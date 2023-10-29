የጠፋው አህጉር እንደገና ተገኘ፡ አርጎላንድ የምድርን ያለፈውን ምስጢር ገለጠ

ሳይንቲስቶች በአንድ ወቅት በሚሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት የነበረችውን የጠፋችውን አህጉር እንቆቅልሽ በመግለጽ እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አደረጉ። በዩትሬክት ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂስቶች ሰፊ ጥናትና ምርምር በማድረግ በቴክቶኒክ ፕሌትስ እንቅስቃሴ ምክንያት የምዕራብ አውስትራሊያ ስትራቆት ብቅ ያለችውን የአርጎላንድን የማይክሮ አህጉር ታሪክ አንድ ላይ ሰብስበዋል።
ቡድኑ በሰባት አመታት ምርመራ አርጎላንድ እንደ አፍሪካ እና ደቡብ አሜሪካ ባሉ ሁለት የተለያዩ መሬቶች ከመከፋፈል ይልቅ ወደ ብዙ ፍርስራሾች መከፋፈሉን ወስኗል። ሳይንቲስቶች “አርጎፔላጎ” ብለው የሰየሙትን የዚህች የጠፋች አህጉር ቅሪቶች በአሁኑ ጊዜ ከመሬትም ሆነ ከባህር በታች ይገኛሉ።
በጎንድዋና ሪሰርች ጆርናል ላይ በቅርቡ የታተመው ጥናቱ ያተኮረው በአውስትራሊያ ሰሜናዊ ምዕራብ የባህር ጠረፍ አካባቢ በሚገኘው አርጎ አቢሳል ሜዳ ላይ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት ጥልቅ ውቅያኖስ ተፋሰስ አርጎላንድ ወደ ደቡብ ምስራቅ እስያ ወደ ላይ መሸጋገሩን የሚያሳዩ ባህሪያትን ያሳያል።
የአርጎላንድን ውስብስብ እንቆቅልሽ መልሶ የመገንባት ሂደት የተበታተኑ መረጃዎችን በጥንቃቄ መመርመርን ያካትታል። እንደ መሪ ደራሲ ኤልደር አድቮካት ገለጻ፣ የጥናት ቡድኑ ከመረጃ ደሴቶች ጋር ተጋፍጦ ነበር፣ ይህም አጠቃላይ እይታን ለመፍጠር የዓመታት ምርመራ እና ትንተና ያስፈልገዋል።
ይህ ግኝት ስለ ምድር ያለፉት ጂኦሎጂካል ግንዛቤዎች ጥልቅ አንድምታ አለው። የዩትሬክት ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂ ባለሙያ የሆኑት ዶውዌ ቫን ሂንስበርገን እንዳብራሩት ሁሉም አህጉራት ወደ መጎናጸፊያው ውስጥ ዘልቀው በመግባት የምድር ገጽ ላይ ምንም ምልክት ሳይኖርባቸው፣ የጥንት ሱፐር አህጉራትን እንደገና የመገንባት እና የፕላኔቷን ጂኦግራፊያዊ ታሪክ የመረዳት አቅማችን በጣም የተገደበ ነው።
ሳይንቲስቶች የሚቀያየሩ አህጉራትን ታሪክ በማጥናት ስለ ፕላኔታችን እድገት የተለያዩ ገጽታዎች ማለትም የተራሮችን አፈጣጠር፣ የቴክቶኒክ ፕሌትስ እንቅስቃሴን እና በብዝሃ ህይወት እና በአየር ንብረት ለውጥ መካከል ያለውን ግንኙነት ግንዛቤ ያገኛሉ።
ይህ አስደናቂ መገለጥ ስለ ፕላኔታችን ያለፈ ታሪክ ጠቃሚ እውቀት በመስጠት እና ለወደፊት ግኝቶች መንገድን የሚከፍት ስለ ምድር የጂኦሎጂካል ሂደቶች ውስብስብ እና ተለዋዋጭ ተፈጥሮ ላይ ብርሃን ይሰጣል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ማይክሮ አህጉር ምንድን ነው?
ማይክሮ አህጉር የሚያመለክተው በአንፃራዊነት ትንሽ እና የተለየ የሆነ የመሬት ስፋት ሲሆን ይህም ብዙውን ጊዜ በቴክቲክ እንቅስቃሴ ምክንያት ከትላልቅ አህጉራት የሚቋረጥ ነው።
2. አርጎላንድ እንዴት ተገኘ?
የዩትሬክት ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂስቶች የአርጎላንድን ታሪክ በአንድ ላይ ለማጣመር የተለያዩ የጂኦሎጂ አመልካቾችን እና መረጃዎችን በመጠቀም በአውስትራሊያ ሰሜናዊ ምዕራብ የባህር ዳርቻ የሚገኘውን የአርጎ አቢሳል ሜዳ ላይ አጠቃላይ ጥናት አካሂደዋል።
3. "አርጎፔላጎ" ምንድን ነው?
“አርጎፔላጎ” ማለት አሁን በየብስ እና በባህር ስር ተበታትነው የሚገኙት የጠፋው ማይክሮ አህጉር ለአርጎላንድ ቁርጥራጮች የተሰጠ ቃል ነው።
4. የአርጎላንድ ግኝት ጠቃሚ የሆነው ለምንድነው?
የአርጎላንድ ግኝት ስለ ምድር ጂኦሎጂካል ያለፈ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ፣ ይህም ሳይንቲስቶች የጥንት ሱፐር አህጉራትን እንደገና እንዲገነቡ እና የፕላኔቷን በሚሊዮን በሚቆጠሩ ዓመታት ውስጥ እድገት እንዲገነዘቡ ያስችላቸዋል። እንዲሁም የተለያዩ የጂኦሎጂ ሂደቶችን ማለትም እንደ ፕላት ቴክቶኒክ፣ የተራራ አፈጣጠር እና ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል።