የፍራፍሬ ዝንቦች በተጠበቀው መሰረት ውሳኔዎችን ያደርጋሉ, ተመራማሪዎች አረጋግጠዋል

የኤችኤችኤምአይ የጄኔሊያ የምርምር ካምፓስ ተመራማሪዎች የፍራፍሬ ዝንቦች ሽልማት የማግኘት እድላቸውን በሚጠብቁት መሰረት ውሳኔዎችን እንዴት እንደሚወስኑ ንድፈ ሃሳብ አረጋግጠዋል። ቡድኑ የፍራፍሬ ዝንቦች በሚጠብቁት ነገር መሰረት ለአካባቢያቸው ዋጋ እንደሚሰጡ እና በዚህም መሰረት እርምጃዎችን እንደሚመርጡ ቡድኑ ተገንዝቧል።
ማዛመድ በመባል የሚታወቀው ጽንሰ-ሐሳብ, ሰዎችን ጨምሮ በብዙ ዝርያዎች ውስጥ የተለመደ ባህሪ ነው. በፍራፍሬ ዝንቦች ውስጥ, የምግብ ምንጮችን ጥራት ለመገምገም እንደ ሽታ ያሉ የስሜት ህዋሳትን ይጠቀማሉ. ተመራማሪዎቹ እነዚህ የእሴት ማስተካከያዎች የሚከሰቱበትን የእንጉዳይ አካል ተብሎ የሚጠራውን የዝንብ አእምሮ ውስጥ ያለውን የተወሰነ ክልል ጠቁመዋል። ይህም በነርቭ ምልልሶች ደረጃ ላይ የማዛመድ ንድፈ ሐሳብን እንዲሞክሩ አስችሏቸዋል.
የቡድኑ ሙከራዎች የፍራፍሬ ዝንብ ከሁለት ሽታዎች መካከል መምረጥ ያለበት የ Y ቅርጽ ያለው መድረክን ያካትታል. እያንዳንዱ ሽታ ሽልማት የማግኘት ዕድሉ ከተለየ ዕድል ጋር የተያያዘ ነው። ተመራማሪዎቹ ዝንቦች በቀረቡላቸው መጠን ሽልማቶችን መጠበቅን ተምረዋል እናም በዚህ መሰረት ምርጫቸውን አድርገዋል።
ጥናቱ ውሳኔ አሰጣጥ በቀላል አእምሮ ውስጥ እንዴት እንደሚሰራ እና ሳይንቲስቶች ሰዎችን ጨምሮ በትልልቅ እንስሳት ላይ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶችን እንዲረዱ ሊረዳቸው እንደሚችል ላይ ብርሃን ያበራል። እነዚህን ሂደቶች መረዳት በተለይ እንደ ሱስ ባሉ በሽታዎች አውድ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው, ውሳኔ አሰጣጥ የተሳሳተ ነው.
በአጠቃላይ፣ ጥናቱ በሙከራ እና በንድፈ ሀሳብ መካከል ያለውን መስተጋብር ያጎላል እና እንስሳት እንዴት እንደሚማሩ እና በእሴት ላይ በመመስረት ምርጫ እንደሚያደርጉ ሜካኒካዊ ማብራሪያ ይሰጣል።
ምንጮች:
- የኤችኤችኤምአይ ጄኔሊያ የምርምር ካምፓስ