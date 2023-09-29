ለጤናማ ሪፍ ሲስተም በሽታን የሚቋቋሙ ኮራሎችን መለየት

የሰሜን ምስራቃዊ ሳይንቲስት ስቲቨን ቮልመር በሽታን የሚቋቋሙ ኮራሎችን በጄኔቲክ አቀማመጧ የመለየት እድል እና በተመረጡ እርባታ ጤናማ የሪፍ ስርዓቶችን የመፍጠር እድልን ለመመርመር ጥናት አካሂደዋል። ሳይንስ በተባለው መጽሔት ላይ የቮልመር ዘገባ እንደሚያሳየው ከፍሎሪዳ እና ፓናማ በደርዘን የሚቆጠሩ የስታጎርን ጂኖታይፕስ በሽታን የሚቋቋሙ ወይም በጣም የሚቋቋሙ ናቸው። ይህ ግኝት በውሃ ውስጥ በሚገኙ የችግኝ ተከላዎች ውስጥ ኮራልን ለሚበቅሉ የኮራል ገበሬዎች ጠቃሚ ሊሆን ይችላል, ምክንያቱም የትኞቹ ኮራሎች በጣም በሽታን መቋቋም እንደሚችሉ ማወቅ ይችላሉ. ጥናቱ እንደሚያሳየው ከ 10 ያህሉ የጂን ልዩነቶች በሽታን የሚቋቋሙ ኮራሎችን በትክክል መለየት ይችላሉ.
የነጭ ባንድ በሽታ በካሪቢያን ውስጥ በስታጎርን እና በኤልክሆርን ኮራሎች ላይ አስከፊ ተጽእኖ አሳድሯል፣ ይህም እነዚህን ታዋቂ የኮራል ዝርያዎች ጠራርጎ ለማጥፋት ተቃርቧል። የቮልመር ምርምር በቀሪዎቹ የኮራል ህዝቦች ላይ በሽታን መቋቋምን በተመለከተ የእውቀት ማነስን ለመቅረፍ ያለመ ነው። ቮልመር እና ቡድኑ 50 የስታጎርን ኮራል ጂኖታይፕስ ከፍሎሪዳ እና ፓናማ ወደ ነጭ ባንድ በሽታ በማስገዛት በሽታን የመቋቋም ችሎታ ያላቸውን 33 ጂኖታይፕ እና 15 ጂኖታይፕስ በሽታን የመቋቋም ችሎታ አላቸው። የኮራል ገበሬዎች በሽታን የሚቋቋሙ ኮራሎችን ለማደስ እየመረጡ ሊራቡ ስለሚችሉ ይህ መረጃ የፍሎሪዳ ሪፎችን መልሶ ለማግኘት ይረዳል።
የነጭ ባንድ በሽታ በባክቴሪያ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን የሚከሰት ቢሆንም፣ ተጠያቂ ስለሆኑት ባክቴሪያዎች ብዙም የሚታወቅ ነገር የለም። ኮራሎች በስኳር መልክ ምግብ የሚያቀርቡ ከፎቶሲንተቲክ አልጌዎች ጋር ሲምባዮቲክ ግንኙነት ያላቸው ፖሊፕ የሚባሉ ጥቃቅን እንስሳት ቅኝ ግዛት ናቸው። የኮራል ሙቀት መጨመር ሊያስከትል የሚችለው የባህር ሙቀት መጨመር ለበሽታ ተጋላጭ ያደርጋቸዋል። የወደፊት ምርምር በበሽታ መቋቋም እና በሙቀት መቻቻል መካከል ያለውን ግንኙነት ይመረምራል።
ይህ ጥናት በሽታን የሚቋቋሙ ኮራሎችን ለመፍጠር እና ጤናማ የሪፍ ስርዓቶችን ለማስፋፋት በኮራል እርሻ ውስጥ የዘረመል ምርጫን ያጎላል። በሽታን የሚቋቋሙ ኮራሎችን በመለየት እና በማራባት የኮራል መልሶ ማቋቋም ጥረቶች የበሽታ ወረርሽኝ የሚያስከትለውን ጉዳት በመዋጋት ረገድ የበለጠ ውጤታማ ይሆናሉ።
ምንጭ፡- ቮልመር፣ ኤስቪ እና ሌሎች (2017) ከበሽታ ጋር የተያያዙ የኮራል በሽታ አምጪ ተህዋሲያን Serratia marcescens በሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ የአበባ አትክልት ባንኮች ላይ ከነጭ ባንድ በሽታ ወረርሽኝ ጋር ያለውን ግንኙነት አሳይ። የተተገበረ እና የአካባቢ ማይክሮባዮሎጂ, ጥራዝ. 83, ቁጥር 12.