ለግዙፉ ማጄላን ቴሌስኮፕ የመጨረሻውን መስታወት ማምረት

ባለፈው ሳምንት ጂያንት ማጄላን ቴሌስኮፕ በማምረት ሂደት ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የሪቻርድ ኤፍ ካሪስ መስታወት ላብራቶሪ ሰባተኛውን እና የመጨረሻውን መስታወት ለቴሌስኮፕ መጋገር ጀመረ። 20 ቶን የሚመዝነው እና 27.6 ጫማ ስፋት ያለው ይህ ግዙፍ መስታወት በቴሌስኮፕ ከሩቅ የሰማይ ነገሮች ላይ ብርሃንን ለመያዝ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል።
መስተዋቱን ለማምረት አንድ ምድጃ የኦፕቲካል መስታወት ገንዳውን ወደ 2,130 ዲግሪ ፋራናይት የሙቀት መጠን አሞቀው። ይህ የመጀመሪያ ደረጃ ከፍተኛ ጥራት ያለው መስታወት ለመፍጠር ወሳኝ ነው. የማሞቅ ሂደቱን ተከትሎ መስተዋቱ ለማቀዝቀዝ አራት ወራት ይወስዳል. ቴክኒሻኖች የመስታወቱ ገጽ ከሰው ፀጉር አንድ ሺህ ወርድ ጋር የሚደርስ ትክክለኛ ትክክለኛነትን በማረጋገጥ ጥንቃቄ የተሞላበት የመፍጨት እና የማጥራት ሂደት ይጀምራሉ።
አጠቃላይ የማምረት ሂደቱ ከመጋገሪያ እስከ ማጠናቀቂያው ድረስ ለአራት ዓመታት ያህል ይገመታል. ከተጠናቀቀ በኋላ የመስታወት ክፍሉ ወደ ሰሜናዊ ቺሊ ተራሮች ይጓጓዛል, እዚያም የጂያንት ማጂላን ቴሌስኮፕ ስድስት የመስታወት ክፍሎችን ይቀላቀላል. በአሁኑ ጊዜ ካሉት ስድስት መስተዋቶች አንዱ የቴሌስኮፕን የድጋፍ መዋቅር ፕሮቶታይፕ ለመፈተሽ ጥቅም ላይ እየዋለ ነው።
የጃይንት ማጂላን ቴሌስኮፕ ሲጠናቀቅ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ኃይለኛ መሣሪያ ይኖራቸዋል። የብርሃን የመሰብሰቢያ ሃይል፣ ቅልጥፍና እና የምስል አፈታት ጥምረት በተለያዩ የስነ ከዋክብት ጥናት ዘርፎች ላይ አዳዲስ ግኝቶችን ያስችላል። የቴሌስኮፕ ዋና ሳይንቲስት ርብቃ በርንስታይን በቴሌስኮፕ የወደፊት አቅም ላይ ያላትን ደስታ ገልፃለች። ፕላኔቶችን በከፍተኛ የቦታ እና የእይታ ጥራት ለማጥናት ልዩ እድሎችን እንደሚሰጥ ትናገራለች፣ ይህም ስብስባቸውን ለመመርመር፣ የፈሳሽ ውሃ መኖር እና የህይወት አቅምን ያመቻቻል።
በአጠቃላይ፣ ለጃይንት ማጂላን ቴሌስኮፕ የመጨረሻው መስታወት መጠናቀቁ በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ ትልቅ ግስጋሴን ያሳያል። የእሱ ግንባታ እና ችሎታዎች የአጽናፈ ሰማይን ምስጢሮች ለመፍታት ተስፋ ሰጪ ተስፋዎችን ይይዛሉ።
ትርጓሜዎች
- ኦፕቲካል መስታወት፡- በተለይ በሌንሶች፣ ፕሪዝም እና ሌሎች የጨረር ክፍሎች ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውል የተቀየሰ ብርጭቆ።
- ትክክለኛነት: በአፈፃፀም ወይም በአፈፃፀም ውስጥ ትክክለኛ ፣ ትክክለኛ እና ጥንቃቄ የተሞላበት ጥራት።
- ብርሃን የመሰብሰብ ኃይል፡- የቴሌስኮፕ ችሎታ ከሩቅ የሰማይ አካላት ብርሃንን የመሰብሰብ እና የማተኮር ችሎታ።
ምንጮች:
- የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ሪቻርድ ኤፍ. ካሪስ ሚረር ላብ
- ርብቃ በርንስታይን ፣ የጃይንት ማጄላን ቴሌስኮፕ ዋና ሳይንቲስት