የጂኦቴክኒክ ሴንትሪፉጅ ሞዴሊንግ በመጠቀም የረዥም ጊዜ የራዲዮኑክሊድ ፍልሰት በተሰበሩ አለቶች ውስጥ ማስመሰል

የዜይጂያንግ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የጂኦቴክኒክ ሴንትሪፉጅ ሞዴሊንግ በመጠቀም ሬድዮኑክሊድ ወይም ተላላፊዎችን በአነስተኛ ደረጃ የተሰበረ ግራናይት በማጓጓዝ የማስመሰል አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል። ይህ በተለይ የረጅም ጊዜ የትራንስፖርት ጉዳዮችን በትልቁ የቦታ እና ረጅም ጊዜያዊ ሚዛን ለመረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። ጥልቅ የጂኦሎጂካል አወጋገድ ራዲዮአክቲቭ ቆሻሻን ለመቆጣጠር በሰፊው ተቀባይነት ያለው ዘዴ ነው, ነገር ግን በጂኦሎጂካል አካባቢ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ፍሳሽዎች ወይም ለውጦች ስጋት አለ, ይህም የ radionuclides ወደ ባዮስፌር እንዲሸጋገር ሊያደርግ ይችላል.
እነዚህን የረጅም ጊዜ የትራንስፖርት ችግሮች ለመፍታት ባህላዊ የመስክ ክትትል ዘዴዎች በቂ አልነበሩም። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ የ3-ል ማተሚያ ቴክኖሎጂን አቅም ተጠቅመው ለተሰበሩ የድንጋይ ናሙናዎች የሚስተካከለው የመተላለፊያ ችሎታ ያለው ልዩ መዋቅራዊ ንድፍ ፈጥረዋል። ይህንን ከታሸገ የቁጥጥር መሳሪያ ጋር በማጣመር ዝቅተኛ የመተላለፊያ ችሎታ ያላቸው የተሰበሩ ቋጥኞችን እንቅፋት አፈጻጸም ለመገምገም ሁለቱንም መደበኛ-ስበት እና ሃይፐር-ስበት ሙከራዎችን ማካሄድ ችለዋል።
የሃይፐር-ስበት ሙከራው መጀመሪያ ላይ በአፈር ውስጥ የብክለት መጓጓዣን ለማስመሰል ያገለግል ነበር፣ነገር ግን በተሰበረው ድንጋይ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አልታወቀም። ተመራማሪዎቹ ይህንን የእውቀት ክፍተት ለመሙላት በ 3D-print fracture network model እና hyper-gravity ሙከራን ተጠቅመዋል። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት ይህ ዘዴ የረጅም ጊዜ አጥር አፈፃፀም ዝቅተኛ-permeability የተሰበረ ድንጋይ በተሳካ ሁኔታ መገምገም ይችላል.
ይህ ግኝት በጥልቅ ጂኦሎጂካል አወጋገድ መስክ ላይ ጉልህ አንድምታ አለው። ተመራማሪዎቹ ግኝታቸው የረጅም ጊዜ የማስወገጃ ዘዴዎችን ውጤታማነት ለመገምገም በከፍተኛ-ስበት ሙከራዎች እና በ3D የታተሙ ስብራት ኔትወርኮች ላይ ያለውን አቅም የበለጠ ለመፈተሽ እንደሚያነሳሳ ተስፋ ያደርጋሉ። ይህ ጥናት በተሰበረው ዓለት ውስጥ የሬዲዮኑክሊድ ወይም የብክለት ማጓጓዣን ለማጥናት እና የኑክሌር ቆሻሻን ጥልቅ የጂኦሎጂካል አወጋገድን ደህንነት ለማሻሻል አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ምንጭ፡ ዌንጂ ሹ እና ሌሎች፣ "በተሰበረው ሮክ ውስጥ የሶልት ትራንስፖርት ሃይፐር-ስበት ሙከራ እና ለረጅም ጊዜ የመከለያ አፈፃፀም የግምገማ ዘዴ" ሮክ ሜካኒክስ ቡለቲን (2023)። DOI፡ 10.1016/j.rockmb.2023.100042