የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት ለጋጋንያን ተልዕኮ የበረራ ማቋረጥ ፈተናን ሊያካሂድ ነው።

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) በህንድ የመጀመሪያው የሰው ልጅ የጠፈር በረራ ስራ ለሆነው ለጋጋንያን ተልእኮ የሰራተኞች የማምለጫ ስርዓት ወሳኝ የሆነ የበረራ ማቋረጥ ሙከራ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ነው። ፈተናው በጥቅምት ወር 2023 መጨረሻ ላይ እንዲካሄድ መርሐግብር ተይዞለታል።
Crew Escape System (ሲኢኤስ) በሚነሳበት ጊዜ ድንገተኛ ሁኔታ ሲያጋጥም የሰራተኞች ሞጁሉን ከአስጀማሪው ተሽከርካሪ በፍጥነት ለመለየት የተነደፈ የደህንነት ባህሪ ነው። የዚህ ወር የሙከራ ተሽከርካሪ TV-D1 በጋጋንያን ፕሮግራም ከታቀዱት አራት የማስወረድ ተልእኮዎች የመጀመሪያው ይሆናል።
የመጪው ፈተና ግብ የCESን አፈጻጸም በተለያዩ ሁኔታዎች ማለትም እንደ ከፍተኛ ተለዋዋጭ ግፊት እና ትራንስኒክ ሁኔታዎች ማረጋገጥ ነው። በፈሳሽ ግፊት ላይ የተመሰረተ ባለ አንድ ደረጃ ሮኬት የሙከራ ተሽከርካሪው በተለይ ለዚሁ ዓላማ ተዘጋጅቷል።
በTiruvananthapuram ላይ የተመሰረተው ቪክራም ሳራብሃይ የጠፈር ማእከል (VSSC)፣ የ ISRO መሪ ማዕከል፣ ለፈተናው የሚደረገውን ዝግጅት ይቆጣጠራል። የቪኤስኤስሲ ዳይሬክተር ኤስ ዩኒክሪሽናን ናይር እንደተናገሩት ሁሉም የተሽከርካሪዎች ሲስተሞች ማስጀመሪያው ላይ ደርሰዋል እና የመጨረሻው ስብሰባ በአሁኑ ጊዜ በመካሄድ ላይ ነው።
በተጨማሪም ናይር ለሙከራው መኪና ለስፔስ ቱሪዝም ጥቅም ላይ የሚውልበትን አቅም ጠቅሷል። ተሽከርካሪው የሰራተኞች ሞጁሉን ወደ 100 ኪ.ሜ ከፍታ ተሸክሞ በሰላም ወደ ምድር የመመለስ አቅም አለው።
የጋጋንያን ተልዕኮ ህንድ ከአንድ እስከ ሶስት ቀን ለሚቆይ ተልዕኮ በግምት 400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደሚገኘው ክብ ምህዋር ከሁለት እስከ ሶስት አባላት ያሉት ህንድ የመላክ አቅምን ለማሳየት ያለመ ነው። የሰራተኞች ሞጁል የተነደፈው በከባቢ አየር ውስጥ ላሉ ሰራተኞች ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር በተጫነው የብረት ውስጣዊ መዋቅር እና በሙቀት መከላከያ ስርዓት ባልተሸፈነ ውጫዊ መዋቅር ነው።
የ ISRO የከባድ-ሊፍት አስጀማሪ LVM3 ሮኬት ለጋጋንያን ተልዕኮ ማስጀመሪያ ተሽከርካሪ ሆኖ ተለይቷል። ነገር ግን ናይር LVM3 በከፍተኛ ወጪው ምክንያት CESን ለማረጋገጥ ፈተናዎችን ለማካሄድ እንደማይችል አብራርቷል።
ምንጭ፡- PTI (የምንጩ ስም ተደብቋል)