የጌሚኒድ ሜቶር ሻወር፡ አስደናቂ የሰለስቲያል ክስተት

ማጠቃለያ፡ በጉጉት የሚጠበቀው የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር ዛሬ ምሽት ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ተዘጋጅቷል፣ ይህም ለከዋክብት ጠባቂዎች በምሽት ሰማይ ላይ አስደናቂ እይታን ይሰጣል። እንደሌሎች የሜትሮ ሻወር ዝናብ ጂሚኒድስ የተፈጠሩት 3200 ፋቶን በሚባል አስትሮይድ የተተወ ፍርስራሽ ነው። ይህ ለየት ያለ አሠራር ለኃይለኛነት አስተዋፅኦ ያደርጋል, ሻወር በየአመቱ የበለጠ ንቁ ይሆናል. ከፍተኛው በ19፡27 GMT ላይ ይጠበቃል፣ እና ምርጡ የእይታ ጊዜ እኩለ ሌሊት እና 2 ሰአት በሃገር ውስጥ አቆጣጠር ነው። ሻወር በዓለም ዙሪያ የሚታይ ቢሆንም፣ ሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ምርጡን ተሞክሮ ሊያቀርብ ይችላል። በቀጥታ መከታተል ለማይችሉ፣ እንደ ስሉህ እና ቨርቹዋል ቴሌስኮፕ ፕሮጄክት ያሉ የቴሌስኮፕ ኔትወርኮች ክስተቱን በYouTube ቻናሎቻቸው ላይ በቀጥታ ያስተላልፋሉ። በአማካይ በሴኮንድ 35 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ያለው ጀሚኒድስ በፈጣን መልክ የሚታወቅ ሲሆን በሰዓት እስከ 120 ሜትሮዎችን ማምረት ይችላል። የመታጠቢያውን ብሩህነት ሙሉ በሙሉ ለማድነቅ ከብርሃን ብክለት ርቆ የሚገኝ ቦታ መፈለግ ይመከራል። ለምርጥ የሜትሮ ታይነት ከጨለማ ጋር ለመላመድ ዓይኖችዎን ለ30 ደቂቃ ያህል መስጠትዎን ያስታውሱ። ስለዚህ በዘንድሮው የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር ለመማረክ ተዘጋጅ እና በተፈጥሮ የሰማይ ትዕይንት ለመደነቅ ተዘጋጅ።
የቀጥታ ስርጭቱን ይመልከቱ፡- [የYouTube የቀጥታ ዥረት ሊንክ እዚህ አስገባ]
መቼ እና የት እንደሚታይ፡- የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር በ19፡27 GMT ላይ ይደርሳል። በጣም ጥሩው የእይታ ጊዜ ከእኩለ ሌሊት እስከ ጧት 2 ሰዓት ባለው የሀገር ውስጥ ሰዓት መካከል ነው። ሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ገላውን ለመመልከት በጣም ተስማሚ ሁኔታዎችን ያቀርባል. ጥርት ያለ ሰማይ ያላቸው ቦታዎች የተሻለ ታይነት ይሰጣሉ.
እንዴት እንደሚመለከቱ: Skywatchers ሻወርን በቀጥታ ማየት ወይም እንደ ስሎህ እና ቨርቹዋል ቴሌስኮፕ ፕሮጄክት ባሉ የቴሌስኮፕ ኔትወርኮች የሚስተናገደውን የቀጥታ ዥረት መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ ልምድ ከብርሃን ብክለት የራቀ ቦታ ያግኙ።
የሚያብረቀርቅ ማሳያ; ጀሚኒድስ በሰአት እስከ 120 ሚቴዎር በማምረት የአመቱ ጠንካራው ሻወር እንደሚያደርገው ይታወቃል። እነዚህ ሜትሮዎች በሚያስደንቅ ፍጥነት በሰከንድ 35 ኪሎ ሜትር ይጓዛሉ። ጅራቶቹ ብሩህ እና ነጭ ናቸው ነገር ግን እንደ ቆሻሻው ኬሚካላዊ ቅንብር የተለያዩ ቀለሞችን ሊያሳዩ ይችላሉ.
አስደናቂውን የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር ለመመስከር ይዘጋጁ እና እራስዎን በአጽናፈ ሰማይ ድንቆች ውስጥ ያስገቡ።