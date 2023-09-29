በዳርዊን ፊንችስ ውስጥ የመላመድ ጀነቲካዊ መሠረት በመሬት ላይ ጥናት ላይ ተገለጠ

በቻርለስ ዳርዊን ዝነኛ የሆኑት የጋላፓጎስ ፊንቾች የዝግመተ ለውጥ ግንዛቤን በማሳደግ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። ሳይንስ በተባለው ጆርናል ላይ ባሳተመው ጥናት፣ ዓለም አቀፍ የተመራማሪዎች ቡድን የእነዚህን አስደናቂ ወፎች መላመድ የጄኔቲክ መሰረትን ይፋ አድርጓል።
የዳርዊን ፊንችስ፣ የትናንሽ ዘማሪ ወፎች ቡድን፣ ባለፉት ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ አስደናቂ የዝግመተ ለውጥ ለውጦችን አድርገዋል። ከአንድ ቅድመ አያት ዝርያዎች ወደ 18 የተለያዩ ዝርያዎች ተሻሽለዋል. እነዚህ ፊንቾች የዝግመተ ለውጥን ዘዴዎች ግንዛቤን በመስጠት የልዩነት የመጀመሪያ ደረጃዎችን ለማጥናት ልዩ እድል ይሰጣሉ።
ለአራት አስርት ዓመታት የሚጠጋው ፒተር ግራንት እና የፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ ሮዝሜሪ ግራንት ከጋላፓጎስ ደሴቶች አንዷ በሆነችው በዳፍኔ ሜጀር ላይ ያለውን የፊንች ህዝብ በጥንቃቄ ተከታትለዋል። የዳፍኔ ማጆር ፊንቾች በአስደናቂ ሁኔታ በዝግመተ ለውጥ በእንስሳት መካከል ለሚደረጉ የአካባቢ ለውጦች እና መስተጋብር ምላሽ እንደሰጡ የእነርሱ መነሻ ሥራ አረጋግጧል።
ከእነዚህ ማላመጃዎች በስተጀርባ ያለውን የዘረመል አርክቴክቸር ለመፍታት የአለምአቀፍ ተመራማሪ ቡድን በዳፍኔ ሜጀር ላይ የተጠኑትን ፊንቾችን ጂኖም በቅደም ተከተል አስቀምጧል። በተፈጥሮ አካባቢያቸው ለእንስሳት ከተመረተው ትልቁ የሆነው ይህ ሰፊ የጂኖሚክ መረጃ ስብስብ ተመራማሪዎቹ የመላመድ ለውጥን የዘረመል መሰረት ለማወቅ አስችሏቸዋል።
የጥናቱ ቁልፍ ግኝቶች አንዱ ጥቂት የዘረመል ሎሲዎች በፊንቾች መካከል ያለውን የምንቃር መጠን ልዩነት ጉልህ ክፍል ያብራራሉ። ይህ የሚያሳየው በእነዚህ ወፎች ውስጥ የዝግመተ ለውጥን የሚያንቀሳቅሱ የዘረመል ለውጦች ብዙውን ጊዜ አካባቢው በሚለዋወጥበት ጊዜ ለተፈጥሮ ምርጫ የተጋለጡ በርካታ ጂኖችን ያካትታል። ይህ የጂኖች ስብስብ በሰው ልጅ ዘረመል ውስጥ ከሚታየው የወጣ ነው፣ ብዙ የዘረመል ልዩነቶች ለከፍታ ላሉ ባህሪያት ትንሽ መጠን ብቻ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
ጥናቱ በዳፍኔ ሜጀር ላይ በፊንች ህዝብ ላይ የተስተዋሉትን ልዩ ማስተካከያዎችም ብርሃን ፈንጥቋል። በሶስት አስርት አመታት ውስጥ የመካከለኛው ግራውንድ-ፊንች ምንቃር መጠን ቀንሷል። ተመራማሪዎቹ ይህ ለውጥ ከትንሿ ግራውንድ-ፊንች በድቅልቅል የሚተላለፉ ጂኖች፣ እንዲሁም በድርቅ ወቅት ትናንሽ ምንቃር ያላቸው ግለሰቦች የመትረፍ ጥቅም ውጤት መሆኑን አሳይተዋል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች የዝግመተ ለውጥ ዘዴዎችን በመረዳት የረጅም ጊዜ ምርምር ያለውን ጠቀሜታ ያጎላሉ. በጥናቱ ሂደት ውስጥ ከፊንቾች የደም ናሙናዎችን በመሰብሰብ ተመራማሪዎቹ የጂኖም ቴክኖሎጂ እድገትን በመጠቀም የዘረመል ሜካፕን ለመተንተን ችለዋል።
ጥናቱ ያተኮረው በመካከለኛው ግራውንድ-ፊንች ላይ ብቻ ሳይሆን በደሴቲቱ ላይ ባለው ሰፊ የፊንች ዝርያዎች ላይም ጭምር ነው። የጋራ ቁልቋል-ፊንች፣ ለምሳሌ፣ በደሴቲቱ ላይ ያሉ ሁኔታዎች ሲቀየሩ እና ከመካከለኛው ግራውንድ-ፊንች ጋር መቀላቀል ሲጨምር ቀስ በቀስ ምንቃር ለውጦችን አሳይቷል።
ይህ ጥናት ዝርያዎች በአካላዊ ባህሪያቸው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ በሚያሳድሩ በጄኔቲክ ለውጦች አማካኝነት ከተለዋዋጭ አካባቢዎች ጋር እንዴት እንደሚላመዱ ተለዋዋጭ ምስል ይሰጣል። ዓለም አቀፋዊው አካባቢ መቀየሩን ሲቀጥል፣ የጋላፓጎስ ፊንችስ በጄኔቲክስ፣ በአካባቢ እና በዱር ህዝቦች የወደፊት ዕጣ ፈንታ መካከል ያለውን መስተጋብር ለመረዳት እንደ ጠቃሚ ሞዴል ሆነው ያገለግላሉ።
ምንጮች:
– Erik D. Enbody et al፣ የማህበረሰብ አቀፍ የጂኖም ቅደም ተከተል የዳርዊን ፊንች ዝግመተ ለውጥ፣ ሳይንስ (30) የ2023 ዓመታትን ያሳያል።
- ኡፕሳላ ዩኒቨርሲቲ