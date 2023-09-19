በጋላክሲ እስትንፋስ ውስጥ የጋዝ አስፈላጊነት

ጋዝ በጋላክሲዎች የሕይወት ዑደት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል. የከዋክብት እና ጋላክሲዎች የከዋክብት ምልከታ ትኩረት የረዥም ጊዜ ቢሆንም፣ ተመራማሪዎች ጋዝ በነዚህ የጠፈር አወቃቀሮች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ላይ ያለውን ከፍተኛ ተጽእኖ ለማየት እና በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት የቻሉት በቅርብ ጊዜ ነው።
“ጋዝ” የሚለው ቃል የሚያመለክተው በጋላክሲዎች መካከል የሚገኘውን ኢንተርስቴላር ሚዲያን እንዲሁም ጋላክሲን በቅርበት የከበበው የሰርከምጋላክቲክ ጋዝ ነው። እነዚህ ቃላት በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተለያዩ የጋዝ ክልሎችን ለመግለጽ ይጠቀማሉ, ነገር ግን በመካከላቸው ምንም ጥብቅ ድንበር የለም.
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጋላክሲዎች፣ በሰርከምጋላክቲክ መካከለኛነታቸው እና በኢንተርጋላክቲክ መካከለኛው መካከል ያለውን ውስብስብ የጋዝ ፍሰት መፍታት ጀመሩ። በሂደት ላይ ያለ የጋዝ መተንፈስ ለአዳዲስ ኮከቦች መወለድ አስፈላጊ በመሆኑ ይህ ፍሰት የኮከብ አፈጣጠርን በመቆጣጠር ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ይህ ፍሰት ሲያቆም የከዋክብት መፈጠርም እንዲሁ ይሆናል።
የጋላክሲው የመተንፈስ ሂደት በከዋክብት, በስበት ኃይል እና በጋዝ የሙቀት መጠን እና ውፍረት መካከል ያለውን ግንኙነት ያካትታል. ዩኒቨርስ ሲፈጠር ጋዝ በጋላክሲዎች ውስጥ ተሰብስቦ ከዋክብትን ወለደ። ከዋክብት ሲሞቱ, ጋዝ ወደ አካባቢው ቦታ ይመለሳሉ, ይህም መጀመሪያ ላይ ሞቃት እና የተበታተነ ነው. ይሁን እንጂ ጋዝ ከጋላክሲው ሲወጣ ይቀዘቅዛል እና መጠኑ ይጨምራል. ይህ የስበት ኃይል ጋዝ ወደ ጋላክሲው እንዲስብ ያደርገዋል, እዚያም ወድቆ አዲስ ኮከቦችን ይፈጥራል.
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከ1960ዎቹ ጀምሮ ወደ ጋላክሲዎች የሚገቡትን እና የሚወጡትን ጋዝ ከሩቅ የኳሳርስ ብርሃን በመጠቀም መከታተል ችለዋል። ከጋላክሲዎች ጋር የሚቀራረበው ሰርክጋላክቲክ ጋዝ ከፍ ያለ የብረታ ብረት መጠን ያለው ሲሆን ይህም ጋዝ በከዋክብት መባረሩ መሆኑን ደርሰውበታል። በሰርከምጋላክቲክ መካከለኛ ውስጥ ያለው ጋዝ በጋላክሲዎች ውስጥ ለዋክብት መፈጠር እንደ ነዳጅ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል።
መጠነ ሰፊ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በሰርከምጋላክቲክ መካከለኛ ውስጥ ያለው ጋዝ በኢንተርጋላክቲክ መካከለኛ ውስጥ ካለው ጋዝ እስከ 1,000 እጥፍ ጥቅጥቅ ያለ ነው። የዚህ ጋዝ ሙቀት ከ 10,000 እስከ 1 ሚሊዮን ኬልቪን ሲሆን ይህም ከኢንተርጋላክቲክ ጋዝ የበለጠ ሞቃት እና ቀዝቃዛ ያደርገዋል. ነገር ግን፣ ከጋላክሲዎቹ ራሳቸው በሚመጡት ምልክቶች ተደራራቢ በመሆናቸው ወደ ውስጥ የሚገባውን ጋዝ ማጥናት ፈታኝ ነው።
ለመታየት ቀላል የሆነው የሚወጣው ጋዝ መንስኤ ምን እንደሆነ በእርግጠኝነት አይታወቅም. የሱፐርኖቫዎች፣ የከዋክብት ነፋሳት ወይም የጥቁር ቀዳዳ ግብረመልስ ውጤት ሊሆን ይችላል። የሆነ ሆኖ ፣ ምንም እንኳን ልዩ መንስኤው ምንም ይሁን ምን ፣ የጋዝ ፍሰቱ በመጨረሻ ይቋረጣል ፣ ይህም በጋላክሲዎች ውስጥ የከዋክብትን አፈጣጠር ወደ መጥፋት ያመራል። አንድ ጋላክሲ ጸጥ ካለ በኋላ ከዋክብትን አይፈጥርም እና በቀይ ቀለም ይታያል።
ስለ ጋላክሲክ አተነፋፈስ ገና ብዙ የሚማረው ነገር ቢኖርም፣ ማስመሰያዎች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን አጋዥ ግንዛቤዎችን እየሰጡ ነው። FIRE simulation ለምሳሌ የጋላክሲዎችን አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት በመቅረጽ ተመራማሪዎች በእነዚህ የጠፈር አካላት ውስጥ እና ወደ ውጭ የሚወጣውን ጋዝ እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል።
በማጠቃለያው, ጋዝ በጋላክሲ የመተንፈስ ሂደት ውስጥ ወሳኝ አካል ነው. በከዋክብት አፈጣጠር ውስጥ የጋዝ ሚና እና የጋላክሲዎችን የሕይወት ዑደት መረዳት የከዋክብትን፣ የፕላኔቶችን እና የሕይወትን አመጣጥ ለመገንዘብ ወሳኝ ነው።
ምንጮች:
- Tumlinson, J. et al. “የሚልኪ ዌይ የጅምላ ጋላክሲዎች ሰርከማጋላክቲክ መካከለኛ” (2017)