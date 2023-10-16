የውሃ ዱቄት በጠፈር ምርምር ውስጥ ለጠፈር ተመራማሪዎች የምግብ እና የኦክስጅን ምንጭ ሊሆን ይችላል

በታይላንድ የሚገኘው የማሂዶል ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች በጠፈር ምርምር ወቅት ለጠፈር ተመራማሪዎች የምግብ እና የኦክስጂን ምንጭ የሆነውን የውሃ ዱቄት በምድር ላይ ትንሹ የአበባ ተክል እምቅ አቅምን እየመረመሩ ነው። ዋተርሚል ወይም ቮልፍፊያ፣ በእስያ በሚገኙ ሀይቆች እና ኩሬዎች ላይ የሚንሳፈፍ ሥር የሌለው ተክል ነው። በፎቶሲንተሲስ እና ከፍተኛ የፕሮቲን ይዘቱ ኦክሲጅን የማመንጨት መቻሉ የጠፈር ተመራማሪዎችን ረዘም ላለ ተልዕኮ እና ወደ ሌሎች የሰማይ አካላት ጉብኝት ለማድረግ ተመራጭ ያደርገዋል።
ተመራማሪዎቹ የስበት ኃይል በውሃ ዱቄት እድገትና እድገት ላይ ያለውን ተጽእኖ ለማጥናት በኔዘርላንድ በሚገኘው የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ESA) ቴክኒካል ማእከል ሴንትሪፉጅ በመጠቀም ተክሉን ለከፍተኛ የስበት ሁኔታ አስገብተውታል። ሴንትሪፉጅ እስከ 20 እጥፍ የምድርን የስበት ኃይል ማስመሰል ይችላል፣ ይህም ሳይንቲስቶች የውሃ ዱቄት ከተለያዩ የስበት አከባቢዎች ጋር እንዴት እንደሚስማማ እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል።
Watermeal ቀላልነት፣ ስሮች፣ ግንዶች ወይም ቅጠሎች የሌሉበት፣ የስበት ኃይል በእጽዋት እድገት ላይ የሚያስከትለውን ውጤት ለማጥናት ተመራጭ ያደርገዋል። ከአምስት እስከ አስር ቀናት የሚፈጀው አጭር የሕይወት ዑደቱ ተመራማሪዎች ሙሉውን የሕይወት ዑደቱን እንዲመለከቱ እና የከፍተኛ የስበት ኃይል ምላሹን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።
ሙከራዎቹ የተፈጥሮ የፀሐይ ብርሃንን በሚመስሉ ኤልኢዲዎች በተገጠሙ ኮንቴይነሮች ውስጥ የውሃ ዱቄትን በማስቀመጥ እና በከፍተኛ ፍጥነት የሚሽከረከሩትን ያካትታሉ። ተመራማሪዎቹ በሁለት ሳምንት የፈተና ጊዜ ውስጥ ሁለት ትውልዶችን የውሃ ዱቄት ማጥናት ይችላሉ። ከዚያም የውሃ ዱቄት ለከፍተኛ ስበት ኃይል የሚሰጠውን ምላሽ ግንዛቤ ለማግኘት ለኬሚካላዊ ትንተና ናሙናዎችን ያወጡታል።
የውሃ ዱቄትን በከፍተኛ የስበት ደረጃ ከመሞከርዎ በፊት ቡድኑ ቀደም ሲል የእጽዋት እድገትን ለመከታተል ክሊኖስታቶች፣ ደካማ የስበት ኃይልን ወይም ማይክሮግራቪትን የሚመስሉ መሳሪያዎችን ተጠቅሟል። በተለመደው የስበት ኃይል እና በተመሰለው ማይክሮግራቪቲ መካከል ባለው የእፅዋት እድገት መካከል ያለው ንፅፅር ምንም ልዩነት አልታየም። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ እፅዋቶች በተለያዩ የስበት አካባቢዎች ውስጥ እንዴት እንደሚላመዱ እና እንደሚያድጉ በተሻለ ለመረዳት ምልከታዎቻቸውን በጠቅላላው የስበት ስፔክትረም ላይ ለማስፋፋት አላማ አላቸው።
የውሃ ዱቄት ኦክሲጅን የማመንጨት ችሎታ እና እንደ ፕሮቲን ምንጭ ካለው አቅም ጋር በህዋ ላይ የተመሰረተ ግብርና እና የጠፈር ተጓዦችን ለረጅም ጊዜ በሚቆይ የኅዋ ተልእኮ የመቆየት ተስፋ አለው። ተጨማሪ ምርምር እና ትንታኔ የሰው ልጅን የጠፈር ምርምርን ለመደገፍ ተስማሚነቱን ለመወሰን ይረዳል.
ምንጮች:
- በታይላንድ ውስጥ ማሂዶል ዩኒቨርሲቲ
- በኔዘርላንድ ውስጥ የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) የቴክኒክ ማዕከል