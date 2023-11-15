አዲስ አቀራረብ በልጆች Rhabdomyosarcoma አመጣጥ ላይ ብርሃን ፈነጠቀ

የህጻናት ራብዶምዮሳርኮማ ለስላሳ ቲሹዎች በተለይም በጡንቻዎች ላይ ተጽእኖ የሚያሳድር የካንሰር አይነት ነው. ነገር ግን፣ በጣም ኃይለኛ ከሆኑት ንዑስ ዓይነቶች አንዱ የሆነው ፊውዥን-አዎንታዊ rhabdomyosarcoma አመጣጥ ግልጽ አልሆነም። የቅዱስ ይሁዳ የሕፃናት ምርምር ሆስፒታል ተመራማሪዎች እጅግ አስደናቂ በሆነ ጥናት እነዚህ አደገኛ ዕጢዎች የሚነሱበትን የሕዋስ ዓይነት ለይተው አውቀዋል፣ ይህም ገዳይ ካንሰርን ለማከም ወሳኝ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
Fusion-positive rhabdomyosarcoma በሁለት ጂኖች PAX3 እና FOXO1 ውህደት ምክንያት የሚውቴድ ድብልቅ “ውህድ” oncoproteinን በመግለጽ ይታወቃል። ከዚህ ንኡስ ዓይነት ጋር የተዛመደ አስከፊ ትንበያ ቢሆንም፣ አመጣጡ እንቆቅልሽ ሆኖ የምርምር እና የሕክምና ጥረቶችን እያደናቀፈ ነው። ምንጩን ለማወቅ ተመራማሪዎቹ የመዳፊት ሞዴሎችን በመጠቀም ሙከራዎችን አድርገዋል።
በተለምዶ, ሳይንቲስቶች ፊውዥን-አዎንታዊ rhabdomyosarcoma ያለውን ሴል ለመለየት ሙከራ ውስጥ ዋና የጡንቻ ዕጢዎች ፍለጋ አድርገዋል. ይሁን እንጂ ይህ አካሄድ አልተሳካም. የቅዱስ ይሁዳ ተመራማሪዎች ዕጢዎቹ ጡንቻ ካልሆኑ ሴሎች ሊነሱ እንደሚችሉ ግምት ውስጥ በማስገባት የተለየ አቀራረብ ወስደዋል.
ተመራማሪዎቹ የ PAX3-FOXO1 ውህደትን በጡንቻም ሆነ በደም ቧንቧ ህዋሶች ውስጥ ኦንኮፕሮቲንን የሚገልጹ የመዳፊት ሞዴሎችን በመጠቀም ከእያንዳንዱ የሴል አይነት የሚመጡ እብጠቶችን አነጻጽረዋል። ግኝታቸው አስደናቂ ነበር። የ Oncoprotein ውህደት በሁለቱም በጡንቻዎች እና በሴሎች ውስጥ ያሉትን መደበኛ ሴሉላር ልዩነት ሂደቶችን ከመጠን በላይ በመውጣቱ ወደ ዕጢ መሰል ሴሎች ይለውጠዋል። ይህ ግኝት ፊውዥን-አዎንታዊ rhabdomyosarcoma ከጡንቻም ሆነ ከጡንቻ ካልሆኑ ሴሎች ሊነሳ እንደሚችል ይጠቁማል።
እነዚህ ዕጢዎች የሚመነጩባቸው የሕዋስ ዓይነቶችን መለየት ለምርምር እና ለሕክምና ስልቶች አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል። የሳይንስ ሊቃውንት የ fusion-positive rhabdomyosarcoma አመጣጥ በመረዳት በተለይ የእነዚህን ዕጢ ህዋሶች ተጋላጭነት የሚዳስሱ የታለሙ ህክምናዎችን ማዘጋጀት ይችላሉ። ይህ የዳሰሳ ጥናት የሕፃናት ራብዶምዮሳርኮማ እንቆቅልሾችን ለመፍታት እና ለታካሚዎች ውጤቶችን ለማሻሻል አንድ እርምጃ ይቀርበናል።
በየጥ
የሕፃናት ራሽኒስስ (rhabdomyosarcoma) ምንድን ነው?
የሕፃናት ራብዶምዮሳርኮማ ለስላሳ ቲሹዎች በተለይም በጡንቻዎች ላይ የሚፈጠር የካንሰር እጢ አይነት ነው። ብዙውን ጊዜ በልጆችና በጉርምስና ዕድሜ ላይ ባሉ ወጣቶች ላይ ነው.
ፊውዥን-አዎንታዊ rhabdomyosarcoma ምንድን ነው?
Fusion-positive rhabdomyosarcoma የሚያመለክተው ሁለት ዓይነት ጂኖች PAX3 እና FOXO1 በመዋሃድ የተገኘ ድብልቅ “ውህድ” oncoprotein በመኖሩ የሚታወቅ የራሃብዶምዮሳርኮማ ንዑስ ዓይነት ነው። ይህ ንዑስ ዓይነት ከደካማ ትንበያ ጋር የተያያዘ ነው.
የ fusion-positive rhabdomyosarcoma አመጣጥ የመወሰን አስፈላጊነት ምንድነው?
ፊውዥን-አዎንታዊ rhabdomyosarcoma የሚመነጨውን የሕዋስ ዓይነት መለየት የካንሰርን ባዮሎጂ ለመረዳት እና የታለሙ የሕክምና ስልቶችን ለማዘጋጀት ወሳኝ ነው። ተመራማሪዎች የእነዚህን እጢ ህዋሶች ተጋላጭነት እንዲመረምሩ እና እነሱን ለይቶ የሚያውቁ ህክምናዎችን እንዲያዳብሩ ያስችላቸዋል።
fusion-positive rhabdomyosarcoma ማጥናት ለምን አስፈለገ?
Fusion-positive rhabdomyosarcoma ለማከም አስቸጋሪ የሆነ የበሽታ ንዑስ ዓይነት ነው. ሳይንቲስቶች ይህንን ንዑስ ዓይነት በማጥናት እድገቱን እና እድገቱን የሚያንቀሳቅሱትን መሰረታዊ ስልቶችን ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ ይህም ይበልጥ ውጤታማ የሆኑ ህክምናዎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል።