የአየር ንብረት ለውጥ በከባድ የክረምት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ከመጨመር ጋር ተገናኝቷል።

በአሜሪካ ሜትሮሎጂ ሶሳይቲ ቡለቲን ላይ የታተመ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው በሰሜን አሜሪካ እና አውሮፓ ውስጥ ያሉ ከባድ የክረምት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ከ1960ዎቹ ጀምሮ በእጥፍ ጨምረዋል። ጥናቱ ማዕበል-4 ቅጦች በመባል የሚታወቁት በአለምአቀፍ የጄት ዥረት ውስጥ ያሉ ግዙፍ አማካኞች በእነዚህ ክልሎች ውስጥ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ከፍተኛ ቅዝቃዜ እና እርጥብ ሁኔታዎች መንስኤ እንደሆኑ ገልጿል። እነዚህ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ብዙውን ጊዜ በሁለቱ አህጉሮች ውስጥ ይመሳሰላሉ፣ ይህም ወደ ከፍተኛ መስተጓጎል ያመራል።
የጄት ዥረቱ በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ የሚዞር ፈጣን የአየር ወንዝ ነው። ብዙውን ጊዜ በአንፃራዊነት ቀጥተኛ ድንበሮች ውስጥ ይፈስሳል፣ ይህም ቀዝቃዛ የዋልታ አየርን ከመሃከለኛ ኬክሮስ ይለያል። ነገር ግን፣ አንዳንድ ጊዜ፣ Rossby waves በመባል የሚታወቁትን ትላልቅ ወበቦች ማዳበር ይችላል። አንዳንድ የሳይንስ ሊቃውንት እነዚህ ወበቦች በአርክቲክ ፈጣን ሙቀት መጨመር ምክንያት በመጠን እና በተደጋጋሚ እየጨመሩ ነው ብለው ያምናሉ. በውጤቱም, ወበቦች ስርዓቱን ያበላሻሉ እና የሰሜን-ደቡብ መከላከያዎችን የሚያፈርስ ንፋስ ያመነጫሉ.
ጥናቱ እንደሚያሳየው የዊንተር ሞገድ-4 ንድፍ ሲከሰት, በማዕበል ገንዳዎች ውስጥ ከፍተኛ ቅዝቃዜ ወይም እርጥብ የመሆን እድሉ በሶስት እጥፍ ይጨምራል. በተጨማሪም ፣ በከፍታዎቹ ላይ ያልተለመደ ሞቃት ወይም ደረቅ ሁኔታዎች ሊዳብሩ ይችላሉ። እነዚህ ቅጦች በቅርብ ዓመታት ውስጥ ለአውዳሚ የክረምቱ የአየር ሁኔታ ክስተቶች፣ እንደ የካቲት 2021 የቀዝቃዛ ማዕበል ቴክሳስን ጨምሮ አብዛኛው የሰሜን አሜሪካን ነክተውታል፣ ሪከርድ ቅዝቃዜ ለኤሌክትሪክ መቆራረጥ እና ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል።
ተመራማሪዎቹ እነዚህ ሞገድ-4 ቅጦች ብዙውን ጊዜ በአትላንቲክ ውቅያኖስ በሁለቱም በኩል በአንድ ጊዜ ይከሰታሉ, በደቡብ ምዕራብ አውሮፓ እና ስካንዲኔቪያ በጣም የተጎዱ ናቸው. የጥናቱ አዘጋጆች እንደሚጠቁሙት ከ50 አመታት በፊት እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ሞገዶች በየክረምት አንዴ ብቻ ይከሰቱ ነበር፣ አሁን ግን በአማካይ በአመት ሁለት ጊዜ ይከሰታሉ።
የማዕበል-4 ዘይቤዎች ብቅ ካሉ በኋላ ያሉት ትክክለኛ ዘዴዎች ተጨማሪ ምርምር የሚያስፈልጋቸው ቢሆንም፣ ጥናቱ እንደምክንያት ቀስቅሴ ሊሆን የሚችለው በውቅያኖስ ውስጥ ባሉ የፓሲፊክ ክፍሎች ላይ በየጊዜው የሚደረጉ ለውጦችን ያሳያል። ሳይንቲስቶች እነዚህን ዘዴዎች መረዳታቸው ለወደፊቱ ለከባድ የክረምት የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች በተሻለ ሁኔታ እንዲተነብዩ እና እንዲዘጋጁ ይረዳቸዋል።
ምንጭ:
- የአሜሪካ ሜትሮሎጂ ማህበር ቡለቲን
- የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ
- ላሞንት-ዶሄርቲ ምድር ኦብዘርቫቶሪ
- ኡፕሳላ ዩኒቨርሲቲ