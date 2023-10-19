የአዲስ ፕላኔት መወለድ፡ የፕላኔቶች ግጭት ማስረጃ በሩቅ የኮከብ ስርዓት ውስጥ ተገኝቷል

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በሩቅ የኮከብ ሥርዓት ውስጥ በሁለት ግዙፍ ፕላኔቶች መካከል የተከሰቱትን ግዙፍ ግጭት ተከትሎ ደርሰውበታል። ግጭቱ፣ ከተረጋገጠ፣ አዲስ ፕላኔት መወለድን ለመመስከር እና ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ሂደት ግንዛቤዎችን ለማግኘት ልዩ እድል ይሰጣል።
በዲሴምበር 2021፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ASASSN-21qj በመባል የሚታወቀው ተራ ፀሐይ መሰል ኮከብ ያልተለመደ ብልጭ ድርግም የሚል እና የመደብዘዝ ሁኔታ ሲያጋጥመው ተመልክተዋል። እነዚህ ክስተቶች ያልተለመዱ እና በተለምዶ በኮከብ እና በመሬት መካከል በሚተላለፉ ነገሮች ላይ የተመሰረቱ ናቸው ፣ አርቱ ሳኒዮ የተባሉ አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ እንደገለፁት ከኮከቡ የኢንፍራሬድ ብርሃን ልቀት በ 4% ገደማ ጨምሯል ። የማደብዘዝ ክስተት.
በእነዚህ ምልከታዎች ላይ ተመስርተው፣ ተመራማሪዎች ብልጭ ድርግም የሚሉ እና የሚደበዝዙት በሁለት ፕላኔቶች መካከል በተፈጠረ አስደንጋጭ ግጭት ሊገለጽ እንደሚችል ይመክራሉ። የዚህ ተፈጥሮ ግዙፍ ተፅእኖዎች በመጨረሻው የፕላኔት አፈጣጠር ደረጃ ላይ የተለመዱ ናቸው ተብሎ ይታመናል እና በስርአት ውስጥ ባሉ የፕላኔቶች መጠኖች ፣ ቅንጅቶች እና ምህዋር ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ።
ግጭቱ ከመጀመሪያዎቹ ፕላኔቶች በመቶዎች በሚቆጠር ጊዜ የሚበልጥ ትኩስ እና የሚያብረቀርቅ ቁሳቁስ በመፍጠር ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይል ያስወጣ ነበር። ይህ የተስፋፋው የፕላኔቶች አካል የናሳን WISE የጠፈር ቴሌስኮፕ ሲጠቀም ቀስ በቀስ እየቀዘቀዘ እና በሚሊዮን ለሚቆጠሩ አመታት እየጠበበ ሲሄድ ሙሉ በሙሉ አዲስ ፕላኔት ሊፈጥር ይችላል።
ተፅዕኖው የቆሻሻ ፍርስራሾችን ያመነጫል፣ አንዳንዶቹም ተንተው ወደ በረዶ እና ዓለት ክሪስታሎች ይገቡ ነበር። እነዚህ ላባዎች በ ASASSN-21qj እና በመሬት መካከል ማለፍ ይችሉ ነበር፣ይህም የተሳሳተ የኮከቡ መደብዘዝ ያስከትላል።
የእነዚህ ክስተቶች አተረጓጎም ትክክል ከሆነ፣ ይህንን የከዋክብት ስርዓት ማጥናት ስለ ፕላኔት አፈጣጠር ዘዴዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል። እስካሁን ከተደረጉት ውሱን ምልከታዎች፣ ተመራማሪዎች የተጋጩት ፕላኔቶች ከምድር ብዛት ብዙ ጊዜ እንደነበሩ፣ በመጠን ከኡራነስ እና ከኔፕቱን ጋር ሊነፃፀሩ እንደሚችሉ ተገንዝበዋል። በተጨማሪም፣ ከተፅእኖ በኋላ ያለው የሰውነት ሙቀት ወደ 700 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ አካባቢ እንደሚሆን ይገመታል፣ ይህም እንደ ውሃ ያሉ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ያላቸው ንጥረ ነገሮች እንዳሉ ይጠቁማል።
ይህ ግኝት ስለ ፕላኔቶች ግጭቶች እና የአዳዲስ አለም መወለድ ግንዛቤ ውስጥ አዲስ መስኮት ይከፍታል. የሳይንስ ሊቃውንት የእንደዚህ አይነት ክስተቶችን ውጤቶች በማጥናት አጽናፈ ዓለማችንን ስለሚፈጥሩ ሂደቶች ወሳኝ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ.
ምንጮች:
– [ምንጭ 1 – የምንጭ ርዕስ 1]
– [ምንጭ 2 – የምንጭ ርዕስ 2]