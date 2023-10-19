የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

የጂኦቴክኒክ ሴንትሪፉጅ ሞዴሊንግ በመጠቀም የረዥም ጊዜ የራዲዮኑክሊድ ፍልሰት በተሰበሩ አለቶች ውስጥ ማስመሰል

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 19, 2023
የጂኦቴክኒክ ሴንትሪፉጅ ሞዴሊንግ በመጠቀም የረዥም ጊዜ የራዲዮኑክሊድ ፍልሰት በተሰበሩ አለቶች ውስጥ ማስመሰል

የዜይጂያንግ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የጂኦቴክኒክ ሴንትሪፉጅ ሞዴሊንግ በመጠቀም ሬድዮኑክሊድ ወይም ተላላፊዎችን በአነስተኛ ደረጃ የተሰበረ ግራናይት በማጓጓዝ የማስመሰል አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል። ይህ በተለይ የረጅም ጊዜ የትራንስፖርት ጉዳዮችን በትልቁ የቦታ እና ረጅም ጊዜያዊ ሚዛን ለመረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። ጥልቅ የጂኦሎጂካል አወጋገድ ራዲዮአክቲቭ ቆሻሻን ለመቆጣጠር በሰፊው ተቀባይነት ያለው ዘዴ ነው, ነገር ግን በጂኦሎጂካል አካባቢ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ፍሳሽዎች ወይም ለውጦች ስጋት አለ, ይህም የ radionuclides ወደ ባዮስፌር እንዲሸጋገር ሊያደርግ ይችላል.

እነዚህን የረጅም ጊዜ የትራንስፖርት ችግሮች ለመፍታት ባህላዊ የመስክ ክትትል ዘዴዎች በቂ አልነበሩም። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ የ3-ል ማተሚያ ቴክኖሎጂን አቅም ተጠቅመው ለተሰበሩ የድንጋይ ናሙናዎች የሚስተካከለው የመተላለፊያ ችሎታ ያለው ልዩ መዋቅራዊ ንድፍ ፈጥረዋል። ይህንን ከታሸገ የቁጥጥር መሳሪያ ጋር በማጣመር ዝቅተኛ የመተላለፊያ ችሎታ ያላቸው የተሰበሩ ቋጥኞችን እንቅፋት አፈጻጸም ለመገምገም ሁለቱንም መደበኛ-ስበት እና ሃይፐር-ስበት ሙከራዎችን ማካሄድ ችለዋል።

የሃይፐር-ስበት ሙከራው መጀመሪያ ላይ በአፈር ውስጥ የብክለት መጓጓዣን ለማስመሰል ያገለግል ነበር፣ነገር ግን በተሰበረው ድንጋይ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አልታወቀም። ተመራማሪዎቹ ይህንን የእውቀት ክፍተት ለመሙላት በ 3D-print fracture network model እና hyper-gravity ሙከራን ተጠቅመዋል። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት ይህ ዘዴ የረጅም ጊዜ አጥር አፈፃፀም ዝቅተኛ-permeability የተሰበረ ድንጋይ በተሳካ ሁኔታ መገምገም ይችላል.

ይህ ግኝት በጥልቅ ጂኦሎጂካል አወጋገድ መስክ ላይ ጉልህ አንድምታ አለው። ተመራማሪዎቹ ግኝታቸው የረጅም ጊዜ የማስወገጃ ዘዴዎችን ውጤታማነት ለመገምገም በከፍተኛ-ስበት ሙከራዎች እና በ3D የታተሙ ስብራት ኔትወርኮች ላይ ያለውን አቅም የበለጠ ለመፈተሽ እንደሚያነሳሳ ተስፋ ያደርጋሉ። ይህ ጥናት በተሰበረው ዓለት ውስጥ የሬዲዮኑክሊድ ወይም የብክለት ማጓጓዣን ለማጥናት እና የኑክሌር ቆሻሻን ጥልቅ የጂኦሎጂካል አወጋገድን ደህንነት ለማሻሻል አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።

ምንጭ፡ ዌንጂ ሹ እና ሌሎች፣ "በተሰበረው ሮክ ውስጥ የሶልት ትራንስፖርት ሃይፐር-ስበት ሙከራ እና ለረጅም ጊዜ የመከለያ አፈፃፀም የግምገማ ዘዴ" ሮክ ሜካኒክስ ቡለቲን (2023)። DOI፡ 10.1016/j.rockmb.2023.100042

By ቪኪ Stavropoulou

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

የተቃጠሉ የሮኬት አካላት እና ሳተላይቶች የብረታ ብረት ፊርማ በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ይተዋሉ።

ጥቅምት 21, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

የላቀ ምስል በካሊፎርኒያ ሎንግ ቫሊ ካልዴራ ውስጥ ግንዛቤዎችን ያሳያል

ጥቅምት 21, 2023 ገብርኤል Botha
ሳይንስ

የማርስ ኦርቢተር ተልእኮ-2፡ ማርስን በኃይለኛ ሸክሞች ማሰስ

ጥቅምት 21, 2023 Mampho Brescia

አመለጠዎት

ሳይንስ

የተቃጠሉ የሮኬት አካላት እና ሳተላይቶች የብረታ ብረት ፊርማ በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ይተዋሉ።

ጥቅምት 21, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የላቀ ምስል በካሊፎርኒያ ሎንግ ቫሊ ካልዴራ ውስጥ ግንዛቤዎችን ያሳያል

ጥቅምት 21, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የማርስ ኦርቢተር ተልእኮ-2፡ ማርስን በኃይለኛ ሸክሞች ማሰስ

ጥቅምት 21, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX Falcon 9 ሮኬት 21 የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ሊጀምር ነው።

ጥቅምት 21, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች