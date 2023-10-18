የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

የአንድሮሜዳ ጋላክሲ የጥቃት ታሪክ በጋላክቲክ አርኪኦሎጂ ፕሮጀክት ተገለጠ

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 18, 2023
የአንድሮሜዳ ጋላክሲ የጥቃት ታሪክ በጋላክቲክ አርኪኦሎጂ ፕሮጀክት ተገለጠ

በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን የተካሄደው በቅርቡ የጋላክሲክ አርኪኦሎጂ ፕሮጀክት የአንድሮሜዳ ጋላክሲን ዓመጽ እና አስደናቂ ታሪክ ይፋ አድርጓል። ተመራማሪዎቹ የአንድሮሜዳ የከዋክብትን ኬሚካላዊ ቅንጅቶች በመተንተን ያለፈውን ጊዜ እንደገና መገንባት ችለዋል። ሁለቱንም የፕላኔቶች ኔቡላዎች እና ቀይ ግዙፍ ኮከቦችን ጨምሮ የተትረፈረፈ ንጥረ ነገር አገኙ፣ ይህም ሁከት ያለበትን የመፍጠር ሂደት ያመለክታል። እንዲያውም ቡድኑ የአንድሮሜዳ አፈጣጠር ፍኖተ ሐሊብ ከመመሥረት የበለጠ ትርምስ እንደነበር ያምናል።

ተመራማሪዎቹ አንድሮሜዳ ከፍተኛ የከዋክብት አፈጣጠር እንዳጋጠመው፣ ይህም የጋላክሲውን መሠረት ጥሏል፣ ከዚያም ከ2 ቢሊዮን እስከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ ሁለተኛ የኮከብ መወለድ ጊዜ እንደነበረው ይናገራሉ። ይህ ሁለተኛው የኮከብ ፍንዳታ ወቅት አንድሮሜዳ ተጋጭቶ ከሌላ ጋዝ የበለጸገ ጋላክሲ ጋር ሲዋሃድ “በእርጥብ ውህደት” የተቀሰቀሰ ሊሆን ይችላል። በዚህ ውህደት ውስጥ ያለው የጋዝ ፍሰት ተጨማሪ የኮከብ ምስረታ እንዲጨምር አድርጓል።

ቡድኑ በተጨማሪም አንድሮሜዳ ባለፉት ጊዜያት ከሌሎች ጋላክሲዎች ጋር ግጭት እና ውህደት እንደደረሰበት የሚጠቁሙ መረጃዎችን አግኝቷል። በአንድሮሜዳ ውስጥ የኮከቦችን ኬሚካላዊ ቅንጅቶች በመመርመር በዲስክ ክፍሎቹ ውስጥ ሁለት የተለያዩ ፊርማዎችን ለይተዋል። አንድ የከዋክብት ቤተሰብ ከብረት በአሥር እጥፍ የሚበልጥ ኦክሲጅን ሲኖረው ሌላኛው ቡድን ደግሞ ተመሳሳይ መጠን ያለው የሁለቱም ንጥረ ነገሮች መጠን ነበረው። ይህ ጠቃሚ ግኝት የተጠቆመውን ግጭት ምንነት እና የአንድሮሜዳ የከዋክብት ህዝብ ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ ላይ ብርሃን ይፈጥራል።

የጋላክሲው የአርኪኦሎጂ ፕሮጀክት የአንድሮሜዳ ያለፈ ታሪክ ግንዛቤን ብቻ ሳይሆን ስለወደፊቱ ጊዜውም ሁከት እንደሚፈጥር ፍንጭ ይሰጣል። ፍኖተ ሐሊብ እና አንድሮሜዳ በአሁኑ ጊዜ በግጭት ኮርስ ላይ ናቸው፣ በ4.5 ቢሊዮን ዓመታት ውስጥ ይጋጫሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ግጭት ለሁለቱም ጋላክሲዎች ልዩ የሆነ ጠመዝማዛ እጆቻቸውን በማጥፋት ከፍተኛ ለውጥ ያመጣል። የራሳችንን ሥርዓተ ፀሐይ ጨምሮ የከዋክብት ሕዝቦች በሕይወት ይኖራሉ ነገር ግን በአዲሱ የጋላክሲክ ማእከል ዙሪያ ወደ አዲስ ምህዋር ይጣላሉ።

የቡድኑ ግኝቶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያሉትን የኬሚካል ንጥረ ነገሮች አመጣጥ ሰፋ ያለ ምርመራ እንዲያደርጉ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ። እንደ ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ያሉ የላቀ ቴሌስኮፖችን በመጠቀም ተጨማሪ ጥናቶች አንድሮሜዳን ማሰስ ይቀጥላል እና ስለ ታሪኩ እና አመጣጡ ጥልቅ ግንዛቤ ይሰጣል።

ምንጮች:
- አስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

በማርስ ላይ ትልቁ የሴይስሚክ ክስተት በሜትሮይት ተጽእኖ ያልተከሰተ ሳይንቲስቶች ተናገሩ

ጥቅምት 18, 2023 ገብርኤል Botha
ሳይንስ

በሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ያለ ሱፐር ሌንስ ከፍተኛ ጥራት ያለው ምስል ዘዴን አዳብረዋል።

ጥቅምት 18, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

አዲስ ዘዴ ለንፁህ ኢነርጂ ቴክኖሎጂዎች ብርቅዬ-ምድር ንጥረ ነገሮችን ለማውጣት ባክቴሪያዎችን ይጠቀማል

ጥቅምት 18, 2023 Mampho Brescia

አመለጠዎት

ሳይንስ

በማርስ ላይ ትልቁ የሴይስሚክ ክስተት በሜትሮይት ተጽእኖ ያልተከሰተ ሳይንቲስቶች ተናገሩ

ጥቅምት 18, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

በሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ያለ ሱፐር ሌንስ ከፍተኛ ጥራት ያለው ምስል ዘዴን አዳብረዋል።

ጥቅምት 18, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

አዲስ ዘዴ ለንፁህ ኢነርጂ ቴክኖሎጂዎች ብርቅዬ-ምድር ንጥረ ነገሮችን ለማውጣት ባክቴሪያዎችን ይጠቀማል

ጥቅምት 18, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የጅምላ ኮከብ የመጨረሻ ዝግመተ ለውጥ በሱፐርኖቫ ምልከታዎች ተገለጠ

ጥቅምት 18, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች