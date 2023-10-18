የአንድሮሜዳ ጋላክሲ የጥቃት ታሪክ በጋላክቲክ አርኪኦሎጂ ፕሮጀክት ተገለጠ

በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን የተካሄደው በቅርቡ የጋላክሲክ አርኪኦሎጂ ፕሮጀክት የአንድሮሜዳ ጋላክሲን ዓመጽ እና አስደናቂ ታሪክ ይፋ አድርጓል። ተመራማሪዎቹ የአንድሮሜዳ የከዋክብትን ኬሚካላዊ ቅንጅቶች በመተንተን ያለፈውን ጊዜ እንደገና መገንባት ችለዋል። ሁለቱንም የፕላኔቶች ኔቡላዎች እና ቀይ ግዙፍ ኮከቦችን ጨምሮ የተትረፈረፈ ንጥረ ነገር አገኙ፣ ይህም ሁከት ያለበትን የመፍጠር ሂደት ያመለክታል። እንዲያውም ቡድኑ የአንድሮሜዳ አፈጣጠር ፍኖተ ሐሊብ ከመመሥረት የበለጠ ትርምስ እንደነበር ያምናል።
ተመራማሪዎቹ አንድሮሜዳ ከፍተኛ የከዋክብት አፈጣጠር እንዳጋጠመው፣ ይህም የጋላክሲውን መሠረት ጥሏል፣ ከዚያም ከ2 ቢሊዮን እስከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ ሁለተኛ የኮከብ መወለድ ጊዜ እንደነበረው ይናገራሉ። ይህ ሁለተኛው የኮከብ ፍንዳታ ወቅት አንድሮሜዳ ተጋጭቶ ከሌላ ጋዝ የበለጸገ ጋላክሲ ጋር ሲዋሃድ “በእርጥብ ውህደት” የተቀሰቀሰ ሊሆን ይችላል። በዚህ ውህደት ውስጥ ያለው የጋዝ ፍሰት ተጨማሪ የኮከብ ምስረታ እንዲጨምር አድርጓል።
ቡድኑ በተጨማሪም አንድሮሜዳ ባለፉት ጊዜያት ከሌሎች ጋላክሲዎች ጋር ግጭት እና ውህደት እንደደረሰበት የሚጠቁሙ መረጃዎችን አግኝቷል። በአንድሮሜዳ ውስጥ የኮከቦችን ኬሚካላዊ ቅንጅቶች በመመርመር በዲስክ ክፍሎቹ ውስጥ ሁለት የተለያዩ ፊርማዎችን ለይተዋል። አንድ የከዋክብት ቤተሰብ ከብረት በአሥር እጥፍ የሚበልጥ ኦክሲጅን ሲኖረው ሌላኛው ቡድን ደግሞ ተመሳሳይ መጠን ያለው የሁለቱም ንጥረ ነገሮች መጠን ነበረው። ይህ ጠቃሚ ግኝት የተጠቆመውን ግጭት ምንነት እና የአንድሮሜዳ የከዋክብት ህዝብ ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
የጋላክሲው የአርኪኦሎጂ ፕሮጀክት የአንድሮሜዳ ያለፈ ታሪክ ግንዛቤን ብቻ ሳይሆን ስለወደፊቱ ጊዜውም ሁከት እንደሚፈጥር ፍንጭ ይሰጣል። ፍኖተ ሐሊብ እና አንድሮሜዳ በአሁኑ ጊዜ በግጭት ኮርስ ላይ ናቸው፣ በ4.5 ቢሊዮን ዓመታት ውስጥ ይጋጫሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ግጭት ለሁለቱም ጋላክሲዎች ልዩ የሆነ ጠመዝማዛ እጆቻቸውን በማጥፋት ከፍተኛ ለውጥ ያመጣል። የራሳችንን ሥርዓተ ፀሐይ ጨምሮ የከዋክብት ሕዝቦች በሕይወት ይኖራሉ ነገር ግን በአዲሱ የጋላክሲክ ማእከል ዙሪያ ወደ አዲስ ምህዋር ይጣላሉ።
የቡድኑ ግኝቶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያሉትን የኬሚካል ንጥረ ነገሮች አመጣጥ ሰፋ ያለ ምርመራ እንዲያደርጉ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ። እንደ ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ያሉ የላቀ ቴሌስኮፖችን በመጠቀም ተጨማሪ ጥናቶች አንድሮሜዳን ማሰስ ይቀጥላል እና ስለ ታሪኩ እና አመጣጡ ጥልቅ ግንዛቤ ይሰጣል።
ምንጮች:
- አስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች