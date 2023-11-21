ስለ አዮ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ አዲስ ግንዛቤ

ከናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ፣ የካሊፎርኒያ የቴክኖሎጂ ተቋም፣ የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ እና የአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ በተመራማሪዎች ቡድን በቅርቡ የተደረገ ጥናት ከጁፒተር ጨረቃዎች አንዱ በሆነው በአዮ እሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። ተመራማሪዎቹ በጁኖ የጠፈር መንኮራኩር ላይ ከሚገኙት ዳሳሾች የተገኘውን የሙቀት ልቀት መረጃ በመተንተን የአዮ እሳተ ገሞራ እንቅስቃሴን ዓለም አቀፋዊ እይታ መፍጠር ችለዋል።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች አዮ በፀሐይ ስርዓት ውስጥ በጣም በእሳተ ገሞራ የሚንቀሳቀስ ነገር መሆኑን አመልክቷል ፣ ንጣፍ በካልዴራ እና ቀልጠው በተሠሩ የድንጋይ ወንዞች ተሸፍኗል። የሳይንስ ሊቃውንት የዚህን ኃይለኛ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ምንጭ ለማወቅ ጓጉተው ቆይተዋል። አሁን ያለው መላምት እንደሚያመለክተው በጁፒተር የስበት ኃይል ምክንያት የሚፈጠረው ማዕበል ማሞቅ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎችን ለማቀጣጠል የሚያስፈልገውን ሙቀት የማመንጨት ኃላፊነት አለበት። ይሁን እንጂ ይህ ሙቀት በአዮ ውስጥ ከጥልቅ ወይም ወደ ፊቱ ቅርብ ስለመሆኑ ክርክር ተደርጓል.
አዲሱ ጥናት የኋለኛውን መላምት የሚደግፉ አሳማኝ ማስረጃዎችን ያቀርባል። ተመራማሪዎቹ አዮ ከከፍተኛው የኬክሮስ መስመሮች ጋር ሲነጻጸር 60% ተጨማሪ ሙቀትን እንደሚያመነጭ ደርሰውበታል. ይህ ግኝት ለእሳተ ገሞራው እንቅስቃሴ ኃላፊነት ያለው ሙቀት ከጨረቃ ወለል በታች እንደተከማቸ ያሳያል። ተመራማሪዎቹ አዮ ለስላሳ የላይኛው መጎናጸፊያ አልፎ ተርፎም ከቅርፊቱ በታች የቀለጠ ውቅያኖስ ሊኖረው እንደሚችል ጠቁመዋል።
በተመራማሪው ቡድን የተፈጠረው የአዮ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ አለም አቀፋዊ እይታ በ266 የእሳተ ገሞራ ቦታዎች ላይ በመተንተን ላይ የተመሰረተ ነው። ይህ አጠቃላይ የሙቀት ካርታ በጨረቃ ላይ ስላለው የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ስርጭት እና ጥንካሬ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በተጨማሪም ቀደም ሲል በተደረጉ ጥናቶች ውስጥ ብዙም ትኩረት ያልነበረው የ Io ምሰሶዎችን ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል.
የአዮ እሳተ ጎመራን ተለዋዋጭነት መረዳት የፕላኔቶች ጂኦሎጂ ሚስጥሮችን እና የሰማይ አካላትን የሚቀርጹ ሂደቶችን ለመረዳት ወሳኝ ነው። የወደፊት ጥናቶች በእነዚህ ግኝቶች ላይ እንደሚገነቡ ምንም ጥርጥር የለውም፣ ይህም ስለ አዮ እሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ የበለጠ ዝርዝር ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
በየጥ
ለ Io የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ዋናው የሙቀት ምንጭ ምንድነው?
ለአይኦ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ዋናው የሙቀት ምንጭ በጁፒተር የስበት ኃይል ምክንያት የሚመጣ ማዕበል ማሞቂያ ነው ተብሎ ይታመናል። በአዮ እና ጁፒተር መካከል ያለው ርቀት ለውጥ በጨረቃ ድንጋያማ ቁስ ውስጥ ግጭት ያስከትላል፣ ይህም ሙቀትን ያመጣል።
ለአይኦ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ኃላፊነት ያለው ሙቀት የት ነው የሚገኘው?
አዲሱ ጥናት እንደሚያመለክተው ለአይኦ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ኃላፊነት ያለው ሙቀት ከጨረቃ ወለል በታች በተለይም በታችኛው ኬክሮስ ላይ የተከማቸ ነው። ይህ ግኝት ለስላሳ የላይኛው መጎናጸፊያ አልፎ ተርፎም ከአዮ ቅርፊት በታች የቀለጠ ውቅያኖስ ሊኖር እንደሚችል ያሳያል።
የአዮ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ዓለም አቀፋዊ እይታ እንዴት ተፈጠረ?
የአዮ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ አለማቀፋዊ እይታ የተፈጠረው በጁኖ የጠፈር መንኮራኩር ላይ ከሚገኙት ዳሳሾች የተገኘውን የሙቀት ልቀት መረጃ በመተንተን ነው። ተመራማሪዎቹ አዲስ መረጃን ከጁኖ ምህዋር በጁፒተር ዋልታዎች ዙሪያ ከቀደመው መረጃ ጋር በማጣመር በአዮ ውስጥ 266 የእሳተ ገሞራ ቦታዎችን በካርታ ላይ አሳይተዋል።
የ Io ምሰሶዎችን ማጥናት ለምን አስፈላጊ ነው?
የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴን በጨረቃ ላይ ያለውን ስርጭት እና መጠን ለመረዳት የአይኦ ምሰሶዎችን ማጥናት ወሳኝ ነው። ቀደም ሲል የተደረገው ጥናት በዋናነት በአዮ ኢኳተር ላይ ያተኮረ ሲሆን ስለ ምሰሶቹ ብዙም የሚታወቅ ነገር አልነበረም። አዲሱ ጥናት ስለ Io የእሳተ ገሞራ ሂደቶች አጠቃላይ ግንዛቤ ለማግኘት የዋልታ ክልሎችን መመርመር አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል።
ምንጭ: phys.org