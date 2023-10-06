የፉሪ ፍጡራን ጋሎር፡ ከ100 በላይ አጥቢ እንስሳት ሲያበሩ ተገኝተዋል

በቅርቡ በተመራማሪዎች የተካሄደ ጥናት እንደሚያሳየው የማብራት አቅም ያላቸው ሞኖትሬም እና አይጦች ብቻ አይደሉም። ከ100 በላይ የሚሆኑ ሌሎች አጥቢ እንስሳት ይህን ባህሪይ ይጋራሉ። ግኝቶቹ ባዮፍሎረሰንስን ለማሳየት የሚታወቁትን አጥቢ እንስሳት ዝርዝር በከፍተኛ ሁኔታ ያሰፋሉ።
Biofluorescence የእንስሳት አልትራቫዮሌት ብርሃንን በመምጠጥ በተለያዩ ቀለማት በኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ላይ የማስወጣት ችሎታ ነው። ባዮፍሎረሰንስ የሚከሰተው አንድ እንስሳ ከውስጥ ምላሾች ሳይሆን ለውጫዊ የብርሃን ምንጭ ሲጋለጥ ስለሆነ ከባዮሊሚንሴንስ ይለያል።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች ፕላቲፐስ እና ስፕሪንግሃርስ ባዮፍሎረሰሰንስ እንዳላቸው ደርሰውበታል። ይሁን እንጂ አሁን ያለው ጥናት 124 ተጨማሪ አጥቢ እንስሳትን ያካተተ ሲሆን በአጠቃላይ የሚታወቁ የሚያበሩ አጥቢ እንስሳት ቁጥር 125 ደርሷል።
ተመራማሪዎቹ ባዮፍሎረሰንት አጥቢ እንስሳትን ለመለየት በምእራብ አውስትራሊያ ሙዚየም ስብስብ ላይ ናሙናዎችን አጥንተዋል። የእነዚህ ዝርያዎች አንዳንድ ምሳሌዎች ቢሊቢ ፣ አርማዲሎ ፣ ነብር ፣ ቀይ ቀበሮ ፣ ዶልፊን እና የቤት ውስጥ ድመት ያካትታሉ።
የሚገርመው፣ የአንዳንድ እንስሳት ፀጉር የተወሰኑ ክፍሎች ብቻ ፍሎረሰንት ያሳዩት። ለምሳሌ በድመቶች ውስጥ ነጭ ፀጉር ያበራል ነገር ግን ጥቁር ፀጉር አይደለም. በተጨማሪም ጥናቱ እንደሚያሳየው ከ107ቱ ዝርያዎች መካከል በ125ቱ ውስጥ ነጭ ወይም ቀላል ቀለም ያለው ፀጉር ፍሎረሰንት ሲሆን በ68ቱ ከ125ቱ ዝርያዎች ውስጥ ባለ ቀለም ጥፍር ያበራል።
ተመራማሪዎቹ በተጨማሪም ፍሎረሰንት በሌሊት ወይም በየእለቱ ዝርያዎች ላይ የተለመደ መሆኑን መርምረዋል. ሁለቱም ዓይነት አጥቢ እንስሳት ባዮፍሎረሰንት እንደሚያሳዩ ደርሰውበታል፣ ነገር ግን የምሽት አጥቢ እንስሳት የበለጠ ለማሳየት ፈለጉ።
ነገር ግን፣ ሌሊት ላይ የሚያበሩ አጥቢ እንስሳትን ለመለየት የአልትራቫዮሌት ጨረርን ማብራት የዓይንን እይታ ሊጎዳ እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል። ተፈጥሮን የሚወዱ ሰዎች ከ UV መብራት ይልቅ ቀይ ብርሃንን ለብርሃን ብርሃን እንዲጠቀሙ ይመከራሉ።
በማጠቃለያው ይህ ጥናት የአጥቢ እንስሳትን አስደናቂ ልዩነት እና ልዩ ችሎታቸውን አጉልቶ ያሳያል። ከ100 በላይ የሚያበሩ አጥቢ እንስሳት መገኘታቸው በእንስሳት ዓለም ውስጥ ስለ ባዮፍሎረሰንስ ያለንን ግንዛቤ ያሰፋዋል።
ምንጮች:
- የሮያል ሶሳይቲ ክፍት ሳይንስ - https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.232368