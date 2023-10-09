በናሳ ውስጥ የአገሬው ተወላጅ ውክልና፡ የአሜሪካ ተወላጅ መሐንዲሶችን እና ሳይንቲስቶችን ማክበር

ናሳ የኢንሳይት የጠፈር መንኮራኩር በማርስ ላይ በቅርቡ በተሳካ ሁኔታ ማረፉ የአሜሪካ ተወላጆች በSTEM (ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስና እና ሒሳብ) መስኮች ዝቅተኛ ውክልና እንዲኖራቸው አድርጓል። አሮን ያዚ፣ የናቫሆ መሐንዲስ፣ በተልእኮው ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል እና ለአገሬው ተወላጆች ወጣቶች አርአያ ሆኗል። የያዚ ስኬቶች ከሌሎች የአሜሪካ ተወላጅ መሐንዲሶች እና ሳይንቲስቶች ጋር፣ ይህ ውክልና በሌለው ማህበረሰብ ስላደረገው አስተዋፅዖ ብርሃን ፈነጠቀ።
በአሪዞና ያደገችው ያዚ ከስታንፎርድ በመካኒካል ምህንድስና ተመርቃለች። የናሳን የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ ተቀላቅሏል እና ማርስ ላይ የጠፈር መንኮራኩር ለማሳረፍ ኃላፊነት ያለው ቡድን አካል ነበር። ያዚ በረዳት ክፍያ ዳሳሽ ንዑስ ሲስተም ላይ የግፊት መግቢያውን ፈጠረ፣ ይህ ወሳኝ አካል ስለ ማርስ ከባቢ አየር ወሳኝ መረጃን ይሰበስባል። የእሱ ስኬት አሁን በSTEM ውስጥ ህልማቸውን ማሳካት እንደሚቻል ለሚገነዘቡ ብዙ የአሜሪካ ተወላጆች ወጣቶችን አነሳስቷል።
ነገር ግን ያዚ በጠፈር መርሃ ግብር ላይ ተፅእኖ ለመፍጠር የመጀመሪያው ተወላጅ አሜሪካዊ አይደለም። የቼሮኪ ብሔር አባል የሆነችው ሜሪ ጎልዳ ሮስ የመጀመሪያዋ ተወላጅ አሜሪካዊ ሴት መሐንዲስ እና የሂሳብ ሊቅ ነበረች። በተለያዩ ፕሮጀክቶች ከናሳ ጋር በመተባበር ለሎክሄድ ማርቲን ሠርታለች። ሮስ የአጌና ሮኬትን ከፍተኛ ደረጃ በማሳደግ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል እና ለጠፈር መንኮራኩሮች የተግባር መስፈርቶችን በማዘጋጀት ለአፖሎ ፕሮጀክት አስተዋፅዖ አድርጓል። የናሳን የፕላኔተሪ የበረራ መመሪያ መጽሃፍ መፃፍን ጨምሮ ስኬቶቿ ለህዋ ምርምር ያላትን ጉልህ አስተዋፅዖ ያሳያሉ።
ጄሪ ኤሊዮት፣ ኦሳጅ እና ቸሮኪ የፊዚክስ ሊቅ፣ ከኦክላሆማ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ዲግሪ ከተቀበሉ የመጀመሪያዎቹ የአሜሪካ ተወላጆች አንዱ በመሆን ታሪክ ሰርተዋል። ናሳን የተቀላቀለው የበረራ ተልዕኮ ኦፕሬሽን መሐንዲስ ሆኖ በአፖሎ 13 ተልዕኮ ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። የኤሊዮት ስሌት ሰራተኞቹ ከስርዓት ውድቀት በኋላ ወደ ምድር እንዲመለሱ በደህና እንዲመሩ ረድቷቸዋል። በዚህ ተልእኮ ወቅት ያሳየው አርአያነት ያለው አመራር የነፃነት ፕሬዚዳንታዊ ክብርን አስገኝቶለታል።
እነዚህ የአሜሪካ ተወላጆች መሐንዲሶች እና ሳይንቲስቶች ለወደፊት ትውልዶች መንገድ ጠርገዋል። በSTEM ውስጥ ሌሎችን እንዲቀጥሉ አነሳስተዋል እና ለጠፈር ፍለጋ ከፍተኛ አስተዋፅዖ አድርገዋል። ስኬታቸው የልዩነት ልዩነትን በሳይንሳዊ ዘርፍ ያለውን ጠቀሜታ በማጉላት ማንም ሰው በትጋት እና በፅናት ህልሙን ማሳካት እንደሚችል ለማስታወስ ያገለግላል።
ምንጮች:
- ብሔራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን. (2012)
- አዳ ዜና
- ቼሮኪ ፊኒክስ
- የአሜሪካ ህንድ ስሚዝሶኒያን ብሔራዊ ሙዚየም።