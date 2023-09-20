ጠፈርተኞች በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ተሳፍረው ተግባራቸውን አጠናቀቁ

በአሁኑ ጊዜ 19 ነዋሪዎች በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ውስጥ ይኖራሉ፣ እሱም እንደ የምርምር ላብራቶሪ እና የጠፈር ጣቢያ ለአለም አቀፍ የጠፈር ምርምር ትብብር። በሴፕቴምበር XNUMX ላይ ሶስት አዳዲስ የአውሮፕላኑ አባላት መጡ እና ከክብደት ማጣት ጋር መላመድ ጀመሩ።
የናሳው ሎራል ኦሃራ እና የሮስኮስሞስ ኒኮላይ ቹብ ሁለቱም ለመጀመሪያ ጊዜ የምሕዋር ነዋሪዎች ሲሆኑ የተለያዩ የጥገና ሥራዎችን ወስደዋል። ኦሃራ በጣቢያው ላይ ያለውን የውሃ ጥራት ለመገምገም የውሃ ናሙናዎችን በማዘጋጀት ቹብ የልብና የደም ዝውውር እና የመተንፈሻ አካላት ተግባርን ለመገምገም በተደረገው ሙከራ ተሳትፏል።
ሁለቱ አዳዲስ የበረራ አባላት ከሮስኮስሞስ ከበረራ ኢንጂነር ኦሌግ ኮኖኔንኮ ጋር ወደ አይኤስኤስ የተወሰዱት በሶዩዝ ኤምኤስ-24 የጠፈር መንኮራኩር ነው። ኮኖኔንኮ ከፊል ቀኑን ሙሉ ጭነትን ከሶዩዝ በማዘዋወር እና በጣቢያው ላይ ካለው ህይወት ጋር በመላመድ አሳልፏል።
በሴፕቴምበር 27 ለመነሳታቸው ዝግጅት የናሳው ጠፈርተኛ ፍራንክ ሩቢዮ፣ ኮማንደር ሰርጌ ፕሮኮፒዬቭ እና የበረራ ኢንጂነር የሮስኮስሞስ ዲሚትሪ ፔትሊን ህይወትን በምህዋር በመተዋወቅ እና በሶዩዝ ኤምኤስ-23 የጠፈር መንኮራኩር በእጅ ቁጥጥር ስር ያለውን የትውልድ ቦታ ስልጠና በማጠናቀቅ ጊዜ አሳልፈዋል።
ሌሎች ጉዞዎች በነሀሴ ወር የደረሱ 69 የበረራ አባላት በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎቻቸው ላይ ገብተው በተለያዩ ስራዎች ላይ በንቃት ተሰማርተዋል። የናሳው ጃስሚን ሞግቤሊ የደም ግፊት መረጃን ሰብስቧል፣ የኢኤስኤው አንድሪያስ ሞገንሰን ሰርካዲያን ሪትም እንዲኖር የሚረዳ አዲስ የመብራት ዘዴን ሞክሯል፣ የ JAXA ሳቶሺ ፉሩካዋ የውስጥ ቦል ካሜራ የጥገና ሥራዎችን አከናውኗል፣ የሮስኮስሞስ ኮንስታንቲን ቦሪሶቭ ደግሞ የምሕዋር ቧንቧ ሥራ ላይ አተኩሯል።
በአይኤስኤስ ላይ ያሉ የመርከብ አባላት በተሰጣቸው ተግባራቸው ላይ መስራታቸውን ቀጥለዋል፣ ለሳይንሳዊ ምርምር እና ለቦታ ጥናት አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ
- ናሳ
- Roscosmos
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ
- የጃፓን የበረራ ፍለጋ ኤጀንሲ