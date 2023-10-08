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የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ግዙፍ ጋላክሲዎችን ከዩኒቨርስ ንጋት ላይ ገለጠ

ByMampho Brescia

ጥቅምት 8, 2023
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ግዙፍ ጋላክሲዎችን ከዩኒቨርስ ንጋት ላይ ገለጠ

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ከቢግ ባንግ በኋላ ባሉት የመጀመሪያዎቹ ቢሊዮን ዓመታት ውስጥ ይኖራሉ ተብሎ ከሚጠበቀው በላይ ትልቅ፣ ግዙፍ እና ብሩህ የሆኑ የሩቅ ጋላክሲዎችን በመመልከት አዲስ ግኝት አድርጓል። ይህም ሳይንቲስቶች የኮስሞሎጂን የተለመዱ ንድፈ ሐሳቦች እንዲጠራጠሩ አድርጓቸዋል, አልፎ ተርፎም አጽናፈ ሰማይ ቀደም ሲል ከተገመተው በእጥፍ ሊበልጥ ይችላል የሚል ስጋት ፈጥሯል.

የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ይህንን ልዩነት ለማብራራት የተራቀቁ ማስመሰያዎችን ተጠቅሟል። በጥንታዊው ዩኒቨርስ ውስጥ የተናደደ እና መደበኛ ያልሆነ የኮከብ ምስረታ በአሁኑ ጊዜ በአቅራቢያው ካሉ ጋላክሲዎች የበለጠ ጋላክሲዎች እንዲፈጠሩ እና በዝግመተ ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል ይጠቁማሉ። ገለጻዎቹ ለፈጣን እና መደበኛ ያልሆነ የኮከብ ፍንዳታ እንቅስቃሴ ወይም የኮከብ መፈጠር ምስጋና ይግባውና አነስተኛ ግዙፍ ጋላክሲዎች ብርሃን ሊመስሉ እንደሚችሉ ያመለክታሉ። የፕሮቶስታሮች እና አዲስ የተወለዱ ኮከቦች ጉልበት ተፈጥሮ ለእነዚህ ጋላክሲዎች ብሩህነት አስተዋፅዖ ያደርጋል።

በአስትሮፊዚካል ጆርናል ሌተርስ ላይ የታተመው ግኝቶቹ እንደሚጠቁሙት በኮስሚክ ንጋት ላይ የሚፈጠሩት ጋላክሲዎች ከቢግ ባንግ በኋላ ባለፈ ጊዜ ውስጥ የሚፈለገውን ብሩህነት ማግኘት ይችላሉ። ይህ የኮስሚክ ንጋት በመባል የሚታወቀው ወቅት, የመጀመሪያዎቹ ኮከቦች እና ጋላክሲዎች ሲፈጠሩ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ የብርሃን መውጣትን ያመለክታል.

ይህ ግኝት ስለ ጋላክሲ አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ ይፈታተነዋል፣ ይህም የቀደመውን አጽናፈ ዓለም ውስብስብ እና ተለዋዋጭ ተፈጥሮ ያሳያል። የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የእውቀታችንን ወሰን መግፋቱን ቀጥሏል እና በሩቅ ኮስሞስ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።

ምንጮች:
- የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ እይታውን ወደ ሩቅ አጽናፈ ሰማይ አዙሯል… (ምንጭ ጽሑፍ)
- ጥናት እንደሚያሳየው ጋላክሲዎች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ በጨቅላነታቸው የተለያየ ባህሪ ይኖራቸው ነበር።
- የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የኦሪዮን ኔቡላ ምስል በESASky ተለቀቀ

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