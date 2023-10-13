በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በአሜሪካ አህጉር ለዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ይዘጋጃሉ።

በመላው አሜሪካ የሚገኙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ለአንድ ብርቅዬ እና ማራኪ የስነ ፈለክ ክስተት በጉጉት በመዘጋጀት ላይ ናቸው። ቅዳሜ, ከኦሪጎን ወደ ብራዚል ጥላ ያሸበረቀ መጋረጃ በመጥለቅ የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ይከሰታል. ይህ ክስተት ለጥቂት ደቂቃዎች ብቻ የሚታይ እሳታማ ብርቱካንማ ጠርዝ በሰማይ ላይ ይፈጥራል።
የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በፀሐይ እና በምድር መካከል ሲያልፍ ነው, ይህም "የእሳት ቀለበት" ውጤት ይፈጥራል. ይህ የሚከሰተው በጨረቃ ትንሽ ኦቭላር ምህዋር ምክንያት ነው, ይህም በግርዶሽ ወቅት ከምድር በጣም ርቃ እንድትገኝ ያደርጋታል.
በዩናይትድ ስቴትስ ግርዶሹ እንደ ኦሪገን፣ ኔቫዳ፣ ዩታ፣ አሪዞና፣ ኒው ሜክሲኮ እና ቴክሳስ ባሉ ግዛቶች ይታያል። ግርዶሹ በ125 ማይል ስፋት ባለው የአናሎሪቲ መንገድ ከቀትር እስከ ምሽት 1 ሰዓት በምስራቃዊ ሰዓት ይጓዛል። እንደ ሲያትል፣ ሎስ አንጀለስ፣ ላስ ቬጋስ እና ሂውስተን ያሉ ከተሞችን ጨምሮ ሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች በከፊል ግርዶሽ ያጋጥማቸዋል።
ትክክለኛ የመከላከያ መሳሪያ ሳይኖር የዓንቱን ግርዶሽ በቀጥታ መመልከት በአይን ላይ ጉዳት እንደሚያደርስ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ሳይንቲስቶች እና ባለሙያዎች ግርዶሹን ሲመለከቱ ደህንነታቸውን ለመጠበቅ ተገቢውን ማርሽ እንዲጠቀሙ ይመክራሉ።
ከትናንሽ የሀገር ውስጥ ድግሶች እስከ ትላልቅ በዓላት ድረስ የተለያዩ ዝግጅቶች እና ስብሰባዎች በአናሎሪቲ ጎዳና ላይ ታቅደዋል። ቴሌስኮፖች በኦሪገን ውስጥ ይዘጋጃሉ፣ እና የሳን ፍራንሲስኮ ኤክስፕሎራቶሪየም ክስተቱን ከዩታ በቀጥታ ያስተላልፋል። በተጨማሪም የሜሪስቫሌ፣ ዩታ ከተማ ለጎብኝዎች ጎብኝዎች በዝግጅት ላይ ትገኛለች እና የሶስት ቀን በዓል እያስተናገደች ነው።
ግርዶሹ የሳን አንቶኒዮ ከተማን ጨምሮ በቴክሳስ በኩል ያልፋል። ይህ ክልል በሁለቱም የቅዳሜው አመታዊ ግርዶሽ እና አጠቃላይ ግርዶሽ በሚቀጥለው ኤፕሪል መንገድ ላይ ለመሆን እድለኛ ነው። ሳይንቲስቶች እና የአካባቢው ነዋሪዎች ይህን ያልተለመደ ክስተት በጉጉት በሚጠባበቁበት በሳን አንቶኒዮ ደስታ እና ጉጉት እየገነባ ነው።
ይህ የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ከየትኛውም የሕይወት ዘርፍ የተውጣጡ ሰዎች አንድ ላይ እንዲሰባሰቡ እና በሰፊው እና ማለቂያ በሌለው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያለንን ቦታ እንዲደነቁ ልዩ እድል ይሰጣል። በዚህ ሰፊ ኮስሞስ ውስጥ ሁላችንም አንድ አይነት ቤት እንደምንጋራ ለማስታወስ ያገለግላል።
ትርጓሜዎች
- አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ጊዜ የሚከሰት የፀሀይ ግርዶሽ አይነት።