አዲስ ሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ምስሎች አስደናቂ ጋላክሲዎችን ይገልጣሉ

ናሳ በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተነሱ ስድስት አዳዲስ የጋላክሲ ምስሎችን ለቋል። እነዚህ ምስሎች የኮከቦች አፈጣጠርን፣ ዝግመተ ለውጥን እና ሱፐርኖቫን ጨምሮ በተለያዩ የጠፈር ክስተቶች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ኮስሞስን ከሦስት አስርት ዓመታት በላይ ሲከታተል የቆየ ሲሆን ወደ 1.5 ሚሊዮን የሚጠጉ ምልከታዎችን አድርጓል። የሚታይ እና አልትራቫዮሌት ብርሃንን እንዲሁም የሰማይ አካላትን ለማጥናት ወሳኝ የሆነውን የኢንፍራሬድ ስፔክትረም አጭር ዝርጋታ ይይዛል።
ከምድር በላይ በ340 ማይል ርቀት ላይ የሚገኘው የሃብል ምህዋር በምድር ከባቢ አየር የሚዘጋውን ብርሃን እንዲይዝ ያስችለዋል። የተለያዩ የብርሃን ዓይነቶች ስለ ሩቅ የሰማይ አካላት የተለያዩ ፍንጮችን ይሰጣሉ። የሚታይ እና አልትራቫዮሌት ብርሃን ቅርብ የሆኑ ክስተቶችን ያሳያል, የኢንፍራሬድ ብርሃን ደግሞ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ በጣም ጥንታዊ እና በጣም ሩቅ የሆኑትን አንዳንድ ክስተቶች እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል. የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ፣ የሃብል የቅርብ ጊዜ አቻ፣ የሚያተኩረው በመካከለኛ እና በቅርብ-ኢንፍራሬድ ብርሃን ላይ ነው።
በናሳ የተለቀቁት የቅርብ ጊዜ ምስሎች የተለያዩ ጋላክሲዎችን ያሳያሉ። በቪርጎ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ያለው መካከለኛ ጠመዝማዛ ጋላክሲ NGC 4654 ተመራማሪዎች በወጣት ኮከቦች እና በቀዝቃዛ ጋዝ መካከል ያለውን ግንኙነት እንዲገነዘቡ ይረዳቸዋል። NGC 612፣ በቅርጻቅርጽ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘው ብርቅዬ የሬዲዮ ጋላክሲ፣ ከፍተኛ የሬዲዮ ልቀት ያስወጣል፣ እና ሳይንቲስቶች የዚህ ክስተት ምክንያት እያጠኑ ነው። NGC 6951፣ በሴፉስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ያለው መካከለኛ ጠመዝማዛ ጋላክሲ፣ እጅግ ግዙፍ የሆነ ጥቁር ቀዳዳ በክብ ቀለበት የተከበበ እና ሱፐርኖቫዎችን ስለሚያመርቱ የጠፈር አካባቢዎች ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
NGC 1087፣ በሴተስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የተከለከለው ጠመዝማዛ ጋላክሲ ቀጣይነት ያለው የኮከብ አፈጣጠር ያሳያል፣ ይህም የተመራማሪዎችን ፍላጎት ያነሳሳል። NGC 5068፣ ሌላው የተከለከለው ጠመዝማዛ ጋላክሲ በድንግል ህብረ ከዋክብት ውስጥ፣ ኢንተርስቴላር ብናኝ እና በሺዎች የሚቆጠሩ ኮከቦችን የሚፈጥሩ ክልሎችን ይዟል። በመጨረሻ፣ NGC 685፣ የተከለከለው ጠመዝማዛ ጋላክሲ በኤሪዳኑስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ፣ የሚሽከረከሩ ሰማያዊ ክንዶች ያለው ሲሆን ፍኖተ ሐሊብ መጠኑ በግማሽ ያህላል።
እነዚህ ምስሎች የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የአጽናፈ ዓለማችንን እንቆቅልሾች በመፍታት ረገድ ያደረገውን አስደናቂ ስራ ያመለክታሉ። ናሳ የሚገርሙ ምስሎችን በመቅረጽ የቦታን ድንቆችን ለአለም ማካፈል ይችላል።
ምንጮች:
- ናሳ (www.nasa.gov)