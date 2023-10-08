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ሳይንስ

ሳይንቲስቶች ስለ Quasars እና Accretion Disks ባህላዊ ንድፈ ሃሳቦችን ይፈታሉ

ByMampho Brescia

ጥቅምት 8, 2023
ሳይንቲስቶች ስለ Quasars እና Accretion Disks ባህላዊ ንድፈ ሃሳቦችን ይፈታሉ

የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ኳሳርስ እና ስለ ዲስኮች ባሕላዊ ንድፈ ሐሳቦችን የሚፈታተን አዲስ ግኝት አድርገዋል። ኳሳርስ በሩቅ ጋላክሲዎች ውስጥ እጅግ በጣም ብሩህ የሆኑ ነገሮች ሲሆኑ በማዕከላቸው ላይ ባሉ እጅግ ግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶች የሚንቀሳቀሱ ናቸው። እንደ መደበኛው የዲስክ ንድፈ ሀሳብ ፣ የኳዛር ስፔክራል ኢነርጂ ስርጭት በውስጣዊ ብሩህነት ተጽዕኖ ይደረግበታል። ይሁን እንጂ የቻይና ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ይህ እንዳልሆነ ደርሰውበታል.

ተባባሪ ፕሮፌሰር ዤኒ ካይ እና ፕሮፌሰር ጁንሺያን ዋንግ እጅግ ግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶች በመጨመራቸው የሚወጣውን ከጨረር እስከ አልትራቫዮሌት ጨረር ላይ ጥናት አድርገዋል። የኳሳርስ ኢነርጂ ስርጭት ከውስጥ ብርሃናቸው ነጻ መሆኑን ደርሰውበታል። ይህ ተለምዷዊ ግንዛቤን የሚፈታተን እና መደበኛ የአክሪሽን ዲስክ ንድፈ ሃሳብ የተስተዋሉ ክስተቶችን ሙሉ በሙሉ ላያብራራ እንደሚችል ይጠቁማል።

ተመራማሪዎቹ የኳሳርስ እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆነው የአልትራቫዮሌት ስፔክትራል ኢነርጂ ስርጭት ውስጥ ከጥንታዊው የዲስክ ንድፈ ሀሳብ ትንበያ ጉልህ የሆነ ርቀት አግኝተዋል። ይህ ግኝት የዲስክ ንፋስን ለሚያካትቱ ሞዴሎች ከፍተኛ ድጋፍ ይሰጣል። እነዚህ ነፋሶች የኳሳርስን እና የዲስኮችን ባህሪያት በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ።

ጥናቱ የሱፐርማሲቭ ብላክ ሆል አክሬሽን ፊዚክስ እና ተዛማጅ ክስተቶችን ለመረዳት ሰፋ ያለ እንድምታ አለው። በጥቁር ቀዳዳ የጅምላ እድገት፣ የኮስሚክ ሪዮናይዜሽን፣ የሰፊ መስመር ክልሎች አመጣጥ፣ ከፍተኛ የአልትራቫዮሌት አቧራ መጥፋት እና ሌሎችም ላይ ብርሃን እንዲፈነጥቅ ሊረዳ ይችላል።

እንደ ቻይና የጠፈር ጣቢያ ቴሌስኮፕ ያሉ የአልትራቫዮሌት የመለየት አቅም ያላቸው የወደፊት የሳተላይት ፕሮጄክቶች ስለ ኳሳርስ እና ተመሳሳይ የሰማይ አካላት አካላዊ ባህሪያት ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል።

ምንጭ:
በዜን-ዪ ካይ እና ጁን-ዢያን ዋንግ፣ ተፈጥሮ አስትሮኖሚ “ከኦፕቲካል እስከ አልትራቫዮሌት ለኳሳርስ የሚሆን ሁለንተናዊ አማካኝ የእይታ ሃይል ስርጭት።

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