ሚት ፕሮፌሰሮች 2023 የኢኖቬሽን ፈንድ መርማሪዎች በፔው በጎ አድራጎት ትረስትስ ተሰይመዋል

የ MIT ፕሮፌሰሮች ጂን-ዌይ ሊ እና ሚካኤል ቢርንባም በፔው በጎ አድራጎት ትረስትስ የ2023 የኢኖቬሽን ፈንድ መርማሪዎች ሆነው እውቅና አግኝተዋል። ይህ የተከበረ ክብር በሰው ባዮሎጂ እና በበሽታ ላይ በይነ-ዲሲፕሊናዊ ምርምር የሚያደርጉትን አስተዋፅዖ ያጎላል።
በ MIT የባዮሎጂ ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ጂን-ዌይ ሊ በባዮፊዚክስ ላይ የተካኑ ሲሆን ባክቴሪያዎች የፕሮቲን ምርትን እንዴት እንደሚያሻሽሉ በመረዳት ላይ ያተኩራሉ። በፔንስልቬንያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የባዮኬሚስትሪ እና ሞለኪውላር ባዮሎጂ ፕሮፌሰር ከሆኑት ካትሱሂኮ ሙራካሚ ጋር በመተባበር የሳይያኖባክቲሪያን ውስብስብ ዘረመል ይዳስሳሉ። በተለይም፣ ሙሉ በሙሉ ያልተረዳው የሳይያኖባክቲሪያ ጂን ቁጥጥር ወሳኝ እርምጃ የሆነውን የጽሑፍ ግልባጭ መቋረጡን ስልቶችን ለመፍታት ዓላማ አላቸው። ሊ እና ሙራካሚ በጽሑፍ ግልባጭ ደንብ እና በመዋቅር ባዮሎጂ ውስጥ ያላቸውን እውቀት በማጣመር በሳይያኖባክቲሪያ ውስጥ የማይክሮባዮሎጂያዊ ጽሑፍ መቋረጥን ሞዴል ለማዘጋጀት ተስፋ ያደርጋሉ። ይህ ጥናት ሳይያኖባክቴሪያን፣ ፎቶሲንተሲስን የሚያበረታቱ የእፅዋት ሴሎችን እና ሌሎች የባክቴሪያ ቡድኖችን በማጥናት ለአዳዲስ ሳይንሳዊ አቀራረቦች አስተዋፅዖ ያደርጋል።
በ MIT የባዮሎጂካል ምህንድስና ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ማይክል ቢርንባም በካንሰር እና በኢንፌክሽኖች የበሽታ መከላከያ እውቅና ላይ ያተኩራሉ። በኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ የሞለኪውላር ኢሚውኖሎጂ ፕሮፌሰር ከሆኑት ከዳን ሊትማን ጋር፣ Birnbaum በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን የሚያጠቃው የሰውነት መቆጣት (IBD) ዋና መንስኤ ምን እንደሆነ ለማወቅ ይፈልጋል። የሊትማንን ምርምር በቲ ሴል እድገት ላይ የተወሰኑ ባክቴሪያዎችን ተፅእኖ ከ Birnbaum እውቀት ጋር በማዋሃድ በቲ ሴል ተቀባይ-አንቲጂን ትስስር ውስጥ ፣ በአንጀት ውስጥ ጎጂ ምላሾችን ለማነሳሳት ተጠያቂ የሆኑትን ልዩ ማይክሮቦች እና አንቲጂኖች ለመለየት ተስፋ ያደርጋሉ ። የእነርሱ የትብብር ጥረቶች በሽታ አምጪ ተህዋሲያን ማይክሮቦች ወይም ቲ ሴሎች ላይ ያነጣጠሩ ሕክምናዎችን ጨምሮ ለ IBD አዲስ የሕክምና መንገዶችን ሊያመጣ ይችላል።
የፔው በጎ አድራጎት ትረስትስ በተለያዩ መስኮች የአቅኚነት ምርምርን ለመደገፍ የረዥም ጊዜ ቁርጠኝነት አለው። እ.ኤ.አ. በ 2017 የኢኖቬሽን ፈንድ ሲጀመር ፒው በዩናይትድ ስቴትስ እና በላቲን አሜሪካ በሚገኙ የባዮሜዲካል ፕሮግራሞቹ የቀድሞ ተማሪዎች መካከል ሳይንሳዊ ትብብርን ለማዳበር ያለመ ነው። እንደ ሊ እና ቢርንባም ያሉ ሳይንቲስቶችን በመገንዘብ ፒው በጤና እና በመድኃኒት ላይ ዘላቂ ተጽእኖ የሚፈጥሩ አዳዲስ ግኝቶችን ለማመቻቸት ይፈልጋል።
በየጥ:
ጥ፡ የኢኖቬሽን ፈንድ ምንድን ነው?
መ፡ የኢኖቬሽን ፈንድ በዩናይትድ ስቴትስ እና በላቲን አሜሪካ በሚገኙ የባዮሜዲካል ፕሮግራሞቹ የቀድሞ ተማሪዎች መካከል ሳይንሳዊ ትብብርን ለማስተዋወቅ ያለመ በፔው በጎ አድራጎት ትረስትስ ተነሳሽነት ነው።
ጥ፡ የጂን-ዌይ ሊ ምርምር ትኩረት ምንድን ነው?
መ: ጂን-ዌይ ሊ ባክቴሪያዎች የፕሮቲን ምርትን እንዴት እንደሚያሻሽሉ እና የግልባጭ፣ የትርጉም እና የአር ኤን ኤ ብስለት ንድፍ መርሆዎችን በመረዳት ላይ ያተኩራል።
ጥ፡ የሚካኤል ቢረንባም እና ዳን ሊትማን የምርምር ትኩረት ምንድነው?
መ: ማይክል ቢርንባም እና ዳን ሊትማን በአንጀት ውስጥ ጎጂ ምላሾችን ለማነሳሳት ተጠያቂ የሆኑትን ልዩ ማይክሮቦች እና አንቲጂኖችን ለመለየት በመተባበር ላይ ናቸው ኢንፍላማቶሪ የአንጀት በሽታ (IBD)።
ጥ፡ ፒው ቀደምት የሙያ ሳይንቲስቶችን እንዴት ይደግፋል?
መ፡ የፔው የበጎ አድራጎት ድርጅት ከ1,000 በላይ ቀደምት የሙያ ሳይንቲስቶችን በከፍተኛ ስጋት እና ከፍተኛ ሽልማት በተለያዩ ዘርፎች ደግፈዋል።
ጥ፡ ለምንድነው ኢንተር ዲሲፕሊናዊ ምርምር አስፈላጊ የሆነው?
መ፡- ሁለገብ ጥናት ሳይንቲስቶች ውስብስብ ችግሮችን ከበርካታ አመለካከቶች እንዲቀርቡ ያስችላቸዋል፣ ይህም ወደ ፈጠራ ግኝቶች እና እመርታዎች ይመራል።