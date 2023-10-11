ከአስር አመታት በፊት በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) የተጀመረው የጋይያ የጠፈር ተልዕኮ አላማው የኛን ጋላክሲ ሚልክ ዌይ ባለ 3D ካርታ ለመፍጠር ነበር። ሳይንቲስቶች 1.8 ቢሊዮን ኮከቦችን ከተመለከቱ እና ፍኖተ ሐሊብ ላይ ካርታ ካዘጋጁ በኋላ በሰማይ ላይ በሰፈሩባቸው አካባቢዎች ግልጽ የሆነ እይታ እንደጎደላቸው ተገነዘቡ። ይህንን ለመቅረፍ የጋይያ የጠፈር ምልከታ ያተኮረው ግሎቡላር ክላስተሮችን በማጥናት ላይ ያተኮረ ሲሆን እነዚህም የከዋክብት ልዕለ-ስብስብ ናቸው።
የግሎቡላር ስብስቦች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ጥቅጥቅ ያሉ ስብስቦች ናቸው እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ካሉ ጥንታዊ ነገሮች መካከል አንዱ ናቸው. ሳይንቲስቶች እነዚህን ዘለላዎች በማጥናት ፀሐይ የምትገኘው ፍኖተ ሐሊብ መሃል ላይ ሳይሆን ሳጅታሪየስ ክንድ በተባለው የጋላክሲው ጠመዝማዛ ክንድ ውስጥ በሚገኙ ክፍት ስብስቦች ውስጥ መሆኑን ደርሰውበታል።
አማተር የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከምድር በ17,090 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ከሚገኘው ኦሜጋ ሴንታዩሪ ከሚባል ልዩ ግሎቡላር ክላስተር የተሰበሰበውን መረጃ ለመተንተን እንዲረዱ በESA ተጠርተዋል። በዚህ ክላስተር ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን የሚሆኑ አዳዲስ ኮከቦችን እና የጠፈር ቁሶች በጣም ግዙፍ ከመሆኑ የተነሳ ብርሃንን እንደሚያጣብቁ ጥናቱ አሳይቷል።
የጋይያ የግሎቡላር ስብስቦች አሰሳ ስለእነዚህ የሰማይ አካላት ግልጽ ግንዛቤ ሰጥቷል። በእነዚህ ክላስተሮች ውስጥ ያለው ብዛት ያለው የከዋክብት ብዛት ቴሌስኮፖችን ሊጨናነቅ ስለሚችል እነሱን በትክክል ለማጥናት አስቸጋሪ ያደርገዋል። ሆኖም የጋይያ ምልከታዎች የእነዚህን ዘለላዎች የበለጠ ዝርዝር እና ትክክለኛ ምስል እንዲያሳዩ አስችለዋል።
ኦሜጋ ሴንታሪን የማጥናት ምርጫ የተነሳው ከምድር ላይ ሊታይ በሚችለው ፍኖተ ሐሊብ ውስጥ ትልቁ የታወቀ የግሎቡላር ክላስተር በመሆኑ ነው። በ150 የብርሃን አመታት ዲያሜትር እና ከፀሀይ ክብደት በአራት ሚሊዮን እጥፍ የሚገመተው ኦሜጋ ሴንታዩሪ በግምት በ10 ሚሊዮን ኮከቦች ላይ ተሰራጭቷል። የጋይያ የዚህ ክላስተር ካርታ እስከዛሬ ከፍተኛውን የአዳዲስ ኮከቦች ብዛት ያሳየ ሲሆን ፍኖተ ሐሊብ ውስጥ ስላለው የከዋክብት ስርጭት ብርሃን ፈንጥቋል።
በጋይያ የተስተዋለው አንድ አስደናቂ ክስተት የስበት ሌንሲንግ ሲሆን እንደ ግሎቡላር ክላስተር ባሉ ከባድ ነገሮች ውስጥ የሚያልፈው ብርሃን ይጣላል። በነዚህ ዘለላዎች የስበት ኃይል ምክንያት፣ ብርሃን መታጠፍ፣ የማጉላት ውጤት ያስከትላል። Gaia በOmega Centauri ክላስተር ውስጥ 381 የስበት ሌንሶችን ለይቷል፣ ይህም ኩሳርስ በመባል የሚታወቁ የሩቅ ብሩህ ምንጮችን ለመመልከት አስችሏል። እነዚህ ኳሳሮች በጥቁር ጉድጓዶች ሊሠሩ ይችላሉ፣ እና Gaia በክላስተር የመነጽር ውጤት እነሱን ማጥናት መቻሉ ስለእነዚህ ሩቅ ክስተቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ለወደፊቱ፣ Gaia በ2025 በስምንት ተጨማሪ በኮከብ የታሸጉ ክልሎች ላይ መረጃን ጨምሮ ተጨማሪ መረጃዎችን ለመልቀቅ አቅዷል። ሳይንቲስቶች ይህ የጋላክሲያችንን ዕድሜ ለማረጋገጥ፣ ማዕከሉን ለማግኘት፣ የከዋክብት ዝግመተ ለውጥን ለመረዳት እና በመጨረሻም ግንዛቤዎችን እንደሚሰጥ ተስፋ ያደርጋሉ። የአጽናፈ ሰማይ ራሱ ዕድሜ።
ምንጮች:
- ናሳ - ኦሜጋ ሴንታዩሪ፡ https://www.nasa.gov/feature/goddard/new-study-of-gaia-old-data-reveals-new-population-of-exotic-stellar-objects
- ኢዜአ፡ https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_reveals_veritable_treasure_trove_of_astronomical_objects
– DW፡ https://www.dw.com/am/gaia-ስፔስ-ሚሽን-የሚልኪ-መንገድ-ካርታ-ሞላ/a-58050539