ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በ Kuiper Belt ውስጥ ድንክ ፕላኔቶችን ይመለከታል

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕን (JWST) በመጠቀም በኩይፐር ቤልት ውስጥ የሚገኙትን ሦስት ድንክ ፕላኔቶችን ጉልህ ምልከታ አድርገዋል። ድንክ ፕላኔቶች - ሴድና፣ ጎንጎንግ እና ኩዋዎር - ከዌብ ቅርብ-ኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር (NIRSpec) የተገኘውን መረጃ በመጠቀም ተጠንተዋል። እነዚህ ምልከታዎች የብርሃን ሃይድሮካርቦኖች እና የሚቴን መጋለጥ ውጤት ናቸው ተብሎ የሚታመኑ ውስብስብ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች መኖራቸውን ጨምሮ ስለ ምህዋራቸው እና ስብስባቸው ግንዛቤን ሰጥተዋል።
በፀሃይ ስርአታችን ውጨኛ ጠርዝ ላይ የሚገኘው የኩፐር ቤልት ክልል በብዙ በረዷማ ነገሮች ተሞልቷል። የ Kuiper Belt Objects (KBOs) ጥናት፣ እንዲሁም ትራንስ-ኔፕቱኒያን ነገሮች (TNOs) በመባል የሚታወቀው፣ ስለ ፀሀይ ስርዓት ታሪክ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ አድርጓል። ሳይንቲስቶች የKBOsን ባህሪ እና ባህሪ በመመርመር የኛን ሥርዓተ-ፀሀይ የሰሩት እና ተለዋዋጭ የፕላኔቶች ፍልሰት ታሪክን ይፋ ያደረጉትን የስበት ሞገዶች ግንዛቤ አግኝተዋል።
የJWST በ Kuiper Belt ውስጥ ስለ ድንክ ፕላኔቶች የተመለከቱት ምልከታዎች ስለ ውጫዊው የፀሃይ ስርዓት ፍለጋ ጉልህ እርምጃ ወደፊት መሄዳችንን ያመለክታሉ። በሰሜን አሪዞና ዩኒቨርስቲ ፕሮፌሰር ጆሹዋ ኢመሪ የሚመራው የአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን ስለእነዚህ የሩቅ ነገሮች ስብጥር እና ባህሪ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። የምርምር ግኝቶቹ፣በኢካሩስ ጆርናል ለመታተም በቅድመ-ህትመት ወረቀት ላይ በዝርዝር የተገለጹት፣ ለኩይፐር ቤልት ቀጣይ ጥናቶች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ።
ስለ ትራንስ ኔፕቱኒያ ክልል እና ስለ ኩይፐር ቤልት ያለን እውቀት ውስን ቢሆንም፣ እንደ ቮዬጀር 2 እና አዲስ አድማስ ያሉ ተልእኮዎች ለመረዳታችን አስተዋፅዖ አድርገዋል። ይሁን እንጂ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ሥራ መጀመሩ በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ደስታን ፈጥሯል። የኢንፍራሬድ ኢሜጂንግ ብቃቶቹ ተጨማሪ ግኝቶችን ለማሳየት እና ስለ ውጫዊው የፀሐይ ስርዓት እና የሰማይ አካላት ጥልቅ ግንዛቤ የመስጠት አቅም አላቸው።
ምንጮች:
- ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ፡ https://www.jwst.nasa.gov/
- Kuiper Belt፡ ናሳ ሳይንስ፣ "Kuiper Belt"፡ https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/kuiper-belt/overview/
- ትራንስ-ኔፕቱኒያን ነገሮች (ቲኤንኦዎች)፡- የናሳ የፀሐይ ሥርዓት ፍለጋ፣ “ትራንስ-ኔፕቱኒያን ነገሮች (TNOs)”፡ https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/trans-neptunian-objects/ ጥልቅ/