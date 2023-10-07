ኦክቶበር ስካይኪንግ፡ የሚታዘቡ የሰማይ ዝግጅቶች

ኦክቶበር ለሰማይ ተመልካቾች አስደናቂ ወር ነው፣ ምክንያቱም የተለያዩ የሰማይ ክስተቶችን ስለሚሰጥ። በሰማይ ላይ አቀማመጦችን ከሚመቱ ፕላኔቶች ጀምሮ እስከ “የእሳት ቀለበት” የፀሐይ ግርዶሽ ድረስ ሁሉም ሰው የሚደሰትበት ነገር አለ።
ኦክቶበር 10፣ የሰማይ ተመልካቾች ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት በምስራቅ ቬኑስን የመለየት እድል ይኖራቸዋል። በቀጭኑ ጨረቃ ጨረቃ ታጅቦ ቬኑስ ከሊዮ አንበሳ ብሩህ ልብ እና ከሰማያዊ-ነጭ ኮከብ ሬጉለስ ጋር በመቀላቀል የሚያምር የሰማይ ማሳያን ይፈጥራል።
በጥቅምት ወር ከሚጠበቁት ክስተቶች አንዱ በጥቅምት ወር የሚካሄደው የፀሐይ ግርዶሽ "የእሳት ቀለበት" ነው. ሜክሲኮ፣ መካከለኛው አሜሪካ እና ደቡብ አሜሪካ። ነገር ግን፣ ከጥፋት መንገድ ውጪ ያሉትም ቢሆን ከፊል ግርዶሽ ማየት ይችላሉ።
የፀሐይ ግርዶሹን ለመመልከት እንደ ግርዶሽ መነጽሮች ወይም ልዩ የፀሐይ ማጣሪያ ያሉ ልዩ የዓይን ጥበቃን እንደሚፈልግ ልብ ሊባል ይገባል። Skywatchers ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት እንደ ፒንሆል ፕሮጀክተር ያሉ ቀጥተኛ ያልሆኑ የእይታ ዘዴዎችን መጠቀም ይችላሉ። ቀጣዩ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ኤፕሪል 8፣ 2024 ይሆናል፣ እና በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ጠራርጎ ይሄዳል።
እ.ኤ.አ ኦክቶበር 23፣ ጨረቃ፣ 70% ያህሉ ብርሃን የበራላት፣ ልክ በሌሊት ሰማይ ላይ ከቀለበት ፕላኔት ሳተርን ስር ትሰቅላለች። ፀሐይ ከጠለቀች አንድ ወይም ሁለት ሰዓት በኋላ ወደ ደቡብ በመመልከት፣ ተመልካቾች ይህን አስደናቂ የሰማይ አቀማመጥ ማየት ይችላሉ። በሚቀጥለው ምሽት፣ ጨረቃ ከሳተርን በስተምስራቅ ተንጠልጥላ ትታያለች፣ ይህም በዚህ የሰማይ ጥምር ለመደነቅ ሌላ እድል ይሰጣል።
ወርን በታላቅ ማስታወሻ ለመጨረስ፣ በጥቅምት 28 ሙሉ ጨረቃ እና ጁፒተር በሰማይ ላይ አስደናቂ እይታን ለመፍጠር በቂ ቅርብ ይሆናሉ። እነዚህ ሁለት ብሩህ ነገሮች ለሰማይ ተመልካቾች አስደናቂ እይታን ይሰጣሉ።
ኦክቶበር በእውነት በሰማይ ለሚመለከቱ አድናቂዎች በሰለስቲያል መስተንግዶ የተሞላ ወር ነው። “የእሳት ቀለበት” ግርዶሹን መመልከትም ይሁን የፕላኔቶች እና የጨረቃ የሰማይ አሰላለፍ መደነቅ፣ በሌሊት ሰማይ ላይ ለመዳሰስ ስፍር ቁጥር የሌላቸው አስደናቂ ነገሮች አሉ።
ትርጓሜዎች
- የሰለስቲያል ክስተቶች፡ በሰማይ ላይ የሚከሰቱ እንደ ግርዶሽ፣ አሰላለፍ እና የፕላኔቶች አቀማመጥ ያሉ ክስተቶች ወይም ክስተቶች።
– የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ የማትሸፍንበት የፀሐይ ግርዶሽ ዓይነት ሲሆን ይህም የፀሐይ ብርሃን ቀለበት በጨረቃ ጠርዝ አካባቢ ይታያል።
- ቀጥተኛ ያልሆነ የእይታ ዘዴ፡- የፀሐይ ግርዶሽ ወይም ሌሎች ደማቅ የሰማይ አካላትን በቀጥታ ወደ ፀሀይ ሳይመለከቱ ለምሳሌ የፒንሆል ፕሮጀክተርን ለመጠቀም አስተማማኝ መንገድ።
ምንጮች:
- ናሳ JPL (ትዊተር)