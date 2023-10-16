የጋላክሲዎችን ምስጢር ይፋ ማድረግ፡ ከ GALAXY CRUISE እና የዜጎች የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ግንዛቤዎች

ጋላክሲ ክራይዝ ከዜጎች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጋር በመተባበር እና ከሱባሩ ቴሌስኮፕ የተሻሻሉ ምስሎችን በመጠቀም የጋላክሲዎችን ሚስጥራዊነት የመፍታት ተልእኮ ጀምሯል። እነዚህን ምስሎች በመመርመር ፕሮጀክቱ እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርጓል፡ ጋላክሲዎች ሲጋጩ እና ሲዋሃዱ ከፍ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ያሳያሉ። ይህ መገለጥ ለተለያዩ የዩኒቨርስ ተፈጥሮ ብርሃን ፈንጥቋል፣ ይህም ለተለያዩ ጋላክሲዎች በእነዚህ የጠፈር ግጭቶች እጅግ በጣም ብዙ በሆነ ጊዜ ውስጥ ነው።
ጋላክሲ ክራይዝ በጃፓን ብሔራዊ የሥነ ፈለክ ኦብዘርቫቶሪ (NAOJ) የሚመራ የዜጎች ሳይንስ ፕሮጀክት ከ2019 ጀምሮ በኮስሚክ ውቅያኖስ ላይ እየተጓዘ ይገኛል። የዜጎች የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሰፊ ሥልጠና ከወሰዱ በኋላ በፕሮጀክቱ ላይ ከፍተኛ አስተዋፅዖ አድርገዋል፣ ይህም ተመራማሪዎች እንዲያደርጉ አስችሏቸዋል። ስለ ጋላክሲዎች መስተጋብር እና ውህደት ወደር የለሽ ግኝቶች።
ፕሮጀክቱ በሱባሩ ቴሌስኮፕ በሃይፐር ሱፕሪም-ካም (HSC) ከተነሱ ጥልቅ ምስሎች ውስጥ መስተጋብር የሚፈጥሩ ጋላክሲዎችን በመለየት እንዲረዱ የዜጎች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ጋብዟል። እነዚህ ግለሰቦች ሙያዊ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ላይሆኑ ይችላሉ, ነገር ግን በባለሙያዎች በሚሰጡ ስልጠናዎች, ጋላክሲዎችን በመመደብ የተካኑ ሆነዋል. በ2.5 ዓመታት ውስጥ ወደ 10,000 የሚጠጉ የዜጎች የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከ2 ሚሊዮን በላይ ምደባዎችን ሠርተዋል፣ ይህ ደግሞ በሙያዊ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ብቻ የማይቻል ነበር።
የእነዚህ ዜጋ ሳይንቲስቶች ምደባ ትንተና በሚያስደንቅ ሁኔታ ትክክለኛ መሆናቸውን አረጋግጧል። ጥልቅ የHSC ምስሎች ቀደም ሲል የተደበቁ ባህሪያትን በማግኘታቸው እንደ ሞላላ ተብለው በተመደቡት ጋላክሲዎች ውስጥ ያሉ ጠመዝማዛ ክንዶችን በመግለጽ ይህን ከፍተኛ ትክክለኛነትን ለማሳካት ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል። በተጨማሪም GALAXY CRUISE ለኤችኤስሲ ምስሎች ስሜታዊነት እና መፍታት ምስጋና ይግባውና የጋላክሲ መስተጋብርን የሚያመለክቱ የተሳሳቱ ባህሪያትን በተሳካ ሁኔታ ያዘ።
ይህ ፕሮጀክት የግንኙነት ምልክቶችን የሚያሳዩ የተለመዱ ጋላክሲዎችን ብቻ ሳይሆን በአሁኑ ጊዜ በአመጽ ውህደት ውስጥ ያሉ ጋላክሲዎችንም ለይቷል። እነዚህ የአመጽ ውህደቶች በከፍተኛ ደረጃ የተዛቡ ቅርፆች አሏቸው፣ ይህም በበርካታ ዜጎች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከተደረጉት ምስላዊ ምደባዎች በስተጀርባ ያለውን ታላቅ ኃይል ያሳያል።
የ GALAXY CRUISE ቁልፍ ግኝቶች አንዱ ጋላክሲዎች መስተጋብር መፍጠር ነው፣በተለይም በአመጽ ውህደት ውስጥ የሚሳተፉት ከፍ ያለ የኮከብ አፈጣጠር እንቅስቃሴን እና እጅግ በጣም ግዙፍ በሆኑ ጥቁር ጉድጓዶች ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ ይጨምራል። እነዚህ ውጤቶች እንደሚጠቁሙት የጋላክሲዎች የመጨረሻ ውህደት የውስጥ እንቅስቃሴን ይጨምራል። እነዚህ ግኝቶች ለሁለቱም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና ተሳታፊ ዜጋ ሳይንቲስቶች ጉልህ የሆነ ምዕራፍ የሚወክሉ ከ GALAXY CRUISE በወጣው ሳይንሳዊ ወረቀት ላይ ታትመዋል።
የጋላክሲ ክራይዝ የጋላክሲዎችን ውህደት በእይታ ምደባ የመለየት አካሄድ ምንም እንኳን ጊዜ የሚወስድ ተፈጥሮው ቢኖርም አጠቃላይ የውህደት ናሙናን ለመገንባት ኃይለኛ ዘዴ መሆኑን አረጋግጧል። ይህ አካሄድ ከሱባሩ ቴሌስኮፕ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች ጋር በማጣመር ተመራማሪዎች ስለ ጋላክሲዎች ተለዋዋጭነት እና ውስብስብነት የበለጠ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አድርጓል።
ምንጮች፡ GALAXY CRUISE ፕሮጀክት፣ የጃፓን ብሔራዊ የሥነ ፈለክ ተመራማሪ