የፕሮጀክት 8 የኒውትሪኖ ብዛትን በመለካት ላይ

ለብዙ አሥርተ ዓመታት ሳይንቲስቶች በመጀመሪያዎቹ አጽናፈ ዓለም ውስጥ ትልቅ ሚና የሚጫወቱትን የኒውትሪኖስን የማይታወቅ ተፈጥሮን ሲታገሉ ቆይተዋል። እነዚህ “የ ghost ቅንጣቶች” ከመደበኛ ቁስ ጋር የሚገናኙት በደካማ ሁኔታ ብቻ ሲሆን ይህም ለማጥናት አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል። አሁን ግን ፕሮጄክት 8 በመባል የሚታወቀው አለምአቀፍ ትብብር የኒውትሪኖዎችን ብዛት ለመለካት ሳይክሎትሮን ጨረራ ልቀትን ስፔክትሮስኮፒ (CRES) በመጠቀም ትልቅ ስኬት አስመዝግቧል።
በፊዚካል ክለሳ ደብዳቤዎች ላይ በቅርቡ በወጣ የፕሮጀክት 8 ተመራማሪዎች የ CRES ዘዴ የኒውትሪኖን ብዛት ለመወሰን የሚያስችል መሆኑን አሳይተዋል። በትሪቲየም ቤታ መበስበስ ወቅት የሚወጣውን የኤሌክትሮኖች የሃይል ስፔክትረም በመተንተን ቡድኑ የኒውትሪኖስን ብዛት ለመገመት ወይም በጅምላነታቸው ላይ ከፍተኛ ገደብ ማበጀት ችሏል።
ለግኝታቸው ቁልፉ በኒውትሪኖ ብዛት አነስተኛ ውጤቶች የሚነካው የኤሌክትሮን ኢነርጂ ትክክለኛ መለኪያ ነው። ፕሮጄክት 8 ኒውትሪኖዎችን በቀጥታ ከመለየት ይልቅ በማግኔት መስክ ውስጥ ያለውን የኤሌክትሮኖች ምህዋር እንቅስቃሴ ድግግሞሽ በመለካት ላይ ያተኩራል። የሚመነጨውን የማይክሮዌቭ የጨረር ድግግሞሽ በትክክል በመወሰን ተመራማሪዎች የኒውትሪኖን ብዛት ሊወስኑ ይችላሉ።
የቀድሞ የዶክትሬት ተማሪ እና ለሕትመቱ ዋና አስተዋፅዖ ያበረከተችው ዶ/ር ክርስቲን ክሌሰንስ የ CRES ባህሪያትን በሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ምልክት ውስጥ በብቃት የሚይዝ የክስተት ማወቂያ ስርዓትን በማዘጋጀት ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውታለች። ይህ የ CRES ቴክኒክን በመጠቀም የትሪቲየም መበስበስን ስፔክትራ በከፍተኛ ትክክለኛነት ለመቅዳት እና ለኒውትሪኖ ብዛት ከፍተኛ ገደብ ለማስላት አስችሏል።
የመጀመሪያዎቹ ውጤቶች በጣም ተስፋ ሰጭ ናቸው። በ82 ቀናት ጊዜ ውስጥ፣ የፕሮጀክት 8 ትብብር የአተርን የሚያክል የናሙና ሕዋስ ውስጥ 3,770 ትሪቲየም ቤታ መበስበስን ጉዳዮችን ተንትኗል። ጉልህ በሆነ መልኩ, ሙከራው የኒውትሪኖን ክብደትን ትክክለኛ መለኪያ ሊያስተጓጉሉ የሚችሉ የውሸት ምልክቶችን ወይም የጀርባ ክስተቶችን በተሳካ ሁኔታ አስቀርቷል.
ይህ ስኬት በተገኘበት፣ ፕሮጀክት 8 አሁን ለሙከራው የመጨረሻ ደረጃ በዝግጅት ላይ ነው። ቡድኑ የናሙና ክፍሉን ከአተር መጠን ወደ ትልቅ ደረጃ ለማሳደግ አቅዷል፣ ይህም የበርካታ የቅድመ-ይሁንታ መበስበስ ክስተቶች ምዝገባን በማመቻቸት ነው። የቀደሙት ሙከራዎች ትብነት በማለፍ፣ ፕሮጀክት 8 ስለ ኒውትሪኖስ ባህሪ ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ለመስጠት እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ያለመ ነው።
በየጥ
ኒውትሪኖስ ምንድን ናቸው?
Neutrinos ከመደበኛው ቁስ ጋር በደካማ ግንኙነት የሚፈጥሩ መሰረታዊ ቅንጣቶች ናቸው። ብዙውን ጊዜ ወደ ቁስ አካል ውስጥ ያለ ምንም እንቅፋት ውስጥ የመግባት ችሎታ ስላላቸው "የ ghost particles" ተብለው ይጠራሉ.
ሳይንቲስቶች የኒውትሪኖን ብዛት እንዴት ይለካሉ?
የኒውትሪኖን ብዛትን መለካት በግንኙነታቸው ደካማ ባህሪ ምክንያት ትልቅ ፈተና ነው። ፐሮጀክት 8 በትሪቲየም ቤታ መበስበስ ወቅት የሚለቀቁትን ኤሌክትሮኖች የኢነርጂ ስፔክትረም በመተንተን በተዘዋዋሪ የኒውትሪኖን ብዛትን ለመለካት ሳይክሎትሮን የጨረር ልቀት ስፔክትሮስኮፒ (CRES) ይጠቀማል።
የፕሮጀክት 8 ግኝት አስፈላጊነት ምንድነው?
የፕሮጀክት 8 CRESን በመጠቀም የኒውትሪኖን ብዛትን ለመለካት ያስመዘገበው ስኬት በቅንጣት ፊዚክስ ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው። በኒውትሪኖስ ባህሪ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ስለ ዩኒቨርስ ዝግመተ ለውጥ አጠቃላይ ግንዛቤያችንን ያበረክታል።
የፕሮጀክት 8 ቀጣይ ደረጃዎች ምንድናቸው?
የእነርሱን የተሳካ የመርህ ማረጋገጫ በመከተል፣ ፕሮጀክት 8 አሁን ሙከራቸውን በማስፋፋት ላይ ያተኮረ ነው። ከቀደምት ሙከራዎች ስሜታዊነት በላይ እና የኒውትሪኖስ እውቀታችንን የበለጠ ለማሳደግ ትልቅ የናሙና ክፍል ለመፍጠር አቅደዋል።