የጄኔቲክ ምርምር የወደፊት ዕጣ፡ በ CRISPR ቴክኖሎጂ ውስጥ ያሉ እድገቶች

የኢቲኤች ዙሪክ ተመራማሪዎች እያንዳንዱን ሴል በእንስሳት ውስጥ በተለየ መልኩ በዘረመል እንዲቀይሩ በሚያስችለው አዲሱ ዘዴቸው በጄኔቲክ ማሻሻያ መስክ ከፍተኛ እድገት አድርገዋል። ይህ የማሻሻያ ዘዴ ሳይንቲስቶች በአንድ ሙከራ ውስጥ የበርካታ የጂን ማሻሻያ ውጤቶችን እንዲያጠኑ በማስቻል የዘረመል ምርምርን የመቀየር አቅም አለው። ከዚህ ቀደም ተመራማሪዎች እያንዳንዳቸው በተለየ የጂን ማሻሻያ ላይ ያተኮሩ በርካታ የእንስሳት ሙከራዎችን ማካሄድ ነበረባቸው። አዲሱ ዘዴ የ CRISPR-Cas ጂን መቀሶችን በመጠቀም በአንድ ጊዜ ሞዛይክን በመምሰል በአንድ እንስሳ ሴሎች ውስጥ ብዙ የጂን ለውጦችን ያደርጋል። እያንዳንዱ ሕዋስ አንድ ጂን ብቻ ሲቀየር፣ ማሻሻያዎቹ በሰውነት ውስጥ ባሉ የተለያዩ ህዋሶች ይለያያሉ፣ ይህም ትክክለኛ ትንታኔ እንዲኖር ያስችላል።
በተፈጥሮ ውስጥ በታተመ እጅግ አስደናቂ ጥናት ውስጥ የ ETH ዙሪክ ተመራማሪዎች ይህንን ዘዴ ለአዋቂ አይጦች በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ አድርገዋል። አዴኖ-ተያያዥ ቫይረስ (AAV) እንደ የመላኪያ ሥርዓት በመጠቀም፣ በአይጦች ሕዋሳት ውስጥ የተወሰኑ ጂኖችን ማነጣጠር እና ማስተካከል ችለዋል። ተመራማሪዎቹ በመዳፊት አንጎል ውስጥ ንቁ በሆኑ 29 ጂኖች ላይ ያተኮሩ ሲሆን እያንዳንዱን ዘረ-መል ካሻሻሉ በኋላ የእያንዳንዱን የአንጎል ሴሎች አር ኤን ኤ መገለጫዎችን አጥንተዋል። በዚህ ትንታኔ 22q11.2 ዴሌሽን ሲንድረም ተብሎ በሚታወቀው ብርቅዬ የጄኔቲክ ዲስኦርደር ውስጥ ለአንጎል ሴል መዛባት በዋናነት ተጠያቂ የሆኑ ሶስት ጂኖችን አግኝተዋል። በተጨማሪም፣ በመዳፊት ሴሎች ውስጥ የስኪዞፈሪንያ እና የኦቲዝም ስፔክትረም መታወክ ምልክቶችን የሚመስሉ ንድፎችን አግኝተዋል።
ሙሉ በሙሉ ባደጉ እንስሳት ላይ የጄኔቲክ በሽታዎችን የማጥናት ችሎታ በዘርፉ ምርምርን በእጅጉ ያሳድጋል። አዲሱ ዘዴ በተለይ እንደ ስኪዞፈሪንያ ላሉ ውስብስብ በሽታዎች ብዙ ጂኖች ሚና የሚጫወቱበት ነው። ይህ ዘዴ የጂኖችን ያልተለመደ እንቅስቃሴ ለመመርመር እና እነዚህን ያልተለመዱ ነገሮችን የሚያካክሱ መድኃኒቶችን ለማዳበር ሊያገለግል ይችላል። ተመራማሪዎቹ በአንድ ሙከራ የተሻሻሉ ጂኖችን ቁጥር ከ 29 ወደ ብዙ መቶ ለማስፋፋት እየፈለጉ ነው, ይህም አቀራረቡን የበለጠ ኃይለኛ ያደርገዋል.
ኢቲኤች ዙሪክ ለዚህ የፈጠራ ቴክኖሎጂ የፈጠራ ባለቤትነት ጥያቄ አቅርቧል፣ እና ተመራማሪዎቹ ስልቱን የበለጠ ለማዳበር እና ለመጠቀም እሽክርክሪት ለመመስረት አቅደዋል። የ CRISPR ቴክኖሎጂ እድገት ለባዮሜዲካል ምርምር ማለቂያ የለሽ እድሎችን ከፍቷል ፣ ይህም ሳይንቲስቶች ከአንድ ሙከራ ብዙ መረጃዎችን እንዲያገኙ እና ውስብስብ የጄኔቲክ በሽታዎችን ሞለኪውላዊ ምክንያቶች ፍለጋን ያፋጥናል።
ምንጮች:
– ETH ዙሪክ የምርምር ጽሑፍ፡ [ምንጭ URL አስገባ]
- የተፈጥሮ ምርምር ጽሑፍ፡ [ምንጭ URL አስገባ]