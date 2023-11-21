እምቅን መክፈት፡ ባዮማስን ወደ ሁሚክ አሲድ በብቃት እና በዘላቂነት መቀየር

በTsinghua ዩኒቨርሲቲ እና በሆንግ ኮንግ ባፕቲስት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተካሄደው እጅግ ጠቃሚ ጥናት ሑሚክ አሲድ (HA)ን ከባዮማስ ቆሻሻ ለማምረት የበለጠ ቀልጣፋ እና ዘላቂ ዘዴ ለመፍጠር መንገድ ጠርጓል። HA ሁለገብ ኦርጋኒክ ንጥረ ነገር ሲሆን በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ማለትም ግብርናን፣ መድኃኒትን እና የአካባቢ ጥበቃን ጨምሮ። ነገር ግን፣ ባህላዊ HA የማምረት ዘዴዎች በታዳሽ ባልሆኑ ሀብቶች ላይ የተመሰረቱ እና ብዙ ጊዜ ውጤታማ አይደሉም።
የምርምር ቡድኑ የHA ምርትን ከፍ ለማድረግ ባለ ሁለት እርከን የሃይድሮተርማል ማድረቂያ ዘዴን በማዘጋጀት ላይ አተኩሯል። ይህ የፈጠራ አካሄድ ባዮሜትሪዎችን በሃይድሮተርማል ህክምና ወደ ሃይድሮካርል መለወጥ እና ከዚያም ተጨማሪ አሲድ እና አልካላይን የሃይድሮተርማል ሁኔታዎችን በመጠቀም ሃይድሮካርዱን ወደ HA መቀየርን ያካትታል። በሃይድሮተር ህክምና ወቅት የፒኤች እሴቶችን እና ሙቀቶችን በማመቻቸት ተመራማሪዎቹ የውሃውን የማዋሃድ አቅም በማጎልበት ከፍተኛ የ HA ምርት ማግኘት ችለዋል።
የጥናቱ አንድ ጉልህ ግኝት ከሃይድሮካር-የተመነጩ HA ምስረታ ምንጮችን መለየት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ, በሃይድሮተርማል ሕክምና የመጀመሪያ ደረጃ ላይ የሚፈጠረው ሃይድሮካር ለ HA ምርት አስተዋጽኦ አድርጓል. በሁለተኛ ደረጃ የሃይድሮካርል የአልካላይን ሃይድሮተርማል ሕክምና የ HA ምርትን የበለጠ ጨምሯል. ተመራማሪዎቹ የሃይድሮቻር unsaturation ደረጃ ከውህደት አቅም ጋር የተቆራኘ መሆኑን ደርሰውበታል።
ይህ ጥናት በባዮማስ የተገኘ ሃይድሮካር እና የማዋረድ አቅም መካከል ያለውን ግንኙነት በመዘርዘር የባዮማስ ቆሻሻን በዘላቂነት ለማከም ሳይንሳዊ መሰረት ይሰጣል። የተሻሻለው ባለ ሁለት ደረጃ የሃይድሮተርማል እርጥበት ዘዴ ታዳሽ ባልሆኑ ሀብቶች ላይ ያለውን ጥገኝነት ከመቀነሱም በላይ ታዳሽ ኤች ኤ ለማምረት እድሎችን ይከፍታል። ይህ እመርታ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን የመቀየር አቅም ያለው ሲሆን የበለጠ ዘላቂ መፍትሄዎችን በመስጠት እና በባዮማስ ቆሻሻ ውስጥ የተደበቀውን ሀብት ለመክፈት ያስችላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
humic አሲድ ምንድን ነው?
ሁሚክ አሲድ (ኤችኤ) በግብርና፣ በሕክምና፣ በአካባቢ ጥበቃ እና በሌሎችም መስኮች በስፋት ጥቅም ላይ የሚውል ማክሮ ሞለኪውላር ኦርጋኒክ ንጥረ ነገር ሁለገብ ባህሪያቱ ነው። ከባዮማስ ቆሻሻ የተገኘ ሲሆን ካርቦን፣ ሃይድሮጂን፣ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን እና ሌሎች ንጥረ ነገሮችን ይዟል።
በባህላዊ መንገድ ሁሚክ አሲድ እንዴት ይመረታል?
ባህላዊ የ humic አሲድ የማምረት ዘዴዎች እንደ አተር፣ ሊኒት እና የድንጋይ ከሰል ባሉ የማይታደሱ ሀብቶች ላይ የተመሰረቱ ናቸው። እነዚህ ሀብቶች ለመፈጠር ረጅም ጊዜ የሚጠይቁ ሲሆን የምርት ውጤቱም በቅሪተ አካላት አይነት እና ጥራት ላይ የተመሰረተ ነው።
የባህላዊ የሂሚክ አሲድ አመራረት ዘዴዎች ድክመቶች ምንድናቸው?
ታዳሽ ያልሆኑ ሀብቶችን በመጠቀም የ humic አሲድ ምርት ለረጅም ጊዜ ዘላቂ አይደለም. በተጨማሪም የማውጣት ቅልጥፍና በንብረቶቹ ጥራት ላይ ተጽእኖ ያሳድራል፣ ዝቅተኛ ደረጃ ሊኒይት እና የድንጋይ ከሰል ዝቅተኛ የ humic አሲድ ምርት ያስከትላል።
የሁለት-ደረጃ የሃይድሮተርማል ማሻሻያ ዘዴ ጠቀሜታ ምንድነው?
ባለ ሁለት እርከን የሃይድሮተርማል ማጉላት ዘዴ ሑሚክ አሲድ ከባዮማስ ቆሻሻ ለማምረት የበለጠ ቀልጣፋ እና ዘላቂ አቀራረብን ይሰጣል። የሃይድሮተርማል ሁኔታዎችን እና የፒኤች እሴቶችን በማመቻቸት ዘዴው የሃይድሮካርድን የማዋሃድ አቅምን ከፍ ያደርገዋል እና ከፍተኛ የ humic አሲድ ምርቶችን ያገኛል።
ባለ ሁለት ደረጃ የሃይድሮተርማል እርጥበት ዘዴ ለዘለቄታው አስተዋፅኦ የሚያደርገው እንዴት ነው?
ይህ ዘዴ ሃሚክ አሲድ ለማምረት የባዮማስ ቆሻሻን በመጠቀም ታዳሽ ባልሆኑ ሀብቶች ላይ ያለውን ጥገኝነት ይቀንሳል። ታዳሽ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆነ አማራጭ ያቀርባል, ይህም በረጅም ጊዜ ውስጥ የበለጠ ዘላቂ ያደርገዋል.