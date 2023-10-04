የጀርመን ተመራማሪዎች በ CO2 ቀረጻ ቴክኖሎጂ ላይ ለውጥ አመጡ

በፀሃይ ኢነርጂ እና በሃይድሮጅን ምርምር ባደን-ወርትተምበርግ (ZSW) የጀርመን ተመራማሪዎች ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከከባቢ አየር ውስጥ ለማስወገድ ቀጥተኛ የአየር ቀረጻ (DAC) ቴክኖሎጂን በመፍጠር ረገድ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። ከ2 ሰአታት በላይ የፈጀው የሙከራ ኘሮጀክቱ ወደ አምስት ቶን የሚጠጋ ካርቦን ካርቦን በተሳካ ሁኔታ አውጥቷል።
እንደ ZSW ገለጻ፣ ይህ ስኬት የዲኤሲ ቴክኖሎጂ አስተማማኝ፣ ጠንካራ፣ በቀላሉ የሚለጠፍ እና ኃይል ቆጣቢ መሆኑን ያሳያል። ተመራማሪዎቹ አሁን ቴክኖሎጂውን ለኢንዱስትሪ አገልግሎት እያዘጋጁ ሲሆን ከ100 ጀምሮ በዓመት 1,000 ቶን ካርቦሃይድሬትስ የመያዝ አቅም ያለው በ2 እጥፍ ለማሳደግ አቅደዋል። ZSW ሚዛኑን በመጨመር CO2025 የማምረት ዋጋ በቶን ከ 2 ዩሮ በታች ሊቀንስ ይችላል ብሎ ያምናል ይህም ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ኢ-ነዳጅ ማምረቻ ፋብሪካዎችን ጨምሮ በኢኮኖሚ አዋጭ ያደርገዋል።
የ ZSW ስርዓት ለአንድ ኪሎ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በግምት አንድ ኪሎዋት-ሰዓት የኤሌክትሪክ ኃይል ፍጆታ ፍጥነት ጋር ይሰራል. ይህ ውጤታማነት የ CO2 ን ለመያዝ ከሚያስፈልገው የኃይል ፍላጎት ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ ለመሸፈን ከሌሎች ሂደቶች የሚወጣውን የቆሻሻ ሙቀትን በመጠቀም ነው።
ሁሉንም ልቀቶች ሙሉ በሙሉ መከላከል ስለማይቻል ካርቦን ከከባቢ አየር ውስጥ ማስወገድ ለአየር ንብረት ገለልተኝነት ወሳኝ ነው. እንደ DAC ቴክኖሎጂ ያሉ የ CO2 ማስወገጃዎች እድገት እንደ መፍትሄ ትኩረት አግኝቷል። ይሁን እንጂ አንዳንዶች የማስወገጃ ዘዴዎች ላይ መተማመን ትኩረትን ከአስቸኳይ የልቀት ቅነሳ ፍላጎት ሊያዞር ይችላል ብለው ይከራከራሉ።
ለማጠቃለል ያህል፣ በ ZSW የሚገኙ የጀርመን ተመራማሪዎች በDAC ቴክኖሎጂ ላይ ከፍተኛ መሻሻል አሳይተዋል፣ ይህም አስተማማኝነቱን፣ መጠነ ሰፊነቱን እና የኃይል ቆጣቢነቱን አሳይቷል። ይህ ግኝት መጠነ ሰፊ የ CO2 ቀረጻ ስርዓቶችን ለመዘርጋት እና የአየር ንብረት ለውጥን ፈተና ለመቅረፍ አንድ እርምጃ ያቀርብልናል።
ትርጓሜዎች
- ቀጥተኛ አየር ቀረጻ (DAC)፡- ለካርቦን ዳይኦክሳይድ ማስወገጃ ዓላማ ካርቦን ዳይኦክሳይድን በቀጥታ ከአየር ላይ የሚይዝ ቴክኖሎጂ።
- የአየር ንብረት ገለልተኝነት፡ የአለም ሙቀት መጨመርን ለመገደብ በግሪንሀውስ ጋዝ ልቀቶች እና በማስወገድ መካከል ያለውን ሚዛን ማሳካት።
- CO2 ማስወገጃዎች፡ CO2ን ከከባቢ አየር ወይም ከሌሎች ምንጮች በንቃት የሚያስወግዱ ቴክኖሎጂዎች ወይም ሂደቶች።
ምንጮች:
- የፀሃይ ሃይል እና የሃይድሮጅን ምርምር ማዕከል ባደን-ዋርትምበርግ (ZSW)