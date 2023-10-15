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ድመቶችን ጨምሮ ከ100 በላይ አጥቢ እንስሳት ሲያበሩ ተገኝተዋል

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 15, 2023
ድመቶችን ጨምሮ ከ100 በላይ አጥቢ እንስሳት ሲያበሩ ተገኝተዋል

በቅርብ የተደረገ ጥናት ድመቶችን ጨምሮ ከ100 በላይ የሚሆኑ አጥቢ እንስሳት በአልትራቫዮሌት (UV) ብርሃን የመብረቅ ችሎታ እንዳላቸው አረጋግጧል። ይህ ክስተት፣ ባዮፍሎረሰንስ በመባል የሚታወቀው፣ እንስሳት የአልትራቫዮሌት ብርሃንን ወስደው በተለያዩ የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ቀለሞች ሲለቁት ነው። በሰው አካል ውስጥ ካለው ውስጣዊ ምላሽ ከሚመነጨው ባዮሊሚንሴንስ በተቃራኒ ባዮፍሎረሰንስ በውጫዊ የብርሃን ምንጭ ላይ የተመሠረተ ነው።

ቀደም ሲል ፕላቲፐስ, ኦፖሶምስ እና በራሪ ስኩዊር የሚባሉት ባዮፍሎረሰሰንስ የሚያሳዩ አጥቢ እንስሳት ብቻ ነበሩ. ይሁን እንጂ ይህ አዲስ ጥናት ዝርዝሩን በከፍተኛ ደረጃ በማስፋፋት አጠቃላይ የሚያበሩትን አጥቢ እንስሳት ቁጥር 125 አድርሷል። ጥናቱን ለማካሄድ ተመራማሪዎች በምእራብ አውስትራሊያ ሙዚየም ስብስብ ውስጥ ናሙናዎችን መርምረዋል እና የተለያዩ ባዮፍሎረሰንት አጥቢ እንስሳትን ለይተዋል። ከእነዚህም መካከል ነብር፣ ቀይ ቀበሮ፣ የዋልታ ድብ እና የቤት ውስጥ ድመት ይገኙበታል።

የሚገርመው ነገር ጥናቱ ነጭ እና ቀላል ቀለም ያለው ፀጉር ከ 107 ዝርያዎች ውስጥ በ 125 ውስጥ ፍሎረሰንት እንደሚያሳዩ አረጋግጧል. በተጨማሪም በ68ቱ ዝርያዎች ላይ ቀለም ያሸበረቁ ጥፍርዎች ብርሃን አወጡ። ምንም እንኳን የኋለኛው ቡድን የዚህን ባህሪ ትንሽ ከፍ ያለ መጠን ለማሳየት ቢሞክርም ባዮፍሎረሽንስ በሁለቱም የቀን እና የሌሊት አጥቢ እንስሳት ላይ እንደሚከሰት ታውቋል ።

ይሁን እንጂ ተመራማሪዎች ለ UV መብራት መጋለጥ የማየት ችሎታቸውን ስለሚጎዳ በምሽት የሚያበሩ አጥቢ እንስሳትን ለማግኘት የአልትራቫዮሌት መብራቶችን እንዳይጠቀሙ ያስጠነቅቃሉ። ይልቁንም ቀይ መብራቶችን ለብርሃን ብርሃን እንዲጠቀሙ ይመክራሉ. ድመትም ይሁን የዋልታ ድብ፣ ይህን አስደናቂ የአጥቢ እንስሳት ባዮሎጂ ገጽታ እየዳሰሱ ጥንቃቄ ማድረግ የተሻለ ነው።

ምንጮች:
- የሮያል ሶሳይቲ ክፍት ሳይንስ
- የምዕራብ አውስትራሊያ ሙዚየም

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