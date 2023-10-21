የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

የአለም ሙቀት መጨመር የኮራል ሪፍ አዳኝ መስፋፋትን ሊጨምር ይችላል።

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 21, 2023
የአለም ሙቀት መጨመር የኮራል ሪፍ አዳኝ መስፋፋትን ሊጨምር ይችላል።

የአለም ሙቀት መጨመር ለኮራል ክሊኒንግ አስተዋፅኦ ብቻ ሳይሆን የኮራል ሪፍ አዳኝ የሆኑትን የእሾህ አክሊል-ኦፍ-እሾህ ስታርፊሾችን ህዝብ የመጨመር አቅም አለው። እነዚህ ኮከብ ዓሦች፣ በአዋቂነት ደረጃቸው፣ ኮራል ሪፎችን የሚበሉ እውነተኛ አዳኞች ናቸው። ሆኖም ታዳጊዎች እንደመሆናቸው መጠን እንደ አረም ይሠራሉ እና ኮራል አዳኞች ከመሆናቸው በፊት ኮራል እስኪያገግም ይጠብቃሉ።

በሲድኒ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት የወጣት ዘውድ-ኦቭ-እሾህ ስታርፊሽ ውጥረትን ለመቋቋም ያለውን የመቋቋም አቅም ለመፈተሽ ሙከራዎችን አድርገዋል። ሙከራዎቹ ወደ ኮራል ክሊኒንግ እና ወደ ሞት የሚያደርሱትን የባህር ሞቃታማ ሞገዶች ሁኔታዎችን ለመኮረጅ ያለመ ነው። ስታርፊሽ ከ28°C እስከ 30°C ባለው የሙቀት መጠን ለሙቀት ሞገድ ተጋልጠዋል፣ እና ከኮራል ጋር ሲነፃፀሩ ለሙቀት ሁኔታዎች ከፍተኛ መቻቻል አሳይተዋል።

ግሎባል ቻንጅ ባዮሎጂ በተባለው ጆርናል ላይ የወጣው ጥናቱ እንደሚያመለክተው ለወጣቶች ዘውድ ያላቸው የእሾህ ስታርፊሾች ለ20 ቀናት የሙቀት መጠንን መቋቋም ችለዋል። ይህ የመቋቋም አቅም የኮራል ማበጥን ከሚያመጣው የሙቀት መጠን በሦስት እጥፍ የሚበልጥ ነው። ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት የውሃ ሙቀት መጨመር ለእነዚህ ስታርፊሾች ሊጠቅም ይችላል. ከኮራል መጥፋት እና ከሟችነት የሚመነጨው የኮራል ፍርስራሽ መኖሪያ ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንዲሄድ ያስችለዋል።

የውቅያኖስ ሙቀት መጨመር ለኮራል ህልውና ቀጥተኛ ስጋት ሲሆን የተለያዩ የኮራል ዝርያዎች እንደ ሜዲትራኒያን ባህር እና በአውስትራሊያ ውስጥ ታላቁ ባሪየር ሪፍ በመሳሰሉት አካባቢዎች ጠፍተው ከባድ የነጣ መጥፋት እያጋጠማቸው ነው። የአውስትራሊያ መንግስት ባወጣው ዘገባ መሰረት 91% የሚሆነው የታላቁ ባሪየር ሪፍ ኮራሎች ለረጅም ጊዜ የዘለቀው የበጋ የሙቀት ማዕበል በነጣው ተጎድተዋል።

በማጠቃለያው፣ የአለም ሙቀት መጨመር በኮራል ሪፎች ላይ ከፍተኛ ስጋትን የሚፈጥረው በነጣው ብቻ ሳይሆን የእሾህ ዘውድ የስታርፊሽ ስርጭትን በማስተዋወቅ ጭምር ነው። የአየር ንብረት ለውጥ በባህር ውስጥ ስነ-ምህዳር ላይ ያለውን ተጽእኖ መረዳት ለጥበቃ ስራዎች ወሳኝ ነው።

ምንጮች:
- የሲድኒ ዩኒቨርሲቲ
- ግሎባል ለውጥ ባዮሎጂ ጆርናል

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

አንድ ግዙፍ ውቅያኖስ ከምድር ቅርፊት በታች ተደብቋል ይላሉ ሳይንቲስቶች

ጥቅምት 21, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ሳይንስ

አዲስ ሳይንሳዊ ህግ በተመራማሪዎች የቀረበውን “ተግባራዊ መረጃን የመጨመር ህግ” የሚል ስም ሰጥቷል

ጥቅምት 21, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ሳይንስ

የገለልተኛ ሃይድሮጅን ተጽእኖ ከሊማን-አልፋ ፎቶኖች ማምለጥ በሪዮናይዜሽን-ኢፖክ ጋላክሲዎች

ጥቅምት 21, 2023 Mampho Brescia

አመለጠዎት

ሳይንስ

አንድ ግዙፍ ውቅያኖስ ከምድር ቅርፊት በታች ተደብቋል ይላሉ ሳይንቲስቶች

ጥቅምት 21, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

አዲስ ሳይንሳዊ ህግ በተመራማሪዎች የቀረበውን “ተግባራዊ መረጃን የመጨመር ህግ” የሚል ስም ሰጥቷል

ጥቅምት 21, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የገለልተኛ ሃይድሮጅን ተጽእኖ ከሊማን-አልፋ ፎቶኖች ማምለጥ በሪዮናይዜሽን-ኢፖክ ጋላክሲዎች

ጥቅምት 21, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ናሳ የሌዘር ኮሙኒኬሽን ሲስተም ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ሊዘረጋ ነው።

ጥቅምት 21, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች