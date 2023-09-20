ለብዙ መቶ ዘመናት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ትኩረታቸውን በከዋክብት እና በጋላክሲዎች ላይ ያተኩሩ ነበር, ነገር ግን በጋላክሲ ውስጥ ያለው አብዛኛው ንጥረ ነገር በእርግጥ ጋዝ መሆኑን ደርሰውበታል. በቴክኖሎጂ እድገቶች ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በአሁኑ ጊዜ በጋላክሲዎች ውስጥ እና ወደ ውጭ የሚወጣውን ጋዝ በመመልከት እና በማጥናት የእነዚህን የጠፈር መዋቅሮች የመተንፈስ ሂደት ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል። ጋላክሲ መተንፈስ ሲያቆም የኮከብ አፈጣጠር ይቆማል።
ጋዝ በጠፈር ውስጥ በተለያዩ ቅርጾች አለ. በጋላክሲዎች መካከል በሚኖርበት ጊዜ ኢንተርጋላክቲክ መካከለኛ ይባላል, በጋላክሲ ዙሪያ ያለው ጋዝ ደግሞ ሰርክጋላክቲክ ጋዝ በመባል ይታወቃል. እነዚህ የተለዩ መሰናክሎች ሳይሆኑ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን የተለያዩ የጋዝ ደረጃዎች ለመግለጽ የሚጠቀሙባቸው ስሞች ናቸው።
በጋላክሲ፣ በሰርከምጋላክቲክ መካከለኛው እና በኢንተርጋላክቲክ መካከለኛው መካከል ያለው የጋዝ ፍሰት የኮከብ አፈጣጠርን ለመቆጣጠር ወሳኝ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ኮከቦች፣ የስበት ኃይል እና የጋዝ ሙቀት እና መጠጋጋት ሚና ይጫወታሉ። በጋላክሲዎች ውስጥ ጋዝ ሲሰበሰብ እና ከዋክብት ሲፈጠሩ፣ ውሎ አድሮ ጋዙ ከዋክብት ሲሞቱ፣ በተለይም እንደ ሱፐርኖቫዎች ወደ ውጭ ይወጣል። ጋዝ, በዚህ ደረጃ, ሞቃት እና የተበታተነ ነው, መጨናነቅን ይቋቋማል.
ይሁን እንጂ ጋዙ ከጋላክሲው ወጥቶ ሲቀዘቅዝ መጠኑ ይጨምራል፣ ይህም የስበት ኃይል የበለጠ እንዲጎተት ያስችለዋል። ጋዝ ወደ ጋላክሲው ተመልሶ ወደ ደመና ወድቆ አዲስ ኮከቦችን መፍጠር ይችላል። ጋላክሲዎች መተንፈሳቸውን እንዲቀጥሉ የሚያስችላቸው ይህ የጋዝ መልሶ መጠቀም ዑደት ነው።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጋላክሲክ አተነፋፈስ ጽንሰ-ሐሳብን በመጀመሪያ በ 1960 ዎቹ ውስጥ በጋዝ ደመና ውስጥ ሲያልፉ ከሩቅ ኳሳሮች ብርሃንን ሲመለከቱ ደርሰውበታል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የቴክኖሎጂ እድገቶች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተሻሉ መሳሪያዎችን እና የዚህን ክስተት ጥልቅ ግንዛቤ ሰጥቷቸዋል.
የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሰርከምጋላክቲክ መገናኛን በማጥናት ከጋላክሲዎች ውጭ በተለየ የጋዝ ደመና መልክ ጋላክሲ መተንፈሱን የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል። አንዳንድ የጋዝ ደመናዎች ከፍ ያለ ብረቶች አሏቸው፣ ይህም ከጋላክሲዎች እንደመጡ እና ከዚያ በኋላ እንደተባረሩ ያሳያል። ይህ ከፍተኛ የብረታ ብረት ጋዝ ቀደም ሲል በጋላክሲ ውስጥ የነበረ የጋዝ ግልጽ ምልክት ነው.
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጋላክሲክ አተነፋፈስን ሁኔታ መረዳት ፈታኝ ቢሆንም በሰርከምጋላክቲክ መካከለኛ ጋዝ ውስጥ ያለው ጋዝ ከኢንተርጋላክቲክ ጋዝ እስከ 1,000 እጥፍ ይደርሳል። የዚህ ጋዝ ሙቀት ከ 10,000 እስከ 1 ሚሊዮን ኬልቪን ነው, ይህም ከኢንተርጋላቲክ መካከለኛ የበለጠ ቀዝቃዛ እና ሙቅ ያደርገዋል.
የጋዝ መውጣቱ መንስኤዎች አሁንም እርግጠኛ አይደሉም፣ እድሎች ሱፐርኖቫ፣ የከዋክብት ንፋስ፣ የጥቁር ቀዳዳ ጄት እና ግብረመልስን ጨምሮ። ትክክለኛው የጨዋታ ዘዴ ምንም ይሁን ምን ፣ ይህ የመተንፈስ ሂደት በመጨረሻ ይቆማል ፣ ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች “ማጥፋት” ብለው ይጠሩታል።
ጋላክሲዎች እንዴት እንደሚተነፍሱ መረዳት በጋዝ ፍሰት፣ በከዋክብት አፈጣጠር እና በጋላክሲ ዝግመተ ለውጥ መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት ለመፍታት አስፈላጊ ነው። በዚህ መስክ እየተካሄዱ ያሉ ጥናቶች እና ጥናቶች ስለ ኮስሞስ እና በውስጡ ያለን ቦታ ያለንን እውቀት እያሳደጉን ይገኛሉ።