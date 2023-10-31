በጋዝ ፕላኔቶች ላይ የተለያየ አመለካከት እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያለው የህይወት እምቅ

ግዙፎች የጋዝ ግዙፍ ሰዎች ብዙ ጊዜ እንደ የሰማይ ጠባቂዎች ተደርገው ይወሰዳሉ, ይህም ትናንሽ ፕላኔቶችን ከፀሃይ ስርአታችን ውስጥ ሊከሰቱ ከሚችሉ ስጋቶች ይከላከላሉ. ይሁን እንጂ የቅርብ ጊዜ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ይህ አመለካከት ለሁሉም ግዙፍ የጋዝ ፕላኔቶች እውነት ላይሆን ይችላል. እንደ እውነቱ ከሆነ፣ እነዚህ ግዙፍ የጋዝ እና የስበት ኃይል ፍጥረታት ምድርን የሚመስሉ ፕላኔቶችን ሕይወትን ሊደግፉ ከሚችሉ የመኖሪያ ዞኖች እንዲወጡ የሚያደርጉ ኃይሎች ሊሆኑ ይችላሉ።
ከእነዚህ ጥናቶች አንዱ HD 141399 በተባለው የኮከብ ስርዓት ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም አራት ግዙፍ የጋዝ ፕላኔቶችን ከኮከብ ርቀው ይገኛሉ። በስቲቨን ኬን ከዩሲ ሪቨርሳይድ ኳሶችን ከሚሰብሩ ኳሶች ጋር የተመሳሰሉት እነዚህ ግዙፎቹ ሲስተም ላይ ከፍተኛ ውድመት ያደርሳሉ፣ ሁሉንም ነገር ሚዛን ላይ ይጥላሉ። በሲሙሌሽን አማካኝነት ኬን ከመሬት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ቋጥኝ ፕላኔት በዚህ ስርአት ውስጥ መኖር በሚችል ዞን ውስጥ የተረጋጋ ምህዋር እንዲኖር ማድረግ የሚቻል ቢሆንም በጣም የሚቻል ባይሆንም። አራቱ ግዙፎች የሚሠሩት ግዙፍ የስበት ኃይል እንዲህ ያለውን ፕላኔት ከምህዋሯ አውጥቶ ለሕይወት የማይመች እንድትሆን ያደርጋታል።
ሌላ ወረቀት በመኖሪያ አካባቢው ውስጥ በሚገኝ ግዙፍ የጋዝ ፕላኔት ምክንያት የተፈጠረውን መስተጓጎል ውስጥ ያስገባል። GJ 357፣ በ30 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ያለው የኮከብ ስርዓት፣ GJ 357d መኖሪያ ነው፣ ይህም በመኖሪያ ምቹ ዞን ውስጥ ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚታሰበው ኤክሶፕላኔት። ይሁን እንጂ የኬን ጥናት እንደሚያመለክተው ይህ ፕላኔት ከመጀመሪያው ከተገመተው የበለጠ ትልቅ ሊሆን ይችላል, ይህም በስርዓቱ ውስጥ መረጋጋት ላይ የበለጠ ስጋት ይፈጥራል. ማንኛውም ምድርን የሚመስሉ ፕላኔቶች በመኖሪያ አካባቢው ውስጥ የተረጋጋ ምህዋርን ለመጠበቅ የሚሞክሩ ከፍተኛ የስበት ጣልቃገብነት ይገጥማቸዋል፣ ይህም የተዛባ እና የማይመች ሁኔታዎችን ያስከትላል።
እነዚህ ግኝቶች ሕይወትን ማቆየት የሚችሉ እንደ ምድር መሰል ፕላኔቶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ የተለመዱ ናቸው የሚለውን አስተሳሰብ ይቃወማሉ። እኛ እንደምንረዳው ለሕይወት የሚያስፈልጉት ልዩ ሁኔታዎች ቀደም ሲል ከታሰበው ያነሰ ሊሆኑ እንደሚችሉ ግንዛቤን ያመለክታሉ። ኬን የራሳችንን የስርዓተ-ፀሀይ ስርዓት ፕላኔታዊ ውቅር ልዩ እና ጣፋጭነት አፅንዖት ይሰጣል፣ ይህም በምድር ላይ ህይወት እንዲኖር የሚያደርገውን ስስ ሚዛን እንድናደንቅ ያስታውሰናል።
በየጥ
ጥ: ግዙፍ ጋዝ ምንድን ነው?
መ፡ ግዙፍ ጋዝ የፕላኔት አይነት በዋነኛነት ከሃይድሮጂን እና ከሄሊየም ጋዞች የተውጣጣ ጠንካራ ገጽታ የለውም።
ጥ፡ ኤክሶፕላኔት ምንድን ነው?
መ: ኤክሶፕላኔት ወይም ከፀሀይ ውጭ የሆነ ፕላኔት ከፀሀይ ስርዓታችን ውጪ በኮከብ ዙሪያ የምትዞር ፕላኔት ናት።
ጥ፡- ለመኖሪያ የሚመች ዞን ምንድን ነው?
መ፡ ለመኖሪያ የሚመች ዞን፣ የጎልድሎክስ ዞን በመባልም የሚታወቅ፣ በፕላኔታችን ላይ ፈሳሽ ውሃ እንዲኖር ሁኔታዎች ተስማሚ የሆኑበት በኮከብ ዙሪያ ያለ ክልል ነው።
ጥ: በእነዚህ ጥናቶች ውስጥ ማስመሰያዎች ምን ጥቅም ላይ ይውላሉ?
መ፡ ማስመሰያዎች በፕላኔቶች መካከል ያለውን የስበት መስተጋብር ለመቅረጽ እና በተወሰነ የኮከብ ስርዓት ውስጥ የተረጋጋ ምህዋር የመኖር እድልን ለመወሰን ይጠቅማሉ። የኤክሶፕላኔቶችን መኖሪያነት በተመለከተ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ጥ፡- እነዚህ ግኝቶች ከምድር ውጭ ሕይወት ፍለጋ ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራሉ?
መ፡ እነዚህ ግኝቶች የፕላኔቶችን ተለዋዋጭነት ውስብስብነት ያጎላሉ እናም ለመኖሪያ ምቹ ሁኔታዎች ቀደም ሲል ከታመነው ያነሰ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ። የምድርን ልዩ ውቅር አስፈላጊነት ያስታውሰናል እና ከምድራዊ ህይወት ፍለጋ ውስጥ ስለ ኮስሚክ ዳይናሚክስ የተሻለ ግንዛቤ አስፈላጊነትን ያጎላሉ።
(ምንጭ፡ astronomicaljournal.org)