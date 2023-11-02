አዲስ ጥናት አስደንጋጭ የአለም ሙቀት መጨመርን አጋልጧል

በቅርቡ በጄምስ ሀንሰን መሪነት የተደረገ አንድ ጥናት ታዋቂው ሳይንቲስት እና የአየር ንብረት ለውጥ ግንዛቤ ቀደምት ተሟጋች፣ የምድርን የአየር ንብረት በሰዎች ምክንያት ለሚፈጠሩ ለውጦች የመረዳት ስሜትን በተመለከተ አሳዛኝ ግኝቶችን አግኝቷል። ከቀደምት ግምቶች በተቃራኒ ጥናቱ እንደሚያመለክተው የአለም ሙቀት መጨመር ከተጠበቀው በላይ በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ ነው. አሁን ያለው አዝማሚያ ከቀጠለ በሚቀጥሉት አስርት አመታት ውስጥ በፓሪስ የአየር ንብረት ስምምነት ላይ የተገለፀውን ወሳኝ የሙቀት መጠን 1.5 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ላይ ልንደርስ እንችላለን፣ በ2 በ2050 ዲግሪ ሴልሺየስ ከፍተኛ ጭማሪ ይጠበቃል።
የእነዚህ ትንበያዎች ክብደት ከጠበቅነው በላይ ነው እና ወደፊት በተደጋጋሚ እና በከባድ የአየር ንብረት ክስተቶች እንደሚታመም ይተነብያል፣ ይህም በሰው ልጅ ህልውና ላይ ታይቶ የማያውቅ ፈተናዎችን ይፈጥራል። በእውነቱ የሚያሳስበው ነገር የዚህ አለም አቀፍ ማሞቂያ ጉልህ ክፍል በቋሚ የነዳጅ ፍጆታ ምክንያት ቀድሞውኑ "በቧንቧ መስመር" ውስጥ መገኘቱ ነው. ጥናቱ ምድራችን ለቅሪተ አካል ነዳጆች የነበራት ስሜት ከዚህ ቀደም ከታሰበው እጅግ የላቀ በመሆኑ የአለም ሙቀት መጨመርን እያባባሰ እና እያየን ያለነውን ተፅእኖ እያጠናከረ ነው ሲል ተከራክሯል።
ከዚህ የአየር ንብረት ድንገተኛ አደጋ አንፃር ሀንሰን እና የምርምር ቡድኑ በአለምአቀፍ የካርበን ታክስ መልክ አስቸኳይ እርምጃ እንዲወሰድ ይደግፋሉ። የእነርሱ ሃሳብ “የፀሐይ ጂኦኢንጂነሪንግ” በመባል የሚታወቀውን የበለጠ አወዛጋቢ ስትራቴጂን ያካትታል። ይህ ያልተለመደ አካሄድ ሰልፈርን ወደ ከባቢ አየር ውስጥ በማስገባት የምድርን ሙቀት በሰው ሰራሽ መንገድ ማደብዘዝ፣ ይህም የፀሐይ ብርሃንን ከፕላኔቷ ርቆ የሚወጣ አንጸባራቂ ጋሻ መፍጠርን ያካትታል። የፀሀይ ጂኦኢንጂነሪንግ ከአጥቂዎች ውጪ ሊሆን በሚችል የአካባቢ አደጋዎች ምክንያት አንዳንድ ሳይንቲስቶች ይህ ያልተለመደ እርምጃ አስከፊ የሙቀት መጨመርን ለመከላከል አስፈላጊ ነው ብለው ይከራከራሉ.
የአየር ንብረት ቀውሱን ለመዋጋት አፋጣኝ እና የተቀናጀ ጥረቶችን የሚጠይቅ ይህ አዲስ ጥናት እንደ ማያሻማ የማንቂያ ጥሪ ሆኖ ያገለግላል። ልቀትን መቀነስ ዋናው ነገር ሆኖ ሳለ፣ ወደ ከካርቦን-ነጻ የሃይል ምንጮች የመሸጋገር ሂደት እና ውጤታማ የካርበን ዋጋ አወሳሰድ ዘዴዎችን በማቋቋም ረገድ ያለው እድገት በሚያሳዝን ሁኔታ አዝጋሚ ነበር። ስለዚህ፣ ለሚመጡት ትውልዶች ብሩህ ተስፋን ለማስጠበቅ በፀሃይ ጨረር አስተዳደር ጊዜያዊ ጣልቃገብነት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ):
ጥ፡- የአለም ሙቀት መጨመር እየተፋጠነ ነው?
መ: አዎ፣ በቅርቡ በጄምስ ሀንሰን የተመራው ጥናት እንደሚያመለክተው፣ የአለም ሙቀት መጨመር ቀደም ሲል ከተረዳው በላይ በፍጥነት እያደገ ነው።
ጥ፡- የታቀደው የሙቀት መጠን ምን ያህል ይጨምራል?
መ፡ ጥናቱ በሚቀጥሉት አስርት ዓመታት ውስጥ አለም ከኢንዱስትሪ በፊት ከ1.5 ነጥብ 2 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ በላይ እንደምትበልጥ እና በ2050 የXNUMX ዲግሪ ጭማሪ እንደምትደርስ ተንብዮአል።
ጥ፡ ዓለም የ1.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ገደብ ይጥሳል?
መ፡ አዎ፣ የአለም ሙቀት መጨመር አሁን ባለው ፍጥነት ከቀጠለ፣ በፓሪስ የአየር ንብረት ስምምነት የተገለፀው በአለም አቀፍ ደረጃ የተስማማው የሙቀት መጠን 1.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ከሚጠበቀው በላይ ሊጣስ ይችላል።
ጥ: - የተፋጠነ የአለም ሙቀት መዘዝ ምንድ ነው?
መ፡ ጥናቱ የተፋጠነ የአለም ሙቀት መጨመር የከፋ የአየር ንብረት ሁኔታዎችን እንደሚፈጥር እና በሰው ልጅ ህልውና ላይ ትልቅ ፈተና እንደሚፈጥር ያስጠነቅቃል።
ጥያቄ፡- ይህንን ችግር ለመፍታት ምን መፍትሄዎች ቀርበዋል?
መ፡ ተመራማሪዎቹ የአለም አቀፍ የካርቦን ታክስን ተግባራዊ ለማድረግ እና የፀሀይ ጂኦኢንጂነሪንግ አቅምን ለመፈተሽ ይመክራሉ፣ ይህም አወዛጋቢ አቀራረብ ሰልፈርን ወደ ከባቢ አየር በማስገባት የአለም ሙቀት መጠንን ዝቅ ለማድረግ ነው።