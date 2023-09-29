በስፔን ውስጥ አዲስ የሳውሮፖድ ዳይኖሰር ዝርያዎች ተገኝተዋል

አንድ አዲስ ጥናት በአንድ ወቅት በአይቤሪያ ባሕረ ገብ መሬት ከ122 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ይዞር የነበረ ከዚህ ቀደም የማይታወቅ የሳሮፖድ ዳይኖሰር ዝርያ መገኘቱን ይፋ አድርጓል። Garumbatitan Morellensis ተብሎ የሚጠራው ይህ ዳይኖሰር በጥንት የፍጥረት ዘመን በአውሮፓ የሚታወቁትን የዳይኖሰርቶች ልዩነት አስፍቷል። የጋርምባቲታን ቅሪተ አካላት የተገኘው በዚህ ዘመን ካሉት ምርጥ ቅሪተ አካላት አንዱ በሆነው በሞሬላ ስፔን ነው።
በኤልስ ፖርትስ ደ ሞሬላ ክልል ውስጥ ያሉት ደለል ክምችቶች ከጥንት ክሬትሴየስ ጀምሮ የተትረፈረፈ የዳይኖሰር ቅሪተ አካል አላቸው። የሞሬላ ክልል በስፔን ውስጥ የመጀመሪያው የዳይኖሰር ቅሪት የተገኘበት ቦታ በመሆኑ ጠቃሚ ነው። በቅርብ ዓመታት ውስጥ ኦርኒቶፖድ እና ሳሮፖድ ዳይኖሰርስን ጨምሮ በርካታ የሜሶዞይክ አከርካሪ አጥንቶች ቅሪተ አካላት በዚህ አካባቢ ተገኝተዋል።
Garumbatitan Morellensis የፖርቹጋል እና የስፔን የቅሪተ አካል ተመራማሪዎች ቡድን ገልጿል። አዲሱ የዳይኖሰር ዝርያ የሳሮፖድ ቡድን ነው፣ እሱም ረጅም አንገትና ጅራት ያላቸው ትላልቅ ባለአራት እፅዋት ዳይኖሰርቶችን ያቀፈ ነው። የጋረምባቲታን ቅሪተ አካላት የተቆፈሩት በሳንት አንቶኒ ዴ ላ ቬስፓ ቅሪተ አካል ሲሆን በአውሮፓ ውስጥ ከታችኛው ክሪቴሴየስ ከፍተኛ መጠን ያለው የሳሮፖድ ዳይኖሰር ክምችት አንዱ ተለይቶ ይታወቃል።
የጋሪምባቲታን ቅሪተ አካላት ትልቅ መጠኑን ያሳያሉ፣ ከአንድ ሜትር በላይ ስፋት ያላቸው የአከርካሪ አጥንቶች እና ሁለት ሜትር ርዝመት ያለው ፌሙር አላቸው። በጂኦሎጂካል መዝገብ ውስጥ ከሞላ ጎደል የተሟሉ እና የተስተካከሉ እግሮች ግኝት ብርቅ ነው። ጥናቱ የጋሪምባቲታንን የአናቶሚካል ባህሪያት ዝርዝር መግለጫ ይሰጣል, ልዩ የሆነ የሴት እና የእግር ዘይቤን ያጎላል.
ይህ ጥናት በአይቤሪያ ባሕረ ገብ መሬት ውስጥ ከጥንት ክሪቴስየስ በGarumbatitan Morellensis እና በሌሎች የሳሮፖድ ዳይኖሰርስ መካከል ያለውን የዝግመተ ለውጥ ግንኙነት ይመረምራል። Garumbatitan ከ Somphospondyli ቡድን በጣም ጥንታዊ አባላት አንዱ ነው ተብሎ ይመደባል፣ እሱም በ Cretaceous ጊዜ የተለያየ እና ብዙ የነበረው ነገር ግን በሜሶዞይክ ዘመን መጨረሻ ላይ ጠፍቷል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች በአውሮፓ ክሪቴሴየስ ውስጥ በተለይም በአይቤሪያ ባሕረ ገብ መሬት ውስጥ ስላለው የሳሮፖድስ ውስብስብ የዝግመተ ለውጥ ታሪክ አጽንዖት ይሰጣሉ። ከእስያ፣ ከሰሜን አሜሪካ እና ከአፍሪካ የዘር ሐረግ ጋር የተያያዙ ዝርያዎች መኖራቸው በአህጉሮች መካከል የእንስሳት መበታተን ጊዜን ያሳያል። የተገኙት ሁሉም ቅሪተ አካላት ወደ ነበሩበት መመለስ በሜሶዞይክ ዘመን ስለ ሳሮፖድስ የመጀመሪያ ዝግመተ ለውጥ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ማጣቀሻዎች:
- “አዲሱ ሳሮፖድ ዳይኖሰር ከሞሬላ ተፋሰስ (ቴሩኤል-አልፋምብራ) ቀደምት ክሬታሴየስ፣ ስፔን” - የሊንያን ሶሳይቲ ዞሎጂካል ጆርናል