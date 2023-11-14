የተደበቀውን ዓለም ማሰስ፡ ማይክሮቦች የጥድ ዛፎችን መትረፍ እንዴት እንደሚቀርጹ

ገለልተኛ በሆኑት የሜክሲኮ ደሴቶች ደኖች፣ የካሊፎርኒያ ወጣ ገባ የመሬት አቀማመጥ እና የኒውዚላንድ ሰሜን ደሴት እምብርት ላይ አንድ ሳይንሳዊ ፕሮጀክት የጥድ ዛፎችን የመቋቋም እና የመላመድ ሚስጥሮችን እየገለጠ ነው። የሳይዮን ሳይንቲስቶች ከዩናይትድ ስቴትስ፣ አውስትራሊያ እና ሊንከን ዩኒቨርሲቲ ከተውጣጡ ተመራማሪዎች ጋር በመሆን በዛፉ ውስጥና በአካባቢው የሚኖሩትን የፈንገስ፣ የባክቴሪያ እና የጥቃቅን ህዋሳትን ውስብስብ የሆነውን የዛፉ ማይክሮባዮም ሚስጥራዊ ዓለም ውስጥ እየገቡ ነው። ሥሮች እና የአፈር አካባቢ.
ዶ/ር ስቲቭ ዋኬሊን እና የዶክትሬት ተማሪዋ ሳራ አዲሰን ለአምስት ዓመታት ለሚቆየው የ Tree Root Microbiome ፕሮጀክት ከተመራማሪዎች መካከል ይጠቀሳሉ። በኒው ዚላንድ፣ ዩኤስ፣ አውስትራሊያ እና ሜክሲኮ ባሉ የጥድ ዛፍ ቦታዎች ላይ ባደረጉት ሰፊ የናሙና ጥረት ዓላማቸው የጥድ ዛፎች በሌሎች ላይ እየታገሉ በአንዳንድ አካባቢዎች እንዲበለጽጉ የሚያስችላቸውን ምክንያቶች ለመረዳት ነው።
ሰዎች በጤንነታችን እና ደህንነታችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድር ማይክሮባዮም እንዳላቸው ሁሉ ዛፎችም ተመሳሳይ የሆነ ውስጣዊ ስነ-ምህዳር አላቸው። ይህ የጥቃቅን ተህዋሲያን ስብስብ በአጠቃላይ ጤንነታቸው, ጥንካሬያቸው እና ተግባራቸው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል. ሳይንቲስቶች ማይክሮባዮምን በመመርመር የጥድ ዛፎችን ለመላመድ የሚጫወተውን ጠቃሚ ሚና እንደሚገልጹ ተስፋ ያደርጋሉ።
በፕሮጀክቱ በሙሉ ተመራማሪዎች ከ 750 በላይ የጥድ ዛፎች ናሙናዎችን ወስደዋል, ከእነዚህም መካከል 450 ከኒው ዚላንድ ብቻ. አጠቃላይ የናሙና ጥረታቸው ሊሳካ የቻለው ከገበሬዎች እና ባለርስቶች ጋር በመተባበር ሲሆን ይህም በለጋስነት ሰፊ የጥድ ቁም ሣጥኖችን ማግኘት ያስችላል።
በጥቃቅን ተህዋሲያን እና በሰው ጤና መካከል ስላለው ግንኙነት እጅግ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ከገለጠው ሂውማን ማይክሮባዮም ፕሮጀክት ጋር ተመሳሳይነት በመሳል፣ ዶ/ር ዋኬሊን የዛፉን ማይክሮባዮም ማሰስ በማይክሮቦች እና በአካባቢው መካከል ያለውን መስተጋብር የበለጠ ለመረዳት ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ እድል እንደሚሰጥ ተናግረዋል።
የአየር ንብረት ለውጥ በፕላኔቷ ስነ-ምህዳር ላይ የሚያሳድረው ከፍተኛ ተጽዕኖ ዛፎች እንዴት እንደሚላመዱ እና ለአካባቢያቸው ምላሽ እንደሚሰጡ ጠለቅ ያለ መረዳትን ይጠይቃል። እንደ ከፍተኛ የውጤት ቅደም ተከተል ያሉ የላቀ የዲ ኤን ኤ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ሳይንቲስቶች ለእያንዳንዱ ክልል ልዩ የሆኑትን የማይክሮባዮም ባህሪያት ለይተው ማወቅ እና ዛፎች ወደፊት የሚገጥሙትን ተግዳሮቶች በመጋፈጥ እንዴት በዝግመተ ለውጥ ላይ እንደሚገኙ ብርሃን ማብራት ይችላሉ።
በተደጋጋሚ ድርቅ ከሚያጋጥመው ከምእራብ እና ደቡባዊ አውስትራሊያ አሸዋማ አፈር አንስቶ እስከ ሞንቴሬይ፣ ካሊፎርኒያ የጥድ ጫካዎች ድረስ በሽታዎችን እና የማያቋርጥ ደረቅ ሁኔታዎችን በመታገል እነዚህ የተለያዩ አካባቢዎች የኒውዚላንድ የጥድ ዛፎች የወደፊት ዕጣ ፈንታ ላይ ፍንጭ ይሰጣሉ። ከዚህ ፕሮጀክት የተገኘው የተከማቸ እውቀት የጥድ ዛፎችን ለመጠበቅ ከመርዳት በተጨማሪ ሌሎች የዛፍ ዝርያዎች ተወላጆችም ሆኑ እንግዳ የሆኑ ዝርያዎችን መላመድ ላይ ግንዛቤን ይሰጣል።
ከንግድ ሚኒስቴር፣ ኢኖቬሽን እና ሥራ ስምሪት ኢንዴቨር ፈንድ እና ከደን አብቃይ ሌቪ ትረስት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ የ Tree Root Microbiome የምርምር ፕሮግራም በScion፣ Western Sydney University፣ Wright State University፣ Victoria University of Wellington፣ Woodwell መካከል የተደረገ የትብብር ጥረት ነው። የአየር ንብረት ጥናት ማዕከል፣ የአውስትራሊያ የእፅዋት ፍኖሚክስ ተቋም እና ሊንከን ዩኒቨርሲቲ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ማይክሮባዮም ምንድን ነው?
ማይክሮባዮም የሚያመለክተው ባክቴሪያዎችን፣ ፈንገሶችን እና ቫይረሶችን ጨምሮ በውስጡ እና በህያው አካል ላይ ወይም በአንድ የተወሰነ አካባቢ ውስጥ እንደ አፈር ያሉ ጥቃቅን ተህዋሲያን ማህበረሰብን ነው።
2. የጥድ ዛፎችን ማይክሮባዮም ማጥናት ለምን አስፈላጊ ነው?
የጥድ ዛፎችን ማይክሮባዮም መመርመር ሳይንቲስቶች ጥቃቅን ተህዋሲያን በእነዚህ ዛፎች ሕልውና፣ ጤና እና መላመድ ላይ ያላቸውን ሚና እንዲገነዘቡ ያስችላቸዋል። እንደ የአየር ንብረት ለውጥ ያሉ የአካባቢ ለውጦችን እንዴት መቋቋም እንደሚችሉ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
3. ማይክሮባዮምን ለማጥናት ምን ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ ይውላል?
የላቀ የዲ ኤን ኤ ቴክኖሎጂ፣ እንደ ከፍተኛ የውጤት ቅደም ተከተል፣ በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ የማይክሮባዮም ተጓዳኝ የጥድ ዛፎችን ልዩ ባህሪያት እና ስብጥር ለመተንተን ተቀጥሯል።
4. የጥድ ዛፎች ከተለያዩ አካባቢዎች ጋር እንዴት ይጣጣማሉ?
የጥድ ዛፎች በማይክሮባዮሞቻቸው አማካኝነት በአካባቢያቸው ከሚደረጉ ለውጦች ጋር የመላመድ ችሎታ አላቸው። የያዙት ረቂቅ ተሕዋስያን ስብስብ እንደ የአየር ንብረት ለውጥ ባሉ ምክንያቶች የሚመጡ ለውጦችን የመቋቋም አቅማቸው ይረዳል።
5. የዚህ ምርምር ግኝቶች በሌሎች የዛፍ ዝርያዎች ላይ ሊተገበሩ ይችላሉ?
አዎን፣ በጥድ ዛፎች ላይ የተደረገው ጥናት ሌሎች የዛፍ ዝርያዎች፣ ተወላጅ እና እንግዳ የሆኑ፣ እንዴት ከአካባቢያቸው ጋር መላመድ እና ምላሽ መስጠት እንደሚችሉ ለመረዳት ጠቃሚ አብነት ይሰጣል።