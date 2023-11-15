አዲስ መጣጥፍ፡- በአትክልትዎ ውስጥ የፐርፕል ንጉሠ ነገሥት ናስታርቲየም ሁለገብነት

ለአትክልት ቦታዎ እፅዋትን በሚመርጡበት ጊዜ, ግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ. ከቀለም እና መጠን እስከ ተኳሃኝነት እና ብዝሃ ህይወት, እያንዳንዱ ምርጫ የአረንጓዴ ቦታዎን አጠቃላይ ውበት እና ተግባራዊነት በእጅጉ ሊጎዳ ይችላል. በአትክልተኝነት ማህበረሰብ ውስጥ ትኩረትን ሲስብ የነበረው አንድ ተክል ሐምራዊ ንጉሠ ነገሥት ናስታስትየም ነው።
በ Instagram መለያው ኔትልስ እና ፔትልስ ላይ የአትክልት ስፍራ ባለሙያው ጄሚ ዋልተን ስለ ሐምራዊው ንጉሠ ነገሥት ናስታኩቲየም እየተናደፈ ነው። ይህ ልዩ ልዩ ናስታኩቲየም በተለመደው የአትክልት ተባዮች እና በሽታዎች የመቋቋም አቅምን በማሳየት በሚያስደንቅ ሁኔታ ዘላቂ ሆኖ ተገኝቷል። እንደ ጥቁር ዝንብ እና ጎመን ነጭ አባጨጓሬ ያሉ ተግዳሮቶች ቢያጋጥሟቸውም የዋልተን ወይንጠጅ ቀለም ያለው ንጉሠ ነገሥት ናስታስትየም ለእነዚህ ጉዳዮች ሳይሸነፍ የዳበረ ሆኗል።
በሐምራዊ ሮዝ መልክ ተለይተው የሚታወቁት ሐምራዊው ንጉሠ ነገሥት nasturtiums በዋልተን የአትክልት ስፍራ ውስጥ በብዙ ስፍራዎች የበለፀጉ ናቸው። የእነሱ ሁለገብነት በየዓመቱ ናስታኩቲየም የሚያበቅልበት ዋና ምክንያት ነው. እነሱ በሚያምር ሁኔታ ደስ የሚያሰኙ ብቻ ሳይሆን ለአትክልት ስነ-ምህዳር በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣሉ.
እንደ ቡኒፉል አትክልተኛው አባባል፣ ሐምራዊ ንጉሠ ነገሥት nasturtiums ግራ የመጋባት እና እንደ ጎመን ሉፐር፣ ስኳሽ ትኋን እና የኩምበር ጥንዚዛዎች ያሉ ተባዮችን የመመከት ችሎታ አላቸው። እነዚህ ተባዮች በ nasturtiums ኬሚካላዊ ባህሪያት ምክንያት በቅጠሎቹ ላይ ከማረፍ እና እንቁላል ከመጣል ይከላከላሉ. በተጨማሪም ናስታኩቲየም እንደ አፊድ ያሉ ተባዮችን ከፍተኛ ዋጋ ካላቸው ሰብሎች በመሳብ አትክልቶቻችሁን ከወረራ በመጠበቅ እንደ ወጥመድ እፅዋት ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ።
ከዚህም በላይ ሐምራዊው ንጉሠ ነገሥት ናስታኩቲየም እንደ ማንዣበብ እና ተርብ ያሉ ጠቃሚ ነፍሳትን ይስባል። እነዚህ ነፍሳት የበለጠ አጥፊ ተባዮችን በመቆጣጠር ፣የተመጣጠነ የአትክልት ሥነ-ምህዳርን በማረጋገጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
የአትክልተኝነት አድናቂዎች ምላሽ እጅግ በጣም አዎንታዊ ነው። ብዙዎች ወይን ጠጅ ንጉሠ ነገሥት ዘር ለመግዛት ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል, በጥንካሬው እና በውበቱ ተገርመዋል. ሌሎች ደግሞ የየራሳቸውን የስኬት ታሪኮች ለዕፅዋቱ አካፍለዋል፣ ይህም በየወቅቱ የማሳደግ ችሎታውን አጉልቶ ያሳያል።
ከፀረ-ተባይ ነፃ የሆነ የአትክልት ቦታ ለመፍጠር, ሊቀጥሩ የሚችሉ ተጨማሪ የስነ-ምህዳር ዘዴዎች አሉ. ለምሳሌ፣ በክፉ አፊዶች ላይ ለመመገብ ጥንዶችን ማስተዋወቅ በጣም ውጤታማ ይሆናል። በአማራጭ፣ ከጥንታዊ አልጌ አፅም የተገኘ የተፈጥሮ ዱቄት ዲያቶማስየምን በመጠቀም ጉንዳኖችን፣ ስሉግስን እና የቲማቲም ቀንድ ትሎችን ለመቆጣጠር ይረዳል።
ለማጠቃለል ያህል ሐምራዊ ንጉሠ ነገሥት ናስታኩቲየም ከማንኛውም የአትክልት ቦታ ጋር ሁለገብ እና ጠንካራ ተጨማሪ ናቸው. ተባዮችን በመከላከል እና ጠቃሚ ነፍሳትን በመሳብ ሁለቱንም ውበት እና ተግባራዊ ጥቅሞችን ይሰጣሉ። እነዚህን የሚያማምሩ ተክሎች ወደ አረንጓዴ ቦታዎ ማካተት ያስቡበት እና ሚዛናዊ ስነ-ምህዳርን በሚያስተዋውቁበት ጊዜ በሚያመጡት ንቁነት ይደሰቱ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ: ሐምራዊ ንጉሠ ነገሥት nasturtiums ለመጠበቅ አስቸጋሪ ናቸው?
መ: አይ, ሐምራዊ ንጉሠ ነገሥት ናስታኩቲየም በጥንካሬያቸው እና በጥንካሬያቸው ይታወቃሉ, ይህም በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ ጥገና ያላቸው ተክሎች ያደርጋቸዋል.
ጥ: ሐምራዊ ንጉሠ ነገሥት nasturtiums ሊበላ ይችላል?
መ: አዎ፣ የናስታኩቲየም አበባዎች እና ቅጠሎች ለምግብነት የሚውሉ ናቸው እና እንደ ማስዋቢያ ሊያገለግሉ ወይም ለፔፐር ጣዕም ወደ ሰላጣ ማከል ይችላሉ።
ጥ: ሐምራዊ ንጉሠ ነገሥት nasturtium ዘሮች የት መግዛት እችላለሁ?
መ: ሐምራዊ ንጉሠ ነገሥት ናስታስትየም ዘሮችን በተለያዩ የአትክልት ቦታዎች፣ በመስመር ላይ ዘር አቅራቢዎች ወይም በአትክልተኝነት ማህበረሰቦች እና መድረኮች ማግኘት ይችላሉ።
ጥ: ሐምራዊ ንጉሠ ነገሥት ናስታኩቲየም ልዩ የእድገት ሁኔታዎችን ይፈልጋሉ?
መ: ሐምራዊ ንጉሠ ነገሥት nasturtiums በደንብ በሚደርቅ አፈር ውስጥ ይበቅላሉ እና ሙሉ ፀሀይን ወይም ከፊል ጥላ ይመርጣሉ። ሆኖም ግን, እነሱ ተስማሚ ናቸው እና ብዙ አይነት ሁኔታዎችን ይቋቋማሉ.
ጥ: ከሐምራዊ ንጉሠ ነገሥት ናስታስትየም ጎን ምን ሌሎች አበቦችን መትከል እችላለሁ?
መ: ሐምራዊ ንጉሠ ነገሥት nasturtiums ደማቅ እና የተለያዩ የአትክልት ማሳያዎችን ለመፍጠር እንደ marigolds፣ zinnias እና ኮስሞስ ካሉ ሌሎች አመታዊ እና ለብዙ አመቶች ጋር በጥሩ ሁኔታ ይጣመራሉ።