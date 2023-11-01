ግዙፍ የዳይኖሰር ሬሳዎች፡ ሥጋ በል አዳኞች ቁልፍ የምግብ ምንጭ?

እንደ ሳሮፖድ ዳይኖሰርስ ያሉ ረዣዥም አንገት ያላቸው ግዙፍ የዳይኖሰር ሬሳዎች ለትልቅ ሥጋ በል አዳኞች ጠቃሚ የምግብ ምንጭ ሆነው ሊያገለግሉ እንደሚችሉ አዲስ ጥናቶች ይጠቁማሉ። ካሜሮን ፓህል እና ሉዊስ ሩዳስ ከፖርትላንድ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ከባልደረቦቻቸው ጋር ያደረጉት ጥናት እንደሚያሳየው ስጋ የሚበሉ ዳይኖሰርቶች በህይወት ያሉ እና የሞተ አዳኝ ባላቸው ስነ-ምህዳሮች ውስጥ የበለፀጉ መሆናቸውን ያሳያል። ተመራማሪዎቹ በበጋ ወቅት ብዙ እንስሳት በሚጠፉበት ጊዜ ሥጋ በል እንስሳት ሬሳውን እየበሉ ስቡን በጅራታቸው ውስጥ በማጠራቀም እስከሚቀጥለው ደረቅ ወቅት ድረስ እንዲቆዩ ሐሳብ አቅርበዋል ።
ይህንን መላምት ለማረጋገጥ ሳይንቲስቶቹ በምእራብ ሰሜን አሜሪካ በጁራሲክ ያረጁ ሞሪሰን ፎርሜሽን ላይ የተመሰረተ የዳይኖሰር ስነ-ምህዳርን ቀለል ያለ ምናባዊ ማስመሰል ተጠቅመዋል። የማስመሰል ስራው እንደ Allosaurus ያሉ ትላልቅ አዳኞችን፣ ከሳሮፖዶች፣ አስከሬናቸው እና የማይገደብ አዳኝ ስቴጎሳር አቅርቦትን ያካተተ ነበር። የማስመሰል ውጤቶቹ እንደ Allosaurus ያሉ ትላልቅ ቴሮፖዶች በዋነኝነት በሳውሮፖድ ካርሪዮን ላይ መተዳደር ይችሉ እንደነበር አሳይቷል።
በተለይ የሚገርመው ሌላ የሚታደኑ አዳኞች ሥጋ በል እንስሳት በሚገኙበት ጊዜ እንኳን፣ የመምረጡ ግፊት ከአደን ይልቅ መቃጥን ይጠቅማል። ተመራማሪዎቹ ከሳሮፖድ አስከሬን መቆፈር በእንደዚህ ያሉ ስነ-ምህዳሮች ውስጥ የበለጠ ትርፋማ እንደሆነ ደምድመዋል። ይህ የሚያሳየው በእነዚህ አከባቢዎች ውስጥ ያሉ አዳኞች ትላልቅ አስከሬኖችን በትክክል ለመለየት እና ለመበዝበዝ ልዩ ባህሪያትን አዳብረዋል ።
በዚህ ጥናት ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው ሞዴል ውስብስብ ስርዓትን ቀለል ያለ ረቂቅ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል. ውጤቶቹ እንደ የተለያዩ የዳይኖሰር ዝርያዎች ወይም የተለያዩ የተመሰለው የዳይኖሰርስ የህይወት ታሪክ ባህሪያት ተጨማሪ ተለዋዋጮችን በማካተት ተጽእኖ ሊደረግባቸው ይችላል። ቢሆንም፣ ይህ ጥናት የግዙፉ የዳይኖሰር አስከሬን ሥጋ በል አዳኞች የአመጋገብ ምንጭ እንደመሆኑ መጠን ስለ ጥንታዊ ሥነ-ምህዳሮች ያለንን ግንዛቤ እና በውስጣቸው ያለውን ተለዋዋጭነት በመሞከር ላይ ያለውን ጠቀሜታ ብርሃን ያበራል።
በየጥ
ጥ፡ የዚህ ጥናት ዋና ግኝት ምንድን ነው?
መ፡ ጥናቱ እንደሚያመለክተው ግዙፉ የዳይኖሰር አስከሬን፣በተለይ የሳውሮፖድስ፣ ሥጋ ለባሾች አዳኞች የምግብ ምንጭ በመሆን ወሳኝ ሊሆን ይችላል።
ጥ፡ ተመራማሪዎቹ ንድፈ ሃሳባቸውን እንዴት ፈተኑ?
መልስ፡ ተመራማሪዎቹ በምእራብ ሰሜን አሜሪካ በጁራሲክ ያረጀ ሞሪሰን ፎርሜሽን ላይ የተመሰረተ የዳይኖሰር ስነ-ምህዳር ቀለል ያለ ምናባዊ ማስመሰል ፈጠሩ።
ጥ፡- ሲሙሌቱ ምን ገለጠ?
መ፡ ተመስሎው የሚያሳየው ሌሎች አዳኞችን ከማደን ይልቅ በሳውሮፖድ ሬሳ ላይ መቃኘት ለሥጋ እንስሳዎች የበለጠ ትርፋማ መሆኑን ያሳያል፣ ይህም አዳኞች እነዚህን ትላልቅ ሬሳዎች ለመበዝበዝ ፈጥረው ሊሆን እንደሚችል ያሳያል።
ጥ፡ እነዚህ ግኝቶች ምን ያህል ጠቃሚ ናቸው?
መ: ይህ ጥናት ስለ ዳይኖሰር ስነ-ምህዳሮች ግንዛቤን የሚሰጥ ቢሆንም፣ ጥቅም ላይ የዋለው ሞዴል ቀለል ያለ ውክልና መሆኑን እና የጥንታዊ ስርዓቶችን ሙሉ ውስብስብነት ላይይዝ እንደሚችል ማስታወስ አስፈላጊ ነው። ርዕሱን በጥልቀት ለመመርመር ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊ ነው.