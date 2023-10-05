ሚስጥራዊ የሚያበሩ አጥቢ እንስሳት፡ በእንስሳት መንግሥት ውስጥ ባዮፍሎረሰንስ

የዌስተርን አውስትራሊያ ሙዚየም ተመራማሪዎች ባዮፍሎረሰንስ፣ ለአልትራቫዮሌት ጨረር ሲጋለጡ በቀለማት ያሸበረቀ ብርሃን የማመንጨት ችሎታ በሁሉም አጥቢ እንስሳት ላይ እንደሚገኝ ደርሰውበታል። ይህ አስገራሚ ግኝት biofluorescence በተወሰኑ አጥቢ እንስሳት ዝርያዎች ብቻ የተገደበ ነው የሚለውን የቀድሞ ግምት ይቃረናል።
ጥናቱ ከተለያዩ ቤተሰቦች የተውጣጡ 125 አጥቢ እንስሳት ላይ የአልትራቫዮሌት ጨረር በማንፀባረቅ እና በትእዛዞች ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም በርካታ የሚያብረቀርቅ ቀለሞችን አሳይቷል። የቀይ ቀበሮው ጫጫታ ጆሮዎች የፍሎረሰንት አረንጓዴ ፍካት ያወጡ ሲሆን የዋልታ ድብ፣ የሜዳ አህያ እና ነብር በቅደም ተከተል የሚያበሩ ነጭ፣ ቢጫ እና ጥቁር ምልክቶች አሳይተዋል። የብርቱካናማ ቅጠል አፍንጫ ያለው የሌሊት ወፍ ክንፎች እንኳን ወደ መንፈስ ቅዱስ ነጭ አጽም ተለውጠዋል። ትልቁ ቢሊቢ፣ ትንሽ ማርሱፒያል፣ በ UV መብራት ስር እንደ አልማዝ በራ።
ተመራማሪዎቹ እንዳረጋገጡት ግማሽ ያህሉ አጥቢ እንስሳት ባዮፍሎረሰንት እንደ ፀጉር፣ ጥፍር፣ ጥርስ፣ ጢስ ማውጫ እና አንዳንድ እርቃናቸውን ያሉ የሰውነት ክፍሎችን ጨምሮ። ብቸኛው ልዩ ሁኔታ ጥርሱ ብቸኛው የፍሎረሰንት ገጽታ የሆነው ድንክ እሽክርክሪት ዶልፊን ነበር።
Biofluorescence የሚከሰተው እንደ ፕሮቲን ያለ ኬሚካል የአልትራቫዮሌት ብርሃንን ሲቀበል እና ከዚያም ረዘም ያለ የሞገድ ርዝመት ሲያወጣ ነው። እንደ ኮራል, የባህር ኤሊዎች, እንቁራሪቶች, በቀቀኖች እና እንዲያውም ሰዎች ባሉ ሌሎች ፍጥረታት ውስጥ ተስተውሏል. ይሁን እንጂ በአጥቢ እንስሳት ላይ ያለው የዚህ ክስተት ዓላማ እና ጥቅም ግልጽ አይደለም. አንዳንድ ሳይንቲስቶች እንደ ባዮሎጂካል መላመድ ሊያገለግል እንደሚችል ይገምታሉ, ሌሎች ደግሞ የገጽታ ኬሚስትሪ ውጤት ሊሆን እንደሚችል ያምናሉ.
ተመራማሪዎቹ በተጨማሪም ፍሎረሰንስ በሌሊት ዝርያዎች መካከል በጣም የተስፋፋ ሲሆን ይህም ዝቅተኛ ብርሃን ባለበት ወቅት ታይነትን በማሳደግ ረገድ ሚና ሊጫወት እንደሚችል ጠቁመዋል. ለምሳሌ፣ በምሽት በጣም ንቁ የሆኑት አጥቢ እንስሳት የትዳር ጓደኛን ለመሳብ ወይም ግዛታቸውን ለመከላከል የባዮፍሎረሰንት ምልክቶችን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ይሁን እንጂ በአጥቢ እንስሳት ላይ የባዮፍሎረሰንስን አስፈላጊነት ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.
ዓላማው ምንም ይሁን ምን, በሁሉም አጥቢ እንስሳት ውስጥ የባዮፍሎረሰንስ መኖር አስደናቂ ግኝት ነው. ስለ ፍጥረታዊው ዓለም ምን ያህል መማር እንዳለብን በማሳየት የእንስሳትን ዓለም ውስብስብነት እና ልዩነት ይጨምራል።
ይህ ጥናት በሮያል ሶሳይቲ ኦፕን ሳይንስ ታትሟል።
ምንጮች:
– Travouillon፣ ኪጄ፣ ማክናማራ፣ ኬ.፣ ቼንግ፣ ኬ.፣ ላማስ፣ ቢ.፣ ፋሩጊያ፣ ቲ.፣ ጉዋይ፣ ፒ.-ጄ፣ ቀስተኛ፣ ኤም (2023)። በአጥቢ እንስሳት ውስጥ Biofluorescence በጣም የተስፋፋ ነው. የሮያል ሶሳይቲ ክፍት ሳይንስ፣ 10(2)፣ 211722