እህል በሰው ህዋሶች ውስጥ አንቲኦክሲዳንት ባህሪ እንዳለው አረጋግጠዋል። አንቲኦክሲዳንትስ በተባለው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ ኢራግሮስቲስ የጤፍ ተዋጽኦዎች በሰው ህዋሶች ላይ በሚያሳድረው ተጽእኖ ላይ ያተኮረ ሲሆን ጤፍ የግሉታቲዮንን መጠን ከፍ እንደሚያደርግ፣ በሰው አካል ውስጥ የተለያዩ ሚናዎች ያለው አንቲኦክሲዳንት ሞለኪውል እና የጂን አገላለፅ ከግሉታቲዮን ጎዳናዎች ጋር የተቆራኘ መሆኑን አረጋግጧል።
ጤፍ፣ “ጤፍ” ተብሎም የተተረጎመው በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን በጤና ጥቅሞቹ ይታወቃል። አንቲኦክሲደንትስ በሰውነት ውስጥ የማይረጋጉ ሞለኪውሎችን በማጥፋት፣ በሴሎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት በመቀነስ እና እንደ የልብና የደም ቧንቧ በሽታ እና የካንሰር ተጋላጭነት ያሉ የጤና ጥቅሞችን በመስጠት ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ጥናቱ የጤፍን አንቲኦክሲዳንት እንቅስቃሴን ለመመርመር THP-1 የተባለውን የሰው ሉኪሚያ ሞኖሳይቲክ ሴሎች መስመር ተጠቅሟል። ተመራማሪዎቹ የዝሆን ጥርስ እና ቡናማ የጤፍ ዝርያዎችን በማነፃፀር ቡናማ ጤፍ ከፍተኛ የግሉታቲዮን ደረጃ እንደሚያሳይ አረጋግጠዋል። ይህ ግኝት አንዳንድ የጤፍ ዝርያዎች ከፍ ያለ የፀረ-አንቲኦክሲዳንት ባህሪይ ሊኖራቸው እንደሚችል ይጠቁማል።
ዋና ተመራማሪው ዶ/ር አያሌው ሊጋባ ኦሰና እንዳብራሩት ጥናቱ ከፍተኛ የፀረ-ባክቴሪያ ባህሪ ያላቸውን የጤፍ ዝርያዎችን ለመለየት ያለመ ነው። የኦሴና ላብራቶሪ በአሁኑ ጊዜ 85 የቡኒ ጤፍ ዓይነቶችን በመተንተን ላይ ሲሆን ለበለጠ ፀረ-አንቲኦክሲደንት እንቅስቃሴ ምክንያት የሆኑትን ጂኖች ለመለየት ተስፋ በማድረግ ላይ ነው። የረጅም ጊዜ ግቡ በአሜሪካ እና በአፍሪካ ጤፍ አምራቾችን የሚጠቅሙ ቴክኖሎጂዎችን ማዘጋጀት ነው።
ጥናቱ ጤፍ ከግሉተን ነጻ የሆኑ አማራጮችን በማቅረብ ረገድ ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል። ጤፍ በአሁኑ ጊዜ በአሜሪካ ውስጥ እንደ መኖ ሰብል የሚበቅል ሲሆን ዱቄቱ ለሰው ልጅ ፍጆታ ይውላል። ከግሉተን-ነጻ የሆኑ ምግቦች ተወዳጅነት እየጨመረ መምጣቱ የጤፍ ፍላጎትን ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል።
ጥናቱ በኦሴና ላብራቶሪ እና በዶ/ር ዠንኳን ጂያ እና በዶ/ር ኒኮላስ ኦበርሊስ በዩኤንሲ ግሪንስቦሮ ላብራቶሪዎች መካከል የተደረገ የትብብር ጥረት ነው። ኢንተርዲሲፕሊናዊው አካሄድ በእጽዋት ሞለኪውላር ባዮሎጂ፣ በኬሚስትሪ እና በሞለኪውላር ቶክሲኮሎጂ እውቀትን ሰብስቧል። ጥናቱ የመጀመሪያ እና የድህረ ምረቃ ተማሪዎችን የተሳትፎ እድሎችን ከመስጠቱም በላይ ለአካዳሚክ እና ለሙያ እድገታቸው አስተዋፅኦ አድርጓል።
በአጠቃላይ ጥናቱ የጤፍ አንቲኦክሲዳንት እንቅስቃሴን በማብራራት ለጤና ያለውን ጠቀሜታ እና ከግሉተን-ነጻ ምግቦች ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል። ተጨማሪ ጥናት ሲደረግ ግኝቱ በጤፍ እና በሌሎች ሰብሎች ላይ ያለውን ፀረ-አንቲኦክሲዳንትነት ባህሪይ መንገድ ሊከፍት ይችላል።
ምንጭ፡- የሰሜን ካሮላይና ዩኒቨርሲቲ በግሪንስቦሮ