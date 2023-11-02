የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጋዝ ግዙፍ ፕላኔቶችን ምስቅልቅል ተፈጥሮ ይፋ አድርገዋል

የአስትሮፊዚስቶች ተመራማሪዎች እንደ ጁፒተር ያሉ የጋዝ ግዙፍ ፕላኔቶች በተመሳሳይ የኮከብ ስርዓት ውስጥ ባሉ ትናንሽ ፕላኔቶች መረጋጋት እና መኖር ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ደርሰውበታል። ዘ አስትሮኖሚካል ጆርናል ላይ የታተመ አዲስ አስደናቂ ጥናት የእነዚህ ግዙፍ ፕላኔቶች የስበት ኃይል እንዴት የመሬትን ስፋት ያላቸውን ፕላኔቶች ምህዋሮች እንደሚያስተጓጉል እና በመጨረሻም ወደማይመች ሁኔታ እንደሚያመራ ፍንጭ ይሰጣል።
በራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ፣ ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ዩራኑስ እና ኔፕቱን እንደ መከላከያ ጋሻ ይሠራሉ፣ እንደ አስትሮይድ እና ኮከቦች ያሉ አስጊ ሁኔታዎችን ከመሬት ይርቃሉ። ይሁን እንጂ በሌሎች የኮከብ ሥርዓቶች ሁኔታው የተለየ ሊሆን ይችላል. ሳይንቲስቶች የኮምፒዩተር ማስመሰያዎችን በመጠቀም አራት የጋዝ ግዙፍ ፕላኔቶችን የያዘውን በቦቴስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘውን HD 141399 ኮከብ ስርዓት መርምረዋል። ግኝቶቹ እነዚህ “አራት ጁፒተሮች” ከፍተኛ ውድመት በማድረስ የአጎራባች ፕላኔቶችን ምህዋር በማወክ እና ከመኖሪያ ቀጠና እንዲወጡ አድርገዋል።
የመኖሪያ አካባቢ፣ ብዙ ጊዜ የጎልድሎክስ ዞን ተብሎ የሚጠራው፣ በፕላኔቷ ገጽ ላይ ፈሳሽ ውሃ እንዲኖር ሁኔታዎች ተስማሚ የሆነበት በኮከብ ዙሪያ ያለ ክልል ነው - ህይወትን ለመደገፍ ወሳኝ ነገር። ውሃው በሚተንበት ወይም በጠጣር የሚቀዘቅዝባቸውን ነጥቦች የሚወክለው በ"ፍል መስመር" እና "በረዶ መስመር" የታሰረ ነው።
የጥናቱ መሪ የሆኑት ስቴፈን ኬን ከካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ - ሪቨርሳይድ የ HD 141399 ስርዓትን እንደ ምስቅልቅል ቦታ ገልፀዋል, የጋዝ ግዙፎቹ የፕላኔቶችን አቀማመጥ የሚያበላሹ "የሚያበላሹ ኳሶች" ሆነው ያገለግላሉ. ተምሳሌቶቹ እንደሚያመለክቱት ጥቂት የተመረጡ ቦታዎች ብቻ ድንጋያማ ፕላኔት በመኖሪያ አካባቢው ውስጥ በተረጋጋ ምህዋር ውስጥ እንዲቆዩ ያስችላቸዋል።
ለዚህ ፅንሰ-ሀሳብ ተጨማሪ ድጋፍን በማከል፣ ተመራማሪዎቹ በጂጄ 357 ላይ ያተኮረ ሁለተኛ ወረቀት አሳትመዋል፣ ከራሳችን በ30 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኝ የኮከብ ስርዓት። የመጀመሪያዎቹ ግምቶች በመኖሪያው ዞን ውስጥ የመሬት መጠን ያለው ፕላኔት መኖሩን ይጠቁማሉ. ነገር ግን፣ ተመስሎዎች እንደሚያሳዩት ይህች ፕላኔት በጣም ትልቃለች፣ በግምት XNUMX እጥፍ የምድርን ስፋት፣ ይህም ለሕይወት ምቹ እንድትሆን አድርጓታል። ከመጠን በላይ የሆነች ፕላኔት ያስከተለው የስበት ትርምስ ሌሎች ትናንሽ ፕላኔቶች በመኖሪያ አካባቢው ውስጥ እንዳይቀሩ ይከላከላል።
ይህ ምርምር በራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ያለውን ጠቃሚ የፕላኔቶች ውቅር ያስታውሰናል፣ ይህም የምድር መረጋጋት እና እምቅ መኖሪያነት እንዲኖር ያስችላል። የጋዝ ግዙፍ ፕላኔቶችን አወዛጋቢ ተፈጥሮ መረዳት የኮከብ ስርዓቶችን በሚቆጣጠሩት ውስብስብ ተለዋዋጭ ለውጦች ላይ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ተጨማሪ የኤክሶፕላኔቶችን ፍለጋ አስፈላጊነት ያጎላል።
በየጥ:
ጥ፡- የመኖሪያ አካባቢው ምንድን ነው?
መ፡ የመኖሪያ አካባቢ፣ የጎልድሎክስ ዞን በመባልም የሚታወቀው፣ በፕላኔቷ ገጽ ላይ ፈሳሽ ውሃ እንዲኖር ሁኔታዎች ተስማሚ በሆነበት በኮከብ ዙሪያ ያለውን ክልል ያመለክታል።
ጥ: - የጋዝ ግዙፍ ፕላኔቶች ለምን ይረብሻሉ?
መ፡ የጋዝ ግዙፍ ፕላኔቶች የትናንሽ ፕላኔቶችን ምህዋሮች በመቀየር ከመኖሪያ ቀጠና እንዲወጡ የሚያደርጋቸው ጉልህ የሆነ የስበት ተጽእኖዎች አሏቸው፣ ይህም ለህይወት የማይመች ያደርጋቸዋል።
ጥ: - የጋዝ ግዙፍ ሰዎች በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ያለውን የህይወት አቅም እንዴት ሊነኩ ይችላሉ?
መ: የጋዝ ግዙፍ ሰዎች የስበት ውዥንብር ሊፈጥሩ ይችላሉ, ይህም ሌሎች ትናንሽ ፕላኔቶች በኮከብ መኖሪያ ክልል ውስጥ እንዳይቀሩ ይከላከላል. ይህ መስተጓጎል እነዚህ ፕላኔቶች ህይወትን የመደገፍ እድላቸውን ይቀንሳል።