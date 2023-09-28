በዱር አበቦች ውስጥ ከአበባ ባህሪያት በስተጀርባ ያለው የጄኔቲክ ልዩነቶች

በደቡብ ካሮላይና ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው በዱር አበባዎች መካከል ባለው የአበባ ባህሪያት መካከል ያለው ትልቅ ልዩነት በተለያዩ የአበባ ዱቄቶች ላይ የሚመረኮዝ ጥቂት ቁልፍ የጄኔቲክ ልዩነቶች ተጠያቂ ናቸው. "የአበባ ብናኝ ሲንድረም" በመባል የሚታወቁት እነዚህ የአበባ ባህሪያት በተለይ እንደ ነፍሳት ወይም ወፎች ያሉ የአበባ ዘር ሰሪዎችን ለመሳብ እና ለማስተናገድ የተበጁ ናቸው።
ተመራማሪዎቹ የተለያየ የአበባ ዱቄት (syndrome) ያላቸው የተለያዩ ዝርያዎችን የሚያጠቃልለው በፔንስተሞን ዝርያ ላይ ያተኮሩ ናቸው. ለምሳሌ፣ አብዛኞቹ የፔንስተሞን ዝርያዎች ለንቦች መድረክ ሆነው የሚያገለግሉ ሰፊ፣ ሰማያዊ አበባዎች አሏቸው፣ ሌሎቹ ደግሞ ጠባብ፣ ቀይ፣ ለሃሚንግበርድ የአበባ ዘር አበባዎች ተስማሚ የሆኑ እንደ ቱቦ መሰል አበባዎች አሏቸው።
እነዚህ የአበባ ዱቄት ሲንድረምስ በጄኔቲክ ደረጃ እንዴት እንደሚጠበቁ ለመረዳት ተመራማሪዎቹ ከሶስት ተዛማጅ የፔንስቴሞን ዝርያዎች የ 229 እፅዋትን ዲ ኤን ኤ በቅደም ተከተል ያዙ ። በአበቦቹ መካከል ትልቅ ልዩነት ቢኖረውም, በሚገርም ሁኔታ እርስ በርስ የሚለዩት ጥቂት የጄኔቲክ ልዩነቶች እንዳሉ ተገንዝበዋል.
ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ የተለያየ የአበባ ዘር ባላቸው ዝርያዎች መካከል በቋሚነት የሚለያዩ 21 የዘረመል ቦታዎችን ለይተው አውቀዋል። እነዚህ ቦታዎች ከአበባ ቀለም, ስፋት እና የአበባ ማር መጠን ጋር የተቆራኙ ናቸው, እነዚህም ለእያንዳንዱ የአበባ ዱቄት ሲንድሮም ልዩ ባህሪያት ናቸው.
ጥናቱ እንደሚያመለክተው በአጎራባች ዝርያዎች መካከል የተለያዩ የአበባ ዱቄት አድራጊዎች ባሉበት መካከል ያልተለመደ የማዳቀል ክስተቶች, ልዩ የአበባ ባህሪያትን ለመጠበቅ ከጠንካራ የምርጫ ግፊት ጋር, ውጤቱን ሊያብራሩ ይችላሉ. በመስክ ላይ በቀላሉ ሊታዩ የሚችሉ ልዩነቶች ቢኖሩም፣ በንብ-የተዳቀሉ እና በሃሚንግበርድ የተበከሉ የፔንስተሞን ዝርያዎች መካከል ያለው የጄኔቲክ ልዩነት በጣም አናሳ ነው።
ምንጮች:
- የ PLOS ባዮሎጂ: Wessinger CA, Katzer AM, Hime PM, Rausher MD, Kelly JK, Hileman LC (2023) ጥቂት አስፈላጊ የጄኔቲክ ሎሲዎች የፔንስሞን ዝርያዎችን በንብ ወይም በሃሚንግበርድ ለማዳቀል ተስማሚ የሆኑ አበቦችን ይለያሉ. PLoS Biol 21 (9): e3002294. doi: 10.1371/journal.pbio.3002294