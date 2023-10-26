የኮስሚክ ባሌትን ይፋ ማድረግ፡ የቢሊዮን አመት እድሜ ያለው ጋላክሲ ግጭት

አስደናቂ የጠፈር ክስተት በቺሊ የሚገኘውን ጀሚኒ ደቡብ ቴሌስኮፕ በመጠቀም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ተይዟል። ቢልዮን አመት ያስቆጠረውን ጠመዝማዛ ጋላክሲ ግጭት ተከትሎ የጥጥ ከረሜላ በእርጋታ በቅድመ ጋላክሲዎች ውህድ እምብርት ዙሪያ መጠቅለልን የሚያስታውስ የሚወዛወዙ የኢንተርስቴላር አቧራ እና ጋዝ አስደናቂ እይታ ተመልክተዋል።
NGC 7727፣ በጥያቄ ውስጥ ያለው ልዩ ጋላክሲ፣ ከእኛ ሚልኪ ዌይ በአኳሪየስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ወደ 90 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ይኖራል። በዚህ የሰለስቲያል ትርምስ ውስጥ በጥንድ ግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶች አሉ፣ የስበት እቅፋቸው መረዳትን የሚቃረን። ከቤሄሞት ጥቁር ጉድጓዶች አንዱ ከፀሀያችን 154 ሚሊዮን እጥፍ የሚበልጥ ግዙፍ ክብደት ያለው ሲሆን ባልደረባው ደግሞ 6.3 ሚሊዮን የፀሀይ ክብደት አለው። በሚያስደንቅ ሁኔታ እነዚህ ግዙፍ ቁሶች በ1600 የብርሃን ዓመታት ልዩነት ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ይህም ወደ ምድር በጣም ቅርብ የሆኑትን ጥንድ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳዎች ያመለክታሉ።
ሳይንቲስቶች በሚቀጥሉት 250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ እነዚህ የታይታኒክ ጥቁር ጉድጓዶች ውሎ አድሮ እንደሚዋሃዱና የበለጠ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ እንደሚፈጥሩ ይተነብያሉ። የ NGC 7727 እጣ ፈንታም አስደናቂ ለውጥ ያደርጋል። ጋላክሲ፣ በአሁኑ ጊዜ በወጣት ኮከቦች እና ደማቅ የከዋክብት መዋእለ ሕጻናት ውስጥ እየበራ፣ ቀስ በቀስ ሰፍኖ ወደ ሞላላ ጋላክሲ ይሸጋገራል። አንድሮሜዳ ጋላክሲ፣ ከአሁን በኋላ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ዓመታትን ለማዋሃድ የታቀደ ነው።
በጌሚኒ ሳውዝ ላይ በተሰቀለው Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) የተቀረፀው አስደናቂ ምስል በብሄራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን NOIRLab የሚተገበረውን የአለም አቀፍ ጀሚኒ ኦብዘርቫቶሪ አካል የሆኑትን የእነዚህን ዘመናዊ ቴሌስኮፖች ኃይል እና ትክክለኛነት ያሳያል። መንትዮቹ 8.1 ሜትር ዲያሜትሮች ኦፕቲካል/ኢንፍራሬድ ቴሌስኮፖች በሁለቱ የምድር ምርጥ የመመልከቻ ጣቢያዎች ላይ ስልታዊ በሆነ መንገድ ተቀምጠዋል፣ በሁለቱም የኦፕቲካል እና የኢንፍራሬድ አስትሮኖሚ ተወዳዳሪ የሌላቸው ችሎታዎች ይሰጣሉ።
የጥልቅ ቦታን ሚስጥሮች እየገለጥን እና በጋላክሲዎች ግጭት እና ውህደት ውስጥ የተደበቁትን ሚስጥሮች ስንከፍት ሰፊውን እና በየጊዜው የሚለዋወጠውን አጽናፈ ሰማይ የሚያሳይ አስደናቂ ምስል በመሳል ወደዚህ የጠፈር ባሌ ዳንስ ተቀላቀልን።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ NGC 7727 ከሚልኪ ዌይ ምን ያህል ይርቃል?
መ፡ NGC 7727 ከኛ ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ በግምት 90 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ይርቃል።
ጥ፡ በ NGC 7727 ውስጥ ያሉት እጅግ ግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶች ምን ያህል ናቸው?
መ: በ NGC 7727 ውስጥ ካሉት ጥቁር ጉድጓዶች ውስጥ አንዱ 154 ሚሊዮን የፀሐይ ጅምላዎች አሉት ፣ ሌላኛው ደግሞ 6.3 ሚሊዮን የፀሐይ ብዛት አለው።
ጥ፡ በNGC 7727 ውስጥ ያሉት እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳዎች ምን ያህል ይራራቃሉ?
መ: በ NGC 7727 ውስጥ ያሉት እጅግ በጣም ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳዎች በ1600 የብርሃን ዓመታት ልዩነት ርቀት ላይ ይገኛሉ።
ጥ፡- እጅግ ግዙፍ የሆኑት ጥቁር ጉድጓዶች በመጨረሻ ወደ አንድ ይዋሃዳሉ?
መ: አዎ፣ ሳይንቲስቶች በNGC 7727 ውስጥ ያሉት ግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶች በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ እንደሚዋሃዱ ይተነብያሉ፣ ይህም ይበልጥ ግዙፍ የሆነ ጥቁር ቀዳዳ ይፈጥራል።
ጥ: አቧራው ከተረጋጋ በኋላ NGC 7727 ምን ይሆናል?
መ: ግጭቱ ከተረጋጋ በኋላ፣ NGC 7727 በጣም ትንሽ የኮከብ ምስረታ ባላቸው አሮጌ ኮከቦች ወደ ተቀላቀለ ሞላላ ጋላክሲ ይቀየራል።
ጥ፡ የ NGC 7727ን ምስል ለማንሳት ምን አይነት መሳሪያ ጥቅም ላይ ውሏል?
መ: የ NGC 7727 ምስል የተቀረፀው በጌሚኒ ሳውዝ ቴሌስኮፕ ላይ የተገጠመውን Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) በመጠቀም ነው።